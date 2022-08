Star Wars Andor : une nouvelle bande-annonce dévoilée, la date de sortie repoussée

Disney+ vient tout juste de diffuser une toute nouvelle bande-annonce de sa prochaine série Star Wars, sobrement intitulée Andor. En revanche, la plateforme en profite par la même occasion pour repousser légèrement la date de diffusion de la série.

Dans quelques semaines, Disney+ donnera le coup d'envoi de sa nouvelle série Star Wars : Andor. Histoire de faire patienter les fans, Disney+ leur offre un nouveau trailer de cette série qui s'attardera sur destin de Cassian Andor, un héros de la résistance bien connu, puisqu'il est l'un des personnages centraux du film Rogue One.

Mais alors que la série devait initialement entamer sa diffusion au 31 août 2022, Disney+ a décidé de la repousser de quelques semaines. Andor sera donc diffusée à compter du 21 septembre 2022. La plateforme de streaming n'a pas donné d'explication quant à ce report, mais il est probable qu'elle ait revu sa copie à cause d'une autre série qui sera toujours en cours de diffusion : She-Hulk. Aucun rapport entre les deux ? Oui, mais Disney+ a pris l'habitude de faire que les séries Star Wars n'empiètent pas sur les diffusions de ses séries Marvel, et réciproquement.

Disney+ repousse la date de sortie d'Andor, mais offre 3 épisodes d'un coup

La bande-annonce révèle comment Cassian Andor tente de saboter l'Empire de l'intérieur. On y découvre également les conditions dans lesquelles il a été recruté par l'Alliance rebelle. C'est aussi l'occasion de retrouver un autre personnage principal de Rogue One en la personne de Saw Guerrera, interprété par Forest Whitaker.

Comme évoqué plus haut, il faudra néanmoins patienter jusqu'au 21 septembre 2022 pour assister au grand lancement de cette nouvelle série Star Wars. En revanche, si Disney repousse la date de sortie d'Andor de 3 semaines, il y a malgré tout une excellente nouvelle : la plateforme diffusera les 3 premiers épisodes le même jour.

C'est la première fois que Disney+ diffuse autant d'épisodes d'une nouvelle série d'une traite. Rappelons néanmoins qu'Andor comptera pas moins de 12 épisodes, là où une série comme Obi-Wan n'en compte que 6. Il est très probable qu'après le 21 septembre, la diffusion revienne à la normale avec un épisode par semaine. A ce rythme, la série Andor devrait donc être diffusée jusqu'au 23 novembre 2022.