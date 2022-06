Andor : date de sortie, nombre d’épisodes, histoire, tout savoir sur l’intrigante série Star Wars

Andor est l’une des prochaines séries Star Wars sur Disney+. La plate-forme mise énormément dessus et pour cause : elle sera importante pour l’univers étendu. Dans ce dossier, on va vous expliquer pourquoi et aussi faire le point sur les choses essentielles qu’il y a à savoir à son sujet. C’est parti !

Le nouvel Eldorado de Star Wars n’est pas au cinéma, mais sur le petit écran ! Disney mise énormément sur les séries, on l’a vu avec The Mandalorian, The Book of Boba Fett ou encore Obi-Wan Kenobi.

La prochaine sur la liste est Andor. Elle suivra le destin de Cassian Andor, l’espion rebelle apparu dans le film Rogue One. Il s'agira d'une préquelle. Elle n’a pas l’air comme ça, mais c’est une série très importante pour Lucasfilm. Elle sera en effet l’excuse parfaite pour développer le plus possible l’univers étendu.

Dans ce dossier, nous allons faire le point sur tout ce que l’on sait sur cette série. Nous allons également tenter d’expliquer pourquoi il ne faudra la rater sous aucun prétexte si vous appréciez Star Wars. C’est parti !

Quand sera diffusée Andor ?

Les deux premiers épisodes de la série Andor seront disponibles le 31 août 2022. Ensuite nous aurons le droit à un épisode par semaine, tous les mercredis. Une stratégie qui permet de susciter une « hype » continuelle et de surtout de garder les abonnés plus longtemps. Elle a fait ses preuves avec les précédentes créations Star Wars et Marvel.

Où regarder la série Andor ?

Comme toutes les séries Star Wars, Andor sera diffusée sur Disney+. L'accès à la plateforme de streaming nécessite un abonnement. Pour rappel, l’abonnement est fixé à 8,99 euros par mois ou à 89,90 euros par an.

Combien d’épisodes comptera la première saison d’Andor ?

La première saison d’Andor comptera 12 épisodes. C’est beaucoup pour une série Star Wars. On rappelle que The Mandalorien compte 8 épisodes par saison, The Book of Boba Fett sept et Obi-Wan Kenobi seulement six. Une longueur justifiée par Lucasfilm, qui affirme qu’il y a énormément de choses à raconter dans cette nouvelle série.

Combien de saisons comptera Andor ?

Disney a déjà annoncé qu’Andor serait composé de deux saisons de douze épisodes chacune.

La série se passera avant Rogue One. Le showrunner Tony Gilroy a expliqué que la première saison nous raconterait comment le personnage de Cassian Andor est devenu ce qu’il est. Dans la deuxième, nous suivrons son parcours d’espion jusqu’aux événements du film. La dernière scène du dernier épisode de la série devrait d’ailleurs faire le lien avec le long-métrage de 2016, nous promet-on. Il n’y aura évidemment pas de saison 3.

Qui sera au casting d’Andor ?

Comme dans le film Rogue One (2016), Cassian Andor est interprété par Diego Luna. On a pu voir l’acteur mexicain dans plusieurs films, comme Elysium ou Un Jour de Pluie à New York. Il n’est pas étranger au monde des séries. C’est en effet lui qui tenait le premier rôle dans Narcos Mexico (Netflix).

La série pourra aussi compter sur Genevieve O’Reilly, qui reprend son rôle de Mom Mothma, la sénatrice Rebelle qu’elle avait incarnée dans l’Épisode 3 et Rogue One.

D’autres noms connus viennent se greffer à ce casting, comme Stellan Skarsgard (Thor, Dune), Anton Valensi ou encore Robert Emms (Chernobyl). À noter qu’Alan Tudyk, qui incarnait le droïde K-2SO dans Rogue One (le droïde personnel et ami de Cassian), ne sera pas de la partie… du moins dans la saison 1.

La série est chapeautée par Tony Gilroy, un scénariste éminent à Hollywood qui a -entre autres- écrit Armageddon, La Mémoire dans la Peau, L’Associé du Diable ou encore… Rogue One.

Que va raconter Andor ?

Andor racontera l’histoire de… Cassian Andor. Jusque-là, rien d’anormal. Ce personnage, nous l’avons rencontré dans Rogue One en tant qu’espion rebelle prêt à tout pour arriver à ses fins. Comme l’a expliqué le showrunner Tony Gilroy dans les colonnes de Vanity Fair, la série se passera cinq ans avant ce film. Cela nous situe entre l'Épisode 3 et 4.

Andor a vu sa planète détruite par l’Empire et depuis, c’est un réfugié qui vagabonde de planète en planète. Au fil des épisodes, nous allons le voir prendre de la bouteille et devenir le personnage que l’on connait. En parallèle de ça, nous suivrons le destin de Mom Mothma, sénatrice Impériale qui lutte en sous-marin contre la terreur de l’Empire.

Cette série est importante pour Lucasfilm, puisqu’elle servira de prétexte pour creuser un peu plus l’univers de Star Wars. Elle permettra de voir les conséquences du régime autoritaire instauré par l’Empire et de découvrir des facettes encore inconnues de certains pans de l’histoire. Par exemple, la bande-annonce nous montre Coruscant, que nous n’avons plus vu depuis l’Épisode 3, ainsi que le Sénat Impérial.

Plus encore, les épisodes nous montreront comment l’Empire fait régner l’ordre sur des mondes reculés. Bref, un véritable tour d’horizon de l’univers pré-Episode IV.

À noter que plusieurs séries exploitent déjà cette période : Obi-Wan Kenobi, Rebels et The Bad Batch. Le film Solo se déroule également pendant le règne de l’Empire.

Faut-il avoir vu Rogue One pour regarder Andor ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne sera pas nécessaire d’avoir vu Rogue One pour apprécier Andor. La raison est toute simple : la série se passe avant le film ! Toutefois, nous conseillons tout de même le visionnage afin de comprendre d’où vient le personnage et de savoir où on va.

Pas besoin non plus d’avoir vu les autres séries Star Wars comme The Mandalorian, The Book of Boba Fett ou Obi-Wan Kenobi pour tout comprendre. Les deux premières se passent plus d’une décennie après Andor tandis que la troisième n’a pas de lien direct.

Bien entendu, il s’agit d’une série Star Wars. Il faut au minimum avoir vu les épisodes numérotés (ou au moins les 1,2,3,4,5 et 6) afin de savoir de quoi on parle.

Quelles sont les autres séries Star Wars à venir ?

Lucasfilm ne compte pas s’arrêter avec les séries Star Wars, puisque plein d’autres sont prévues ! En février 2023, nous aurons le droit à la saison 3 de The Mandalorian. Cette nouvelle saison devrait nous mener sur Mandalore et faire suite aux événements de The Book of Boba Fett. Ensuite, ce sera au tour d’Ahsoka Tano d’avoir le droit à sa salve d’épisodes. Pour rappel, il s’agit de l’ancienne padawan d’Anakin apparue dans la série The Clone Wars. Autre série prévue pour 2023 : Skeleton Crew. Portée par Jude Law, cette série mettra en scène de jeunes ados perdus dans la galaxie et tentant de rentrer chez eux.

D’autres projets sont encore en gestation chez Lucasfilm, comme The Acolyte, série dédiée aux Sith. Une série sur Lando Calrissian avec Donald Glover est pour sa part toujours prévue. Nous ne parlons ici que de séries live. Des séries d’animations (comme la saison 2 de The Bad Batch) ou des films sont aussi en projet dans les locaux de Lucasfilm. Il y aura de quoi faire pour les fans de Star Wars !