Une IA de Google analysera votre visage et votre âge si vous activez cette option

Google multiplie les solutions pour éviter à ses utilisateurs de perdre l’accès à leur compte. Un bandeau sur sa page d’accueil les invite désormais à enregistrer un selfie vidéo en guise de connexion de secours. Avant de valider l’opération, l’IA de la firme contrôle aussi l’âge et l’authenticité de la personne filmée.

Prouver qui l’on est sur Internet passe de plus en plus par son visage. Pour tenir les mineurs à l’écart de certains contenus, les plateformes multiplient les contrôles biométriques. En mai, Meta a confié à l’IA le contrôle de l’âge sur Facebook et Instagram, avec l’exclusion des moins de 13 ans à la clé. Chaque nouveau dispositif implique toutefois de confier des données sensibles à une entreprise.

Google avance aussi sur ce terrain. Son application Wallet doit bientôt accueillir les pièces d’identité numériques, avec le contrôle de l’âge parmi les usages prévus. En juillet, la firme de Mountain View a également lancé le selfie vidéo. Cette méthode permet de retrouver l’accès à un profil bloqué en filmant son visage.

Google affiche un bandeau sur sa page d’accueil pour réclamer un selfie vidéo

D’après les observations publiées par Search Engine Watch, Google affiche désormais un bandeau dédié sur sa page d’accueil, sur ordinateur. Il incite les internautes à configurer le selfie vidéo. Après un clic, une page de configuration s’ouvre, suivie d’un écran détaillant le traitement des informations. Selon la firme, son modèle d’IA examine l’enregistrement afin de confirmer la présence d’une personne réelle ayant l’âge requis. L’utilisateur peut aussi accepter de partager ses données faciales pour améliorer la reconnaissance de l’entreprise. Le processus reste facultatif.

Contrairement au mot de passe ou aux clés d’accès, le selfie vidéo de Google sert uniquement de solution de secours lorsqu’un utilisateur ne parvient plus à se connecter. Pour débloquer la situation, il faudra filmer son visage en tournant la tête, puis laisser le système comparer la séquence à celle enregistrée lors de la configuration. Ce déblocage ne sera pas immédiat. À terme, la firme pourrait réclamer une nouvelle vidéo tous les quelques mois afin de suivre l’évolution des traits. Si l’utilisateur la supprime, l’entreprise peut conserver l’enregistrement quelque temps par mesure de sécurité. Les profils Workspace, les comptes enfants et ceux inscrits au Programme de protection avancée restent exclus. La fonction n’est pas encore disponible dans toutes les régions.