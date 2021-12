The Book of Boba Fett : ce trailer célèbre le grand retour du chasseur de primes sur Tatooine

The Book of Boba Fett se déroulera au moins en partie sur Tatooine. La planète des sables se dévoile dans un nouveau trailer du spin off de la série Mandalorian. Nous y retrouvons les deux personnages principaux Boba Fett et Fennec Shand au cœur de la célèbre citadelle de Jabba le Hutt. La série sera diffusée sur Disney+ à partir du 29 décembre à raison d’un épisode par semaine.

Dans moins de trois semaines maintenant, l’univers Star Wars reviendra enfin sur Disney+. Après deux saisons de The Mandalorian, nous pourrons découvrir un spin off de la série. Celui-ci s’appelle The Book of Boba Fett. Nous lui avons d’ores et déjà consacré un dossier complet où vous pourrez (re)découvrir toutes les informations à propos de ce programme. Elle sera diffusée à partir du 29 décembre à raison d'un épisode par semaine.

Dans la chronologie de Star Wars, The Book of Boba Fett se déroule entre les épisodes 6 (Le Retour du Jedi) et 7 (L’éveil de la Force). Soit durant la période de la Nouvelle République. Elle se situe juste après la seconde saison de The Mandalorian, quand Boba Fett récupère enfin son armure. Deux trailers ont d’ores et déjà été diffusés sur YouTube. Vous pouvez les retrouver en consultant notre dossier.

The Book of Boba Fett : un nouveau trailer dévoile Tatooine et le repère de Jabba le Hutt

Et un troisième vient d’être publié. Ce nouveau teaser appelé Spot : le retour, que vous pouvez retrouver en fin de cet article, ne dure qu’une minute pile. Elle dévoile plusieurs séquences de la série sur Tatooine, la célèbre planète des sables de l’univers Star Wars d’où sont originaires Anakin et Luke Skywalker. Vous y retrouvez également un autre lieu emblématique : le repère de Jabba le Hutt, où Boba Fett semble avoir trouvé… refuge.

Dans ce trailer, vous retrouvez les deux seuls acteurs qui ont été confirmés dans le casting de la série : Temuera Morrison, dans le rôle du plus célèbre chasseur de prime de la galaxie, et Ming-Na Wen, qui reprend le rôle de Fennec Shand, la chasseuse croisée dans les deux saisons de The Mandalorian. Vous y retrouvez aussi le Slave-1 et le Faucon Millenium. De quoi rappeler qu’il y a un passif entre Han Solo et Boba Fett.

Le trailer semble également évoquer les circonstances du retour du chasseur de prime, laissé pour mort dans le ventre d’un Sarlacc. Nous espérons que l’explication, écrite par Jon Favreau (scénariste de la série et de The Mandalorian), sera aussi solide que l’acier beskar.