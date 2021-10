Précommande AirPods 3 : où acheter les écouteurs d’Apple au meilleur prix ?

Les AirPods 3 sont disponibles à la précommande. Les nouveaux écouteurs sans fil d'Apple marquent la première véritable évolution de la gamme après une légère mise à jour en 2019. Ils se rapprochent notamment des AirPods Pro dont ils héritent de tout, à quelques exceptions près. On vous dit où acheter les nouveaux AirPods 3 au meilleur prix.

AirPods 3 Apple Airpods 3 Tout nouveaux, avec l'audio spatial. Tout nouveau design : Les AirPods sont légers et... Meilleurs prix 199.00 € Voir Darty

199.00 € Voir Fnac

199.99 € Voir Boulanger Ces prix ont été actualisés le 19/10/2021 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi.

C'est au cours de sa Keynote du 18 octobre 2021 qu'Apple a présenté ses nouveaux AirPods 3. Il s'agit ici de la deuxième génération à proprement parler. Après les petites modifications introduites par les AirPods 2 en 2019, les nouveaux écouteurs apportent plusieurs évolutions notables. Design, qualité sonore, audio spatial, autonomie… tout a été revu.

💰 Où acheter les AirPods 3 au meilleur prix ?

Les AirPods 3 sont en précommande au prix de 199 euros chez les boutiques partenaires d'Apple. Pour le moment, ils sont disponibles chez Boulanger et Fnac/Darty. Les livraisons démarrent le 26 octobre 2021. Comme les modèles précédents, les nouveaux AirPods sont proposés dans un seul et unique coloris blanc.

Dans la boîte, on retrouve en plus des écouteurs, le boîtier de charge sans fil MagSafe, un câble Lightning vers USB-C et bien sûr la documentation. Notez que les AirPods 3 offrent 6 heures d'autonomie qui peuvent monter jusqu'à 30 heures avec le boîtier de charge. Ce dernier peut être rechargé à l’aide d’un chargeur MagSafe, de n'importe quel autre chargeur sans fil certifié Qi ou par voie filaire grâce au connecteur Lightning.

CLIQUEZ ICI POUR LES ACHETER SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR LES ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR LES ACHETER SUR LA FNAC

🤔 AirPods 3 : quelles sont les nouveautés et différences par rapport aux AirPods 2 ?

Comme nous l'annoncions en introduction, les AirPods 3 changent du tout au tout comparativement aux AirPods 2. Commençons par le plus évident : leur design. La différence est manifeste, même si l'effet “découverte” n'est pas au rendez-vous puis qu'on a une apparence identique à celle des AirPods Pro. La tige est 33 % plus courte et la forme des oreillettes a été modifiée pour une meilleure tenue et une meilleure propagation du son dans le conduit auditif.

Autre nouveauté, les AirPods 3 proposent l'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête pour un son tridimensionnel immersif. Grâce à l'Adaptative EQ (égalisation adaptative), la musique s'adapte à la forme de vos oreilles. Les basses et moyennes fréquences sont ajustées automatiquement pour que vous offrir la meilleure restitution sonore.

En outre, les AirPods 3 offrent une meilleure autonomie : 6 heures d'écoute contre 5 heures pour les AirPods 2. Le nouveau boîtier de chargement offre par ailleurs jusqu'à 26 heures d'autonomie supplémentaires pour un total de 30 heures. La précédente génération offrait en tout et pour tout 24 heures.

Enfin, au niveau des capteurs, il y a deux micros beamforming pour le filtrage spatial, un capteur de pression pour tout contrôler au toucher, un micro intérieur, un accéléromètre pour détecter les mouvements. Vous avez aussi des capteurs de détection de la peau et un accéléromètre détecteur de voix. Enfin, les AirPods 2 sont résistants à l'eau et à la transpiration (certification IPX4).