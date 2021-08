The Mandalorian : le tournage de la saison 3 commence en septembre 2021

The Mandalorian prépare son retour ! D'après l'acteur Carl Weathers, qui interprète le chasseur de primes Greef Carga, le tournage de la troisième saison de la série Star Wars débutera dès le mois de septembre 2021. Sans surprise, cette nouvelle salve d'épisodes ne sera pas diffusée dans le courant de la fin d'année. Il faudra plutôt patienter jusqu'en 2022 pour découvrir la suite des aventures de Mando.

La profusion de séries dérivées Star Wars a poussé Disney à reporter le tournage de la saison 3 de The Mandalorian. Avant de tourner de nouveaux épisodes consacrés au chasseur de primes, le studio s'est concentré sur des projets très attendus par les fans, comme la série Obi-Wan Kenobi, dont les prises de vues sont actuellement en cours, ou The Book of Boba Fett, dont la diffusion est prévue en décembre prochain.

En juin, Pedro Pascal, l'homme derrière le casque du Mandalorian, a d'ailleurs révélé que le tournage n'avait pas encore commencé. Comme on le craignait, Disney+ ambitionne plutôt de diffuser la troisième saison de sa série phare dans le courant 2022. Pour mémoire, la seconde saison du show s'est achevée en décembre 2020 sur un épisode d'anthologie mettant notamment scène Luke Skywalker.

The Mandalorian se ferait attendre jusqu'à fin 2022

Lors de la Steel City Con, une convention dédiée aux fans de comics aux Etats-Unis, Carl Weathers, le comédien qui prête ses traits à Greef Carga, a confirmé le retour de son personnage dans la saison 3. Le chasseur de primes, devenu un allié de Mando, est apparu à plusieurs reprises dans les deux premières saisons de la série.

L'acteur a profité de l'occasion pour lever le voile sur la date de début du tournage. « Et donc maintenant, nous allons commencer une nouvelle saison de The Mandalorian, dans le courant du mois prochain. Oui. Et j'arrive à être à nouveau devant la caméra, et je peux à nouveau réaliser », révèle Carl Weathers, qui a déjà réalisé plusieurs épisodes des saisons précédentes.

Pedro Pascal, actuellement sur le tournage de la série The Last of Us, devrait donc enchaîner directement avec les prises de vue de The Mandalorian. Dans ces conditions, on peut vraisemblablement s'attendre à ce que la saison 3 soit disponible sur Disney+, à raison d'un épisode par semaine, dans le courant de l'année prochaine. Si les équipes de Disney restent fidèles de à leurs habitudes en matière de production, il est possible que la série se fasse désirer jusqu'à l'automne 2022, estime Screenrant, qui relaie l'information.

Source : Screenrant