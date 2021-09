The Book of Boba Fett : la nouvelle série Star Wars débarque sur Disney+ le 29 décembre 2021

The Book of Boba Fett, la série centré sur le plus célèbre chasseur de primes de la galaxie, débarquera sur Disney+ dès le 29 décembre 2021. Pour l'occasion, Disney vient de dévoiler la première affiche officielle du show.

Voilà une nouvelle qui ravira tous les fans de Star Wars. En effet, Disney vient de confirmer l'arrivée de The Book of Boba Fett, la série centrée sur le légendaire chasseur de primes, dès le 29 décembre 2021 sur Disney+. La firme aux grandes oreilles avait dévoilé l'existence de ce spin-off à la fin de la saison 2 de The Mandalorian, alors que Boba Fett s'empare du trône vacant de Jabba le Hunt sur Tatooine, aux côtés de la mercenaire Fennec Shand.

Comme le précise Disney, le premier épisode sera donc diffusé le 29 décembre 2021 sur sa plateforme de streaming, et proposera ensuite un épisode par semaine. Et oui, vous ne pourrez pas dévorer la série en une seule soirée malheureusement. On retrouvera évidemment dans le rôle titre Temuera Morrison, interprète du chasseur de primes depuis Star Wars Episode 2 : l'Attaque des Clones. Quant à Ming-Na Wen, elle campera à nouveau le rôle de la froide mercenaire Fennec Shand.

Une avalanche de séries Star Wars à venir sur Disney+

Autre bonne nouvelle, Jon Favreau, réalisateur et créateur de la série The Mandalorian est producteur délégué du show, tout comme Dave Filoni (The Mandalorian), Robert Rodrigez (Sin City, Desperados, Une Nuit en Enfer), Kathleen Kennedy (la dernière trilogie Star Wars), Colin Wilson (Avatar), Karen Gilchrist (l'adaption live action du Livre de la Jungle) et Carrie Beck (Star Wars Rebels).

Pour rappel, le tournage de la saison 3 de The Mandalorian a débuté en septembre 2021. Néanmoins, il faudra patienter courant 2022 pour découvrir la suite des aventures de “Mando”. À ce sujet, Carl Weathers, l'acteur qui interprète le chasseur de primes Greef Carga, a confirmé qu'il sera à nouveau derrière la caméra pour quelques épisodes. Les fans de Star Wars ne seront pas en reste avec une multitude de projets à venir sur Disney+, comme Star Wars Visions (qui vient tout juste de sortir sur la plateforme), la série très attendue Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor dans le rôle titre ou encore Ahsoka, show centrée sur la Jedi campée par Rosario Dawson.