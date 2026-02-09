Star Wars : le film The Mandalorian and Grogu se dévoile dans une vidéo qui laisse les fans perplexes

Des années après son annonce, le long métrage adapté de la série The Mandalorian se montre à travers une vidéo diffusée lors du Super Bowl LX, la finale du championnat national de football américain.

L’univers de Star Wars est presque infini. Vous vous lancez dans le visionnage de tous les films et toutes les séries, ainsi que dans la lecture de tous les livres ? Vous allez arriver au bout un jour, mais cela vous aura pris beaucoup de temps. Si vous deviez sélectionner seulement quelques dérivés de la trilogie originelle, The Mandalorian sur Disney+ est généralement considéré comme l’un des meilleurs, avec Ahsoka, dont la saison 2 se fait attendre.

La série raconte les aventures de Din Djarin et de Grogu, un “bébé Yoda”. En plus des trois saisons et de la quatrième à venir, un film est en préparation. Sobrement intitulé The Mandalorian and Grogu, il sortira le 20 mai 2026 en France, soit deux jours avant les États-Unis. Une date pas si lointaine qui se rappelle aux bons souvenirs des fans à travers une vidéo inédite. Sauf que l’on n’arrive pas trop à comprendre la forme choisie par Disney.

Cette vidéo diffusée lors du Super Bowl met en scène Grogu et le Mandalorien

En guise de “teaser”, un clip d’une trentaine de secondes diffusé lors du Super Bowl LX. C’est-à-dire la finale de la 60e saison nationale de football américain. En amont, beaucoup d’annonceurs dépensent des sommes folles pour obtenir un créneau afin de diffuser la publicité de leur produit. Et force est de constater que la vidéo de The Mandalorian and Grogu a des allures de réclame. Voyez vous-même.

Depuis la diffusion, les fans ne savent pas sur quel pied danser. S’agit-il d’une scène du film à venir ? D’éléments filmés exclusivement pour le Super Bowl LX ? Le mystère reste entier et il faudra sûrement attendre de voir le film pour avoir la réponse. The Mandalorian and Grogu est réalisé par Jon Favreau. Pedro Pascal, Sigourney Weaver et Jeremy Allen White seront à l’affiche, entre autres.