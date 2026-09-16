Un Youtubeur Minecraft de 9 ans dépense 118 000 $ pour faire la publicité de ses vidéos, son père prend le contrôle de la chaîne

Un jeune de 9 ans a détourné la carte de crédit de son père pour faire la promotion des vidéos de sa chaîne YouTube.

Ne laissez surtout pas vos enfants accéder aux appareils sur lesquels sont enregistrés vos informations bancaires ou de paiement, ou bien supprimez-les avant de leur accorder l’usage du dispositif. Un certain David Sarkisyan l’a appris à ses dépens. Son fils a accumulé une facture de 118 000 $ en achetant des campagnes publicitaires pour faire la promotion de ses vidéos Minecraft sur YouTube.

Le père s’est exprimé à ce sujet dans une vidéo publiée par la chaîne de son fils, qui sera aussi la dernière. Celle-ci a d’ailleurs rencontré un certain succès, puisqu’elle atteint presque les 500 000 vues, soit la vidéo la plus visionnée de la chaîne. Il explique avoir trouvé un moyen de diffuser le gameplay de son fils directement depuis la PS5, et qu’il lui a acheté un casque bas de gamme pour le micro. “Pas de logiciel de montage, pas d’équipement sophistiqué : j’appuyais sur un bouton, c’était en direct et ça se téléchargeait”, explique-t-il.

Le projet de chaîne YouTube dédiée à Minecraft vire à la catastrophe

Mike, le fils, se frustre assez vite du peu de vues que font ses vidéos. Son père lui propose alors de leur donner un coup de boost en utilisant l’outil promotionnel de Youtube. Il paye alors 20 $ pour donner plus de visibilité aux vidéos de sa progéniture. Sauf que le Mike en question observe attentivement son père lors de la procédure, et ne va pas se priver de la reproduire lui-même ensuite, dépensant donc la bagatelle de 118 000 $.

“Il n’a pas vraiment compris que les 20 $ étaient censés être une limite. Le raisonnement était simple, je suppose : plus d’argent, plus de vues. Bref, il s’avère qu’un gamin de 9 ans a accès à un compte publicitaire sans aucune limite. Et la carte de crédit, elle est toujours approuvée, quoi qu’il arrive. Il ne se rend pas compte qu’il fait quelque chose de mal”, narre David Sarkisyan.

La carte de crédit en question était fournie par son entreprise, qui lui a demandé des comptes. “Il y a une réelle possibilité que je doive finalement rembourser une partie, voire la totalité, de ma poche”, fait-il savoir. Il ne sait pas non plus s’il pourra conserver son emploi. “Je vais lui retirer ses iPad et ses PlayStation. Il devra tondre des pelouses jusqu’à ses 18 ans”, finit-il par plaisanter.