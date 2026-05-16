The Mandalorian and Grogu : les premières critiques viennent de tomber, le nouveau film Star Wars divise déjà

À l’inverse de la série The Mandalorian, le film The Mandalorian and Grogu est loin de faire l’unanimité au niveau des critiques. Le dernier film de la franchise Star Wars divise fortement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans l’univers de Star Wars, il y en a pour tous les goûts. Films, séries animées, séries en live action, jeux vidéo : on ne compte plus les adaptations de l’œuvre de George Lucas. Et on a parfois droit à d’agréables surprises. On pense ici à la série The Mandalorian de Disney+, qui a été encensée par une bonne partie des fans de Star Wars. D’ailleurs, la série a été nommée pas moins de 15 fois aux Emmy Awards.

Mais lorsque Disney décide de porter les aventures de Din Djarin (Pedro Pascal) sur grand écran, les choses semblent se compliquer. En effet, les critiques ayant eu accès au film The Mandalorian and Grogu en avant-première ne sont pas unanimes, loin de là. Certains félicitent la « créativité » de l’œuvre cinématographique, tandis que d’autres parlent d’un film « terriblement fade »…

#TheMandalorianAndGrogu: I am just defenseless against Grogu. (And the Anzellan droidsmiths.) Irresistibly cute and also a filmmaking feat I cannot get enough of. Rotta the Hutt? Not as much. Live action Hutts are a challenge to pull off, a gladiator Hutt even more so, and it… pic.twitter.com/QLHcyRvK2u — Perri Nemiroff (@PNemiroff) May 15, 2026

The Mandalorian and Grogu : les critiques fusent

Et pourtant, The Mandalorian and Grogu a tout pour plaire aux fans de Star Wars. Du moins, à première vue. Le film n’est pas à proprement parler une suite de la série Disney+, mais une nouvelle aventure mettant en scène notre chasseur de primes favori, Din Djarin. Celui-ci est bien évidemment accompagné par l’adorable « Baby Yoda » (Grogu), l’un des personnages favoris des fans de la série Disney+.

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Mais il semblerait que, chez certaines critiques, la recette ait du mal à prendre. Côté positif, la journaliste et critique indépendante Courtney Howard évoque un film de l’été parfait, avec « beaucoup d’humour et de cœur ». Chez Collider, Perri Nemiroff évoque « une prouesse de réalisation cinématographique », rien que ça.

MANDALORIAN & GROGU: finally, they made a Star War for me to despise! Some cute moments can’t save it from feeling terminally dull & offensively inoffensive. Feels like marathoning the blandest episodes of the show that are also totally inessential. A waste of time & potential. pic.twitter.com/rKAp3M9eAU — Bill Bria (@billbria) May 15, 2026

Mais d’autres journalistes ne sont pas du tout de cet avis. On pense ici à Bill Bria de /Film, qui affirme que The Mandalorian and Grogu est un film « terriblement fade et offensivement inoffensif ». Ce dernier laisse entendre que le long-métrage ne serait qu’une compilation des épisodes les plus mauvais de la série Disney+.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre longtemps pour être fixé. En France, la sortie de The Mandalorian and Grogu est fixée au 20 mai 2026.