Xiaomi va laisser les utilisateurs créer leurs propres applications par IA pour personnaliser leur smartphone

Xiaomi a lancé sa campagne de communication autour des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max. Ces deux smartphones seront équipés d’un écran au dos, et les utilsiateurs pourront générer par IA leurs propres applications pour cet affichage.

L’IA est en train de bouleverser la manière dont on utilise notre smartphone, et nous sommes loin d’avoir encore tout vu. Il y a quelques mois, Google présentait une fonctionnalité permettant de générer des widgets Android sur demande par IA, permettant aux utilisateurs d’obtenir facilement des outils dont ils besoin et personnalisés pour leur utilisation spécifique. Cette option devrait être intégrée sur les smartphones Samsung avec la mise à jour One UI 9.5, attendue pour le premier trimestre 2027 et la sortie des Galaxy S27. Et Xiaomi ne devrait pas être en reste.

La marque accélère depuis quelques jours sa communication sur les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max, qui seront bientôt lancés en Chine. Ces deux modèles embarquent un écran secondaire sur le panneau arrière, affichant des informations utiles à l’utilisateur sans avoir à allumer l’écran principal de son mobile. Dans une vidéo promotionnelle partagée sur le réseau social Weibo, le constructeur fait savoir qu’il sera possible de créer des applications basées sur l’IA qui seront affichées sur l’écran dorsal des appareils.

Xiaomi 18 Pro : une création d’apps par IA pour le second écran

Xiaomi prend comme exemple une application pour se rappeler de boire de l’eau régulièrement, une autre avec des minuteurs pour cuire des œufs, une app avec des suggestions de recettes, ou encore pour apprendre de nouveaux mots anglais. Cet espace d’affichage devient ainsi hautement personnalisable, alors qu’il était limité à une sélection bien définie de widgets et d’applications sur les générations précédentes.

Si cette fonctionnalité est proposée sur les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max, on peut imaginer qu’une option similaire sera développée pour les autres smartphones de la marque, qui ne disposent que d’un écran. Il faut donc s’attendre à ce qu’un outil IA permette de créer ses propres widgets et applications sur HyperOS à l’avenir.

Les Xiaomi 18 Pro seront propulsés par une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravée en 2 nm. Le reste de la fiche technique s’annonce également ambitieux. On espère que ces produits seront enfin commercialisés en Europe.