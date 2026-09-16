Une IA de Google analysera votre visage et votre âge si vous activez cette option

Google multiplie les solutions pour éviter à ses utilisateurs de perdre l’accès à leur compte. Un bandeau sur sa page d’accueil les invite désormais à enregistrer un selfie vidéo en guise de connexion de secours. Avant de valider l’opération, l’IA de la firme contrôle aussi l’âge et l’authenticité de la personne filmée.

Test Samsung Galaxy S26+ poinçon
Crédits : Phonandroid

Prouver qui l’on est sur Internet passe de plus en plus par son visage. Pour tenir les mineurs à l’écart de certains contenus, les plateformes multiplient les contrôles biométriques. En mai, Meta a confié à l’IA le contrôle de l’âge sur Facebook et Instagram, avec l’exclusion des moins de 13 ans à la clé. Chaque nouveau dispositif implique toutefois de confier des données sensibles à une entreprise.

Google avance aussi sur ce terrain. Son application Wallet doit bientôt accueillir les pièces d’identité numériques, avec le contrôle de l’âge parmi les usages prévus. En juillet, la firme de Mountain View a également lancé le selfie vidéo. Cette méthode permet de retrouver l’accès à un profil bloqué en filmant son visage.

Google affiche un bandeau sur sa page d’accueil pour réclamer un selfie vidéo

D’après les observations publiées par Search Engine Watch, Google affiche désormais un bandeau dédié sur sa page d’accueil, sur ordinateur. Il incite les internautes à configurer le selfie vidéo. Après un clic, une page de configuration s’ouvre, suivie d’un écran détaillant le traitement des informations. Selon la firme, son modèle d’IA examine l’enregistrement afin de confirmer la présence d’une personne réelle ayant l’âge requis. L’utilisateur peut aussi accepter de partager ses données faciales pour améliorer la reconnaissance de l’entreprise. Le processus reste facultatif.

Contrairement au mot de passe ou aux clés d’accès, le selfie vidéo de Google sert uniquement de solution de secours lorsqu’un utilisateur ne parvient plus à se connecter. Pour débloquer la situation, il faudra filmer son visage en tournant la tête, puis laisser le système comparer la séquence à celle enregistrée lors de la configuration. Ce déblocage ne sera pas immédiat. À terme, la firme pourrait réclamer une nouvelle vidéo tous les quelques mois afin de suivre l’évolution des traits. Si l’utilisateur la supprime, l’entreprise peut conserver l’enregistrement quelque temps par mesure de sécurité. Les profils Workspace, les comptes enfants et ceux inscrits au Programme de protection avancée restent exclus. La fonction n’est pas encore disponible dans toutes les régions.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Pas d’Android Auto ? Ne jonglez plus entre votre musique et votre GPS grâce à cette astuce gratuite sur Google Maps

Vous en avez marre de devoir jongler entre vos applications GPS et de streaming musical préférées au volant car votre voiture est trop vieille pour avoir Android Auto ou CarPlay…

French Week Xiaomi Pad 7 : petit prix, grande puissance et maxi endurance, cette tablette est exceptionnellement bradée

Le French Week continue jusqu’au 20 septembre sur AliExpress. Durant cette courte période, le géant du e-commerce brade de nombreux produits high-tech avec une série de codes promo cumulables avec…

Le Honor 600 Pro perd plus de 450 € : même processeur que le Galaxy S25 Ultra pour moins de 550 €

Lancé à 999 € dans sa version avec 512 Go de stockage, le Honor 600 Pro est à moins de 550 €, et donc quasiment à la moitié de son…

iPhone 18 Pro Max : Face ID a des problèmes avec certaines protections d’écran

Pour réduire la taille du Dynamic Island, Apple a caché le capteur Face ID sous l’écran de l’iPhone 18 Pro Max. Mais cette conception entre en conflit avec certaines protections…

Samsung Galaxy A56 : le smartphone passe à prix mini pendant cette vente flash, vite !

Habituellement proposé à prix attractif, le Samsung Galaxy A56 est encore plus intéressant durant le French Week. Vous pouvez en effet l’avoir à 264 € seulement au lieu de 499…

PS6 portable : on a un aperçu de ses performances, le PSSR 3 aura un rôle important à jouer

De nouvelles informations nous parviennent quant aux caractéristiques techniques et aux performances de la PS6 portable à venir. Sony compte beaucoup sur le PSSR 3 pour que la console délivre…

Meilleur purificateur d’air : quel modèle choisir pour retrouver un air sain chez soi ?

Nous sommes tous conscients des problèmes de pollution atmosphérique de l’air extérieur avec notamment la circulation des voitures et des camions. Mais quand on est chez soi, on se sent…

Google s’attaque enfin à ce défaut du Pixel qui arrangeait bien les voleurs

Se faire voler son smartphone est déjà une mauvaise nouvelle. Sur un Google Pixel, le voleur peut en plus empêcher toute localisation en quelques secondes, sans jamais déverrouiller l’appareil. Une…

GTA 6 : Rockstar annonce l’album officiel, lui aura droit à une sortie en physique, contrairement au jeu

Rockstar ne sort pas d’un jeu le 19 novembre 2026. GTA 6 sera accompagné de son propre album de musique officiel, contenant pas moins de 34 pistes. On le sentait…

One UI 9 : Samsung annonce la date officielle de déploiement de la mise à jour sur les Galaxy S25, Z Fold 7 et Flip 7

Après des mois de test en bêta, le déploiement de la version finale de One UI 9 a enfin commencé. Après un premier lancement auprès des Galaxy S26 hier, Samsung…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.