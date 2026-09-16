Xiaomi Mix Flip : réduction colossale de plus de 70% sur le smartphone pliant, vite !

Apple vient tout juste d’annoncer son smartphone pliant. Mais sans surprise, il a un positionnement très haut de gamme avec un prix de vente conseillé à partir de 2339 euros. Si vous voulez vous offrir un smartphone pliant presque 2000 euros moins cher, vous pouvez vous offrir l’excellent Xiaomi Mix Flip à prix cassé pendant la French Week AliExpress.

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Depuis plus de 6 années, les smartphones pliants ont fait leur apparition sur le marché des téléphones portables. C’est surtout la marque Samsung qui s’est démarquée en sortant 8 générations de Fold et de Flip. En 2026, c’est Apple qui sort du bois avec son très attendu iPhone Duo. Mais il existe d’autres marques qui ont proposé aussi leurs modèles de smartphones pliants donc la marque Xiaomi. Comme on peut s’y attendre avec Xiaomi, c’est aujourd’hui le moyen le moins cher pour s’offrir un smartphone pliant qui offre en plus de bonnes caractéristiques.

Ce modèle pliant à l’excellent rapport qualité-prix, c’est le Xiaomi Mix Flip. Sorti à la base avec un prix de vente de plus de 1300 euros, il a vite vu son prix chuter. Il est aujourd’hui affiché sur AliExpress pour 431,02 euros à l’occasion de la French Week. Mais ce n’est pas fini. En ajoutant le code promo PHD45, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 386,02 euros. C’est une baisse de prix de plus de 900 euros ! Alors ne passez pas à côté de cette offre incroyable.

Vous avez jusqu’au 20 septembre pour casser les prix avec ces différents codes promo sur AliExpress :

2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06

11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11

20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20

30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Xiaomi Mix Flip : le smartphone pliant à moins de 400 €

Malgré son prix mini, le Xiaomi Mix Flip tourne avec la puissante puce Snapdragon 8 Gen 3 couplée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

En ce qui concerne l’affichage, l’écran pliant est une dalle CrystalRes 1,5K de 6,86 pouces avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et une luminosité max de 3000 nits. L’écran secondaire est une dalle CrystalRes 1,5K de 4,01 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité max de 3000 nits. Cet écran plus petit s’utilise quan le smartphone est fermé. Il permet de lire les notifications mais aussi de répondre aux messages et même d’utiliser plus de 100 applications populaires.

Pour la partie photo, on trouve deux capteurs : un capteur grand-angle 50 MP et un téléobjectif 50 MP. Ils sont conçus en collaboration avec Leica pour vous offrir le meilleur rendu possible. Enfin, l’autonomie du Mix Flip est bonne puisque vous pouvez l’utiliser pendant une grosse journée et vous bénéficiez de la charge rapide 67 W.