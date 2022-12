Précommande The Witcher 3 PS5 et Xbox Series : où l’acheter au meilleur prix ?

7 ans après sa sortie, The Witcher 3 est toujours considéré comme l’un des meilleurs jeux du moment. C’était donc naturel que ce jeu culte bénéficie d’une mise à jour de taille pour son portage sur PS5 et Xbox Series. Déjà disponible en dématérialisé, la version physique sortira fin janvier mais vous pouvez déjà la précommander. On vous dit où acheter le jeu au meilleur prix.

💰 THE WITCHER 3 PS5 ET XBOX SERIES : OÙ ACHETER LE JEU AU PRIX LE MOINS CHER ?

The Witcher 3 Wild Hunt sur PS5 39.99€ Voir 39.99€ Voir The Witcher 3 Wild Hunt sur Xbox Series 39.99€ Voir 39.99€ Voir

Les autres sites où trouver The Witcher 3 sur PS5

Acheter The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition sur PS5 à 39,99€ chez E.Leclerc

Acheter The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition sur PS5 à 39,99€ chez Amazon

Les autres sites où trouver The Witcher 3 sur Xbox Series

Acheter The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition sur Xbox Series X à 39,99€ chez E.Leclerc

Acheter The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition sur Xbox Series X à 39,99€ chez Amazon

The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition est déjà disponible sur PS5 et Xbox Series en dématérialisé depuis le 14 décembre 2022 mais la version physique sortira le 26 janvier 2023. Elle est déjà disponible en précommande chez la plupart des grandes enseignes en ligne.

Pour le moment, cette mise à jour du jeu culte se vend dans toutes les enseignes et sur les deux consoles pour le même prix, soit 39,99 euros.

🤔 QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE LA MISE À JOUR NEXT GEN DE THE WITCHER 3 : WILD HUNT – COMPLETE EDITION ?

Cette version next gen de The Witcher 3 n’est pas un reboot ni même vraiment un remaster mais une mise à jour. Il s’agit toujours du même jeu sorti en 2015 même si une nouvelle quête qui permet de récupérer une armure et des armes inspirés de la série Netflix a été ajoutée. Si vous avez déjà le jeu avec ses extensions, vous pouvez bénéficier de cette mise à jour gratuitement.

Comme vous pouvez le voir dans notre test de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series, les améliorations les plus visibles concernent bien évidemment les graphismes. Les textures et certaines animations ont été retravaillées en 4K. Vous pouvez dorénavant choisir entre deux modes. Le mode Ray Tracing est le plus beau avec de la 4K native, 30 fps et le Ray Tracing activé. Le mode Performance est le plus fluide puisqu’il tourne en 4K dynamique et 60 fps.

Mais le gameplay a également été revu pour améliorer l’expérience de jeu. Les combats s’avèrent plus dynamique avec la possibilité de sélectionner et lancer vos sorts sans devoir mettre le jeu en pause. Une nouvelle vue au niveau de l’épaule est disponible qui donne un look bien plus cinématographique et moderne.

La carte a aussi été mise à jour et permet maintenant de filtrer les informations pour éviter de se perdre. Enfin, les joueurs PS5 apprécieront la prise en charge des gâchettes adaptatives et du retour haptique.