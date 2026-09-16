Offres d’automne : stockez votre énergie solaire avec Zendure SolarFlow avant l’arrivée du froid

Entre un tarif de rachat du surplus solaire qui s’effondre et une facture d’électricité qui grimpe, le stockage devient la solution la plus rentable pour les foyers équipés. Zendure en profite pour lancer ses offres d’automne sur plusieurs packs SolarFlow, jusqu’au 8 octobre 2026.

Zendure

Le tarif réglementé de l’électricité a franchi la barre des 20 centimes le kilowattheure en 2026. Pendant ce temps, le prix des panneaux solaires continue de baisser, entre 1 et 1,50 euro le watt-crête, porté par la surproduction mondiale et la concurrence entre fabricants. Deux courbes qui s’écartent, et un signal assez net pour les foyers déjà équipés : produire sa propre électricité coûte de moins en moins cher, la tirer du réseau coûte de plus en plus cher.

Reste un problème que le prix ne résout pas à lui seul : le moment. Les panneaux donnent le meilleur d’eux-mêmes entre midi et 16 heures, pile quand la maison est vide. Le pic de consommation, lui, arrive en fin de journée, douche, cuisine, chauffage qui redémarre. Sans stockage, une bonne partie de cette électricité part au réseau, revendue à 6 ou 7,65 centimes le kilowattheure quand le réseau la refacture à 20.

Résultat, de plus en plus de foyers changent de stratégie. Plutôt que de revendre à perte, ils gardent leur énergie pour eux. Selon les chiffres du SDES (Service des données et études statistiques, rattaché au ministère de la Transition écologique), 62% des installations photovoltaïques françaises produisaient déjà pour de l’autoconsommation totale ou partielle au premier trimestre 2026. La bascule est en cours, et elle s’accélère avec l’automne qui approche et les besoins en électricité qui remontent pour l’hiver.

C’est précisément dans ce contexte que Zendure lance ses offres d’automne, du 16 septembre au 8 octobre 2026, avec des réductions sur plusieurs packs de stockage solaire SolarFlow.

Zendure baisse la facture sur ses packs SolarFlow

Avec les offres d’automne Zendure, vous pouvez profiter de belles remises sur plusieurs packs SolarFlow, jusqu’au 8 octobre 2026. Des prix qui tombent particulièrement bien vu le contexte énergétique actuel. Voici les offres du moment :

Si vous optez pour le SolarFlow 1600 AC+, une multiprise vient s’ajouter à votre commande pour seulement 1 euro.

Quel SolarFlow choisir, et pourquoi ?

Vous avez un toit en L, une cheminée qui projette de l’ombre en fin de journée, ou des panneaux orientés est et ouest ? Le SolarFlow 2400 Pro a été pensé pour ces cas-là. Il embarque quatre MPPT indépendants de 750 W chacun, capables d’encaisser jusqu’à 3 000 W d’entrée solaire au total. Chaque chaîne de panneaux travaille pour elle-même, donc une partie de votre toiture à l’ombre n’impacte pas le rendement du reste.

Vous avez déjà une installation solaire posée depuis quelques années ? Pas besoin de tout refaire pour ajouter du stockage. Le SolarFlow 2400 AC+ se branche directement en aval de votre installation existante, avec jusqu’à 3 200 W d’entrée AC et 2 400 W de puissance de décharge. Votre installateur n’a rien à modifier sur le toit.

Pour une maison plus modeste ou une première approche du stockage, le SolarFlow 1600 AC+ propose une solution AC bidirectionnelle jusqu’à 1 600 W, avec une capacité de batterie que vous pouvez faire évoluer par la suite. L’installation reste simple, sans gros chantier électrique à prévoir.

Vous êtes en appartement, avec un balcon exposé et des panneaux plug-and-play ? Le SolarFlow 800 Plus combine un onduleur 800 W, une batterie intégrée de 1,92 kWh et jusqu’à 1 500 W d’entrée solaire. Sa tension de démarrage basse, 14 V, lui permet de capter de l’énergie même par temps couvert, quand d’autres systèmes restent inactifs.

Ce qui change, ce n’est pas tant le prix de l’énergie que le réflexe. Pendant des années, l’objectif était de revendre le maximum de surplus au réseau. Aujourd’hui, c’est l’inverse : chaque kilowattheure gardé chez soi vaut plus que celui qu’on cède. Les foyers qui ont fait ce calcul avant l’hiver dernier ne sont pas près de revenir en arrière.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Zendure.


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