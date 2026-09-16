L’UE annonce l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 13 ans et des limitations strictes aux moins de 15 ans

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré son intention de réguler les réseaux sociaux pour les mineurs à l’échelle de l’UE.

Sa prise de parole était très attendus. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu son grand discours annuel ce mercredi 16 septembre 2026. Comme prévu, elle s’est exprimée quant à l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, annonçant la proposotion dès demain (le 17 septembre) d’une loi européenne sur la protection de l’enfance, intitulée le Kids Act.

“J’ai réuni un groupe spécial d’experts. Nous avons consulté des jeunes. Nous avons examiné l’exemple de l’Australie et d’autres pays qui ont pris des initiatives. Il est maintenant temps pour l’Europe d’agir”, a-t-elle déclaré. Le texte prévoit des mesures différentes en fonction des trois tranches d’âge définies, chacune d’entre elles “présentant des spécificités propres” et devant bénéficier d’un niveau de protection adapté.

Un accès limité aux réseaux sociaux entre 13 et 15 ans

Ursula von der Leyen plaide pour l’interdiction pure et simple des réseaux sociaux aux moins de 13 ans. Pour les moins de 15 ans, elle évoque l’interdiction de créer un compte personnel, sans pour autant bannir à 100 % l’usage des plateformes. Concrètement, les enfants de 13 à 15 ans auraient accès à “des mini-comptes créés et supervisés par les parents ou tuteurs, avec des fonctionnalités limitées et une restriction de temps d’utilisation d’une heure par jour”, explique-t-elle.

Les utilisateurs de plus de 15 ans pourront disposer de leur propre compte sur les réseaux sociaux. Mais les plateformes devront prévoir des fonctionnalités de sécurité spécifiques pour ce type de public. “Nous n’avons pas à accepter les fonctionnalités addictives. Nous n’avons pas à accepter que les enfants soient exposés à des contenus toujours plus extrêmes. Nous n’avons pas à accepter que les photos de filles soient utilisées pour des images sexualisées générées par l’IA”, estime la présidente de la Commission européenne.

Elle fait aussi mention d’une loi sur l’équité numérique, qui sera quant à elle présentée cet automne, et qui s’attaquera au design addictif des plateformes. Emmanuel Macron voulait le soutien de l’UE pour avancer sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France, il a été en parti servi.