The Mandalorian & Grogu : combien de scènes post-générique pour le retour de Star Wars au cinéma ?

Ça y est, après trois saisons à succès en streaming, Din Djarin et son apprenti Grogu ont enfin fait leurs premiers pas sur grand écran dans un film sobrement intitulé The Mandalorian & Grogu. La tendance étant aux scènes post-générique, on peut légitimement se demander : le retour de Star Wars au cinéma en contient-il ?

Depuis le 20 mai 2026, vous pouvez retrouver le duo le plus iconique de la galaxie, Din Djarin et Grogu, dans les salles sombres avec The Mandalorian & Grogu : un véritable pari pour Lucasfilm que de porter sur grand écran la série à succès. A fortiori puisque l’univers de Star Wars a déserté les salles de cinéma pendant sept ans en empruntant un virage (un peu abrupt) vers le streaming avec Disney+.

Mais ce grand retour se fait-il en se calquant sur la tendance qui officie ces derniers temps au cinéma : celle des scènes post-générique ? La question est légitime : les films Star Wars ne nous y ont pas habitués, mais le final de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+ a marqué un précédent en en comportant une à propos du Livre de Boba Fett. De plus, l’essor du MCU (Marvel Cinematic Universe) a contribué à la démocratisation de cette pratique – les films Super Mario en sont un exemple. Alors, le studio veut-il vous maintenir quelques minutes de plus sur votre fauteuil après la fin du générique ?

Voici combien de scènes post-générique comporte The Mandalorian & Grogu (et pourquoi c’est une bonne nouvelle)

Trêve de suspense : The Mandalorian & Grogu ne comporte pas de scènes post-générique. Et comme le souligne le site ComicBook, ce n’est pas une mauvaise nouvelle.

Cette décision permet à la franchise de se démarquer du MCU, lui aussi estampillé Disney. Aussi, qu’aurait-elle bien pu contenir, cette scène post-générique ? Un gag avec bébé Yoda ? Pourquoi pas. Mais tisser un lien plus ou moins lointain avec un autre projet, comme Star Wars : Starfighter ou la saison 2 d’Ahsoka tous deux prévus en 2027, n’aurait pas été ce qu’il y a de plus pertinent – surtout que le prochain film Star Wars est conçu pour s’affranchir de tout le reste.

Surtout, en n’incluant pas de scènes post-générique, Lucasfilm ne fait ainsi pas de fausses promesses aux fans de l’univers. Din Djarin et Grogu partageront très certainement de nouvelles aventures, mais on ignore encore si elles se feront sur grand ou petit écran – les premières critiques du film étant loin d’être unanimes.

Le mieux étant l’ennemi du bien, ne pas inclure de scène post-générique dans The Mandalorian & Grogu était probablement la décision la plus sage – pour ne pas dire la meilleure. Le film étant toujours en salles, vous pouvez aller vous faire votre propre avis dessus – en attendant la sortie de Star Wars : Starfighter l’an prochain.