The Mandalorian and Grogu : les premières critiques viennent de tomber, le nouveau film Star Wars divise déjà

À l’inverse de la série The Mandalorian, le film The Mandalorian and Grogu est loin de faire l’unanimité au niveau des critiques. Le dernier film de la franchise Star Wars divise fortement.

The Mandalorian and Grogu
Crédits photo : Disney

Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans l’univers de Star Wars, il y en a pour tous les goûts. Films, séries animées, séries en live action, jeux vidéo : on ne compte plus les adaptations de l’œuvre de George Lucas. Et on a parfois droit à d’agréables surprises. On pense ici à la série The Mandalorian de Disney+, qui a été encensée par une bonne partie des fans de Star Wars. D’ailleurs, la série a été nommée pas moins de 15 fois aux Emmy Awards.

Mais lorsque Disney décide de porter les aventures de Din Djarin (Pedro Pascal) sur grand écran, les choses semblent se compliquer. En effet, les critiques ayant eu accès au film The Mandalorian and Grogu en avant-première ne sont pas unanimes, loin de là. Certains félicitent la « créativité » de l’œuvre cinématographique, tandis que d’autres parlent d’un film « terriblement fade »…

The Mandalorian and Grogu : les critiques fusent

Et pourtant, The Mandalorian and Grogu a tout pour plaire aux fans de Star Wars. Du moins, à première vue. Le film n’est pas à proprement parler une suite de la série Disney+, mais une nouvelle aventure mettant en scène notre chasseur de primes favori, Din Djarin. Celui-ci est bien évidemment accompagné par l’adorable « Baby Yoda » (Grogu), l’un des personnages favoris des fans de la série Disney+.

Lire aussi – Star Wars : le film The Mandalorian and Grogu se dévoile dans une vidéo qui laisse les fans perplexes

Mais il semblerait que, chez certaines critiques, la recette ait du mal à prendre. Côté positif, la journaliste et critique indépendante Courtney Howard évoque un film de l’été parfait, avec « beaucoup d’humour et de cœur ». Chez Collider, Perri Nemiroff évoque « une prouesse de réalisation cinématographique », rien que ça.

Mais d’autres journalistes ne sont pas du tout de cet avis. On pense ici à Bill Bria de /Film, qui affirme que The Mandalorian and Grogu est un film « terriblement fade et offensivement inoffensif ». Ce dernier laisse entendre que le long-métrage ne serait qu’une compilation des épisodes les plus mauvais de la série Disney+.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre longtemps pour être fixé. En France, la sortie de The Mandalorian and Grogu est fixée au 20 mai 2026.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

VPN : pourquoi le nouveau protocole Dausos pourrait bien révolutionner votre vie privée ?

Surfshark vient de lancer Dausos, le premier protocole VPN conçu spécifiquement pour les particuliers. Tunnel privé, chiffrement inédit, vitesse record : une première dans l’industrie. Quand vous activez un VPN,…

7 éléments à configurer sur son VPN avant de l’utiliser (sans prise de tête)

Avant d’utiliser un VPN, quelques réglages simples peuvent améliorer la sécurité, la stabilité et les performances de la connexion. Serveur, protocole, protections de sécurité ou gestion du trafic : voici…

Google Messages va enfin nous laisser personnaliser le fond d’écran des conversations

Google Messages va se doter d’un outil laissant l’utilisateur choisir des thèmes personnalisés pour ses conversations. L’interface des paramètres permettant d’adapter le comportement des réponses intelligentes va aussi être optimisée…

iPhone, Samsung, Pixel ou Honor, quels sont les smartphones les plus rapides à recharger ?

Lors d’un grand comparatif, 33 smartphones Android et iPhone ont été testés pour déterminer quels sont les modèles qui se rechargent le plus rapidement. Et les gagnants ne sont pas…

Vous rêviez d’un MMO Le Seigneur des Anneaux ? Le jeu d’Amazon est annulé

On le sentait venir, c’est désormais confirmé : Amazon a abandonné son projet de développer un MMO dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Un autre jeu pourrait toutefois voir le…

ChatGPT victime d’un piratage, OpenAI appelle ses utilisateurs sur Mac à mettre à jour l’application

OpenAI a confirmé avoir été la cible d’une cyberattaque cette semaine, cherchant à récolter les données personnelles des utilisateurs. Au final, plus de peur que de mal, mais la firme…

IA

Ninja brade son four à pizza avec cette double promotion : à vous les pizzas faites maison !

Vous connaissez Ninja pour ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable, mais saviez-vous que le géant américain propose aussi de quoi préparer de délicieuses pizzas ? Normalement en vente à 379,99…

Forza Horizon 6 : vous devez absolument mettre à jour cette application pour jouer au jeu sur Windows 11

Playground Games, le studio développeur de Forza Horizon 6, vient de dévoiler une information de taille pour tous les joueurs PC. En effet, le jeu ne fonctionnera pas correctement tant…

Votre smartphone Samsung va bientôt s’assurer que vous ne ratiez aucune notification importante

Plusieurs lignes de code retrouvées au sein de One UI 9 laissent penser que Samsung travaille sur un système pour ne plus rater aucun notification. Pour cela, le géant coréen…

L’App Store tel qu’on le connaît pourrait bientôt disparaître à cause de l’IA, voici pourquoi

Apple avait récemment pris des mesures sévères contre certaines applications IA sur l’App Store. Un rapport révèle que la firme envisage désormais le mouvement inverse. La boutique d’applications de l’iPhone…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.