Android Auto : un meilleur aperçu de la destination sera affiché sur Google Maps

Une mise à jour d’Android Auto va offrir un meilleur affichage de la destination lors de na la navigation sur Google Maps, avec des photos et des résumés générés par IA.

Google Maps via Android Auto devrait bientôt s’offrir une fonctionnalité à laquelle on a seulement accès sur smartphone pour l’instant. Dans la navigation, quand on entre une destination, l’application n’affiche actuellement que quelques informations de base. En appuyant sur l’icône de flèche à côté du nom du lieu, on peut développer une fiche compacte présentant quelqes données supplémentaires, comme les avis s’il y en a, un numéro de téléphone, les options de stationnement, les moyens de paiement, ou encore des détails sur l’accessibilité de l’endroit pour les personnes à mobilité réduite.

Avec la mise à jour d’Android Auto en version 17.8, la prévisualisation de la destination devrait se montrer plus complète, rapporte Android Authority. La fiche du lieu en question présentée à l’utilisateur inclut désormais des photos, ainsi qu’un résumé généré par IA pour aider à anticiper à quoi il faut s’attendre et s’adapter. Grâce à ces deux ajouts, l’utilisateur pourra confirmer rapidement qu’il a bien entré la destination correcte, et obtenir de précieuses informations utiles à son sujet avant de s’y rendre.

Une refonte de l’interface de Google Maps sur Android Auto

Pour pouvoir afficher ces nouveaux éléments, Google a dû repenser l’ensemble de l’interface utilisateur. Le temps de trajet et la distance estimés s’affichent désormais en bas de la carte, dans une bande horizontale. Il est possible de faire développer cette dernière par un glissement vers le haut, pour ouvrir un plus grand panneau présentant un plus grand nombre d’informations, dont les itinéraires alternatifs et les arrêts.

Les photos de la destination sélectionnée peuvent aussi être affichées en grand format dans une galerie dédiée, évitant d’avoir à consulter son smartphone pour y jeter un oeil. L’aperçu affiche une version abrégée d’un résumé généré par Gemini, i lsuffit d’appuyer dessus pour dévoiler le résumé IA dans son intégralité.

Ces nouveautés semblent prêtes, mais elles n’ont pas encore été déployées par Google. Il est donc possible que des changements soient opérés avant la disponibilité officielle.