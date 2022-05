The Mandalorian saison 3 : Disney+ annonce la date de sortie

The Mandalorian s'apprête à faire son retour. Plusieurs mois avant la sortie, Disney+ a finalement levé le voile sur la date de diffusion de la troisième saison. De plus, un premier teaser a été diffusé.

Comme prévu, Disney+ et Lucasfilm ont profité de la Star Wars Celebration pour multiplier les annonces concernant ses futurs projets Star Wars. Un premier trailer de la série Andor, qui arrivera à la fin de l'été, a notamment été dévoilé. Certaines nouvelles productions ont également été précisées, comme Skeleton Crew, la série Star Wars de Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man : No Way Home.

Surtout, Disney+ a annoncé le grand retour du Mandalorian. La saison 3 sera diffusée dès le mois de février 2023 sur la plateforme Disney+. On peut s'attendre à une diffusion hebdomadaire, tous les vendredi. Pour mémoire, la dernière saison du Mandalorian a été diffusée lors de l'automne 2020. Le chasseur de primes est néanmoins revenu pour une longue apparition dans la série consacrée à Boba Fett.

Disney+ dévoile un premier teaser du Mandalorian saison 3

Pour le moment, les informations concernant l'histoire de cette première saison sont plutôt minces. Sur Twitter, Lucasfilm se contente de déclarer : “le Mandalorian et Grogu poursuivent leur périple”. Grâce à un teaser diffusé devant le public, on sait que ce périple va les mener sur Mandalore. Sur scène, Jon Favreau, le producteur exécutif de la série, précise que Mando arrivera sur la planète natale de son peuple en quête de pardon. Lors des précédentes saisons, le chasseur de primes a multiplié les écarts au crédo.

Malheureusement, la plupart des vidéos montrant le teaser diffusé à la Star Wars Celebration ont été supprimées de la toile. On l'a cependant retrouvée sur certains comptes Twitter en piètre qualité. Dans la foulée, Disney+ a dévoilé une première image promotionnelle. Très sobre, l'affiche montre les deux compères évoluer dans un environnement teinté de jaune et de vert.

Lire aussi : Christopher Lloyd, le Doc de Retour vers le Futur, rejoint la série Mandalorian

Comme on s'y attendait, Bo-Katan Kryze sera de retour dans cette 3e saison. D'autres personnages récurrents, comme Greef Karga, seront également de la partie. On vous en dit plus dès que possible. Que pensez-vous de la bande-annonce ? On attend votre avis dans les commentaires.