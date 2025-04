Le film Star Wars du réalisateur de Deadpool & Wolverine a un nom et une date de sortie, les voici

La Star Wars Celebration est l'occasion de faire le plein d'annonces concernant l'univers créé par George Lucas. L'une d'elle concerne un prochain film indépendant des trilogies.

La Star Wars Celebration bat son plein. Ce grand événement dédié à l'univers créé par George Lucas est propice à toutes sortes de révélations sur les projets en cours et à venir. On sait déjà qu'ils sont nombreux. Une nouvelle trilogie Star Wars est en préparation pour continuer l'histoire des Skywalker, tandis que divers spin-off vont également voir le jour. Parmi eux, il y a un film Star Wars dont le rôle principal sera tenu par Ryan Gosling (Drive, La La Land, Blade Runner 2049, Barbie…).

Il sera réalisé par Shawn Levy, derrière, entre autres, le film Marvel Deadpool & Wolverine. Il s'est aussi occupé de plusieurs épisodes de la série Stranger Things. Les deux hommes ont justement été réunis à Tokyo à l'occasion de la Star Wars Celebration et ont pu donner le nom du film ainsi que sa date de sortie. Bienvenue à Star Wars Starfighter. Précisons de suite qu'il n'a rien à voir avec le jeu vidéo du même nom sorti en 2001 sur PC. Au-delà de son titre, voici ce que l'on sait.

Voici quand sort le film Star Wars du réalisateur de Deadpool & Wolverine

Levy confirme que “le film est une nouvelle aventure avec de nouveaux personnages. Il se déroule à une nouvelle période, après […] l'épisode 9“. Plus précisément, les événements de de Star Wars Starfighter débuteront 5 ans près ceux de Star Wars L'Ascension de Skywalker. Le projet est actuellement en phase de pré-production avec un démarrage du tournage prévu pour l'automne 2025.

Star Wars Starfigther sortira le 28 mai 2027 au cinéma. Avant lui, n'oublions pas que les fans auront droit à un autre film, Star Wars Le Mandalorian et Grogu, attendu pour le 22 mai 2026. Pour patienter, vous pouvez toujours regarder Star Wars Tales of the Underworld, série d'animation sur Disney+, ou encore jouer à Star Wars Zero Company d'Electronic Arts, à condition qu'il sorte à temps.