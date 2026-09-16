Nintendo Switch : comment jouer à des jeux GameCube et Wii gratuitement sur la console

Nintendo propose déjà son propre émulateur permettant d’accéder à une partie de son conséquent catalogue rétro. Mais une autre solution beaucoup moins connue permet de retrouver ce catalogue tout à fait gratuitement, modulo quelques manipulations un brin techniques. On vous explique pas à pas comment vous y prendre dans cet article.

Avec la Switch première du nom, Nintendo a enfin compris le potentiel de l’émulation. En plus de permettre à tous les joueurs nostalgiques de revivre leur “grande époque” du jeu vidéo (insérez ici les dates de l’époque en question en fonction de la personne à qui vous parlez), celle-ci permet aussi tout simplement à toute une nouvelle génération de découvrir les titres cultes qui ont sûrement inspiré leurs jeux préférés.

C’est ainsi que des émulateurs sont apparus il y a quelques années sur la console portable, au sein de l’abonnement Online. Pour quelques euros par mois, les joueurs ont accès à une jolie sélection de jeux NES, Super NES, GameBoy et, pour quelques euros supplémentaires encore pour le Pack Additionnel, Nintendo 64, GameCube et GameBoy Advance. Un ajout très largement bienvenu, mais qui, malgré son aspect payant, est incomplet. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une solution pour régler ces deux problèmes.

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Il est possible d’installer des émulateurs tiers sur Nintendo Switch…

Avant toute chose, une introduction s’impose. Il va être question dans cet article de mods et d’émulation non “officielle”. Tous deux sont parfaitement légaux, mais soumis à des conditions pour le rester. Pour faire court, vous avez le droit de modder votre Switch, à savoir installer un firmware alternatif ou modifier son hardware, tant que le cadre de vos expérimentations reste strictement personnel (comprenez par là que vous n’avez pas le droit de revendre votre travail). De son côté, l’émulation n’est légale que si vous possédez également une copie d’origine, achetée auprès de l’éditeur, du jeu en question. Si ces conditions sont remplies, nous pouvons passer à la suite.

Pour installer les émulateurs dont nous allons parler ensuite, il est donc nécessaire d’installer une version alternative du firmware de la Switch, soit ce que l’on appelle dans le milieu un custom firmware (CFW). Il en existe de plusieurs types. Nous n’aborderons ici que celui qui permet de lancer des applications tierces sur la console. Autre précision très importante : nous ne discuterons ici que de la méthode logicielle pour modder votre Switch.

Il existe en effet deux méthodes pour modder une Switch : en copiant le nouveau firmware en passant par la carte SD, ou bien en installant une modchip sur la carte-mère. Vous aurez remarqué que la première semble considérablement plus simple que la seconde, et vous aurez bien raison. Malheureusement, la seconde est née d’une nécessité, puisque la première repose sur une faille de sécurité qui a ensuite été patchée. Cela signifie que seul un modèle très particulier de Switch permet d’être patché au niveau logiciel.

… à condition de la modder

La première chose à faire est donc de savoir si votre Switch est compatible à l’installation du CFW. Pour ce faire, il faudra vous munir du numéro de série de votre modèle, que vous pouvez trouver dans Paramètres de la console > Console > Numéros de série, puis dans la section console, ou tout simplement sur la partie basse de celle-ci, à côté du port USB-C. Munissez-vous de ce numéro de série, puis cliquez sur ce lien. Entrez le numéro de série dans l’encadré.

Si celui-ci vous répond que votre Switch est compatible, félicitations, vous pouvez continuer ce guide. Dans le cas contraire, votre chemin s’arrête malheureusement ici. Il ne vous reste plus qu’à installer une modchip. Attention toutefois, nous vous déconseillons très fortement l’aventure si vous débutez dans le domaine. L’opération demande une solide expérience de la soudure et une connaissance globale poussée des circuits informatiques. Vous risquez autrement d’endommager définitivement votre Switch.

Avant de poursuivre, il faudra vous munir de plusieurs éléments :

La dernière version d’Atmosphere, soit le CFW dont nous avons besoin pour ce tutoriel, que vous pouvez télécharger ici (téléchargez les fichiers atmosphere-1.11.2-master-5388824be+hbl-2.4.5+hbmenu-3.6.1.zip et fusee.bin) La dernière version de Hekate, qui vous permettra de configurer votre CFW, que vous pouvez télécharger ici (téléchargez les fichiers hekate_ctcaer_6.5.3_Nyx_1.9.3.zip) Une carte microSD d’au moins 8 Mo. Gardez en tête que vos jeux seront installés sur cette dernière, donc mieux vaut sécuriser plusieurs gigaoctets de stockage Un lecteur de carte microSD

Maintenant que vous avez tout à disposition, il est temps de passer à la partie la plus technique : le modding. Rassurez-vous, rien de bien compliqué. Voici comment vous y prendre :

Placez votre carte microSD dans le lecteur de carte, puis branchez celui-ci à votre PC Depuis le fichier zip atmosphere, copiez les dossiers atmosphere et switch sur la carte SD Faites de même avec le dossier bootloader dans le fichier zip de hekate Placez le fichier fusee.bin dans le dossier bootloader/payloads Éjectez la carte SD de votre PC puis rebranchez-la dans votre Switch

Félicitations, vous êtes désormais en possession d’une Nintendo Switch moddée. Il vous faut désormais vous assurer de ne pas perdre toutes vos données au moindre pépin. Nous allons donc procéder à quelques sauvegardes et backups de rigueur.

Rendez-vous dans Tools > Backup eMMC puis sélectionnez eMMC BOOT0 & BOOT1 Cliquez ensuite sur eMMC RAW GPP Reconnectez votre carte SD à votre PC et transférez-y la sauvegarde que vous venez d’effectuer. Enfin, pour réduire les risques de corruption, partitionnez votre carte SD en FAT32 en allant dans Tools > Partition SD Card, puis en cliquant sur OK, Next Step et Start. Il ne vous reste plus qu’à lancer Atmosphere en allant dans Home > Payloads et en cliquant sur fusee.bin

Notez que vous devrez répéter cette dernière étape à chaque fois que vous éteignez et rallumez votre Switch.

Et maintenant ?

Maintenant que votre Switch est moddée, elle peut faire tourner des applications tierces — et donc, des émulateurs non officiels, comme par exemple Dolphin, qui vous permettra de faire tourner des jeux GameCube et Wii. Depuis peu, une application nommée tico permet justement de lancer plusieurs émulateurs directement sur sa Switch. Rebranchez une dernière votre carte SD sur votre PC, puis suivez ces étapes :

Téléchargez la dernière version de tico en cliquant sur ce lien Placez le fichier tico.nro dans le dossier Switch (créez ce dernier si nécessaire) Replacez la carte SD dans votre Switch puis lancez Tico-Installer Cliquez sur Exit une fois l’installation terminée puis supprimez l’ancien fichier NRO Ouvrez le nouveau fichier NRO puis appuyez sur le bouton + Rendez-vous dans Settings > Updates puis installez la dernière version si nécessaire Installez ensuite les émulateurs que vous souhaitez (Dolphin pour les jeux GameCube et Wii Enfin, toujours dans les paramètres, rendez-vous dans Emulator > Core Settings > Experimental et activez l’option Enable Dolphin Core

Et voilà, ce long tutoriel est terminé. Vous pouvez désormais vous munir des ROM des jeux GameCube et Wii de votre choix et les lancer à volonté sur votre Switch, que ce soit en version dockée ou portable. Bon jeu !