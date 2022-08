The Mandalorian : la saison 4 arriverait plus tôt que prévu

Alors que la saison 3 de The Mandalorian ne devrait pas être diffusée sur Disney+ avant février prochain, on en sait déjà un peu plus sur la saison 4, et notamment sur sa date de sortie prévue.

Lorsque la série Star Wars The Mandalorian reviendra l'année prochaine, cela fera plus de deux ans que la deuxième saison s'est achevée. Disney+ a déjà officiellement annoncé que la troisième saison arrivera au mois de février 2023, et il est possible qu’une quatrième saison arrive rapidement dans la foulée.

En effet, le dernier numéro de Production Weekly (une source fiable d'informations sur les tournages liés à l'industrie) indique la quatrième saison de The Mandalorian est déjà en production, et que le tournage pourrait débuter dès le mois de septembre 2022, soit précisément un an après le début du tournage de la saison 3.

La saison 4 de The Mandalorian pourrait arriver dès 2024

Tout semble donc indiquer que nous n’aurons cette fois pas à patienter deux années supplémentaires avant de découvrir la suite des aventures de Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu, alias Bébé Yoda. En se basant sur cette date de tournage, on peut déjà estimer que la quatrième saison de la série phare dans l’univers de Star Wars devrait arriver dès le début de l’année 2024.

Quoi qu’il en soit, l’annonce d’une saison 4 est une excellente nouvelle pour les fans de Mando. Tout comme les saisons précédentes, celle-ci devrait être découpée en huit épisodes d’un peu moins d’une heure.

En attendant la sortie de la troisième saison de The Mandalorian, vous pouvez aller découvrir un épisode making-of qui s’attarde sur la genèse d’une des séquences fortes de la saison 2. Nous vous conseillons également d’aller visionner la série The Book of Boba Fett pour découvrir quelques indices sur ce qu’il va se passer dans la saison 3.

D’ici là, Disney+ va lancer sa nouvelle série Andor, qui retrace l’aventure de Cassian Andor, interprété par Diego Luna. Pour rappel, il s’agit d’un personnage qui était apparu dans le film Rogue One. La série devrait se concentrer sur les Rebelles, comme nous avions pu le voir dans les premières bandes-annonces.