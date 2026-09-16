L’UE annonce l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 13 ans et des limitations strictes aux moins de 15 ans

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré son intention de réguler les réseaux sociaux pour les mineurs à l’échelle de l’UE.

jeunes interdiction réseaux sociaux
Crédits : 123RF

Sa prise de parole était très attendus. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu son grand discours annuel ce mercredi 16 septembre 2026. Comme prévu, elle s’est exprimée quant à l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, annonçant la proposotion dès demain (le 17 septembre) d’une loi européenne sur la protection de l’enfance, intitulée le Kids Act.

“J’ai réuni un groupe spécial d’experts. Nous avons consulté des jeunes. Nous avons examiné l’exemple de l’Australie et d’autres pays qui ont pris des initiatives. Il est maintenant temps pour l’Europe d’agir”, a-t-elle déclaré. Le texte prévoit des mesures différentes en fonction des trois tranches d’âge définies, chacune d’entre elles “présentant des spécificités propres” et devant bénéficier d’un niveau de protection adapté.

Un accès limité aux réseaux sociaux entre 13 et 15 ans

Ursula von der Leyen plaide pour l’interdiction pure et simple des réseaux sociaux aux moins de 13 ans. Pour les moins de 15 ans, elle évoque l’interdiction de créer un compte personnel, sans pour autant bannir à 100 % l’usage des plateformes. Concrètement, les enfants de 13 à 15 ans auraient accès à “des mini-comptes créés et supervisés par les parents ou tuteurs, avec des fonctionnalités limitées et une restriction de temps d’utilisation d’une heure par jour”, explique-t-elle.

Les utilisateurs de plus de 15 ans pourront disposer de leur propre compte sur les réseaux sociaux. Mais les plateformes devront prévoir des fonctionnalités de sécurité spécifiques pour ce type de public. “Nous n’avons pas à accepter les fonctionnalités addictives. Nous n’avons pas à accepter que les enfants soient exposés à des contenus toujours plus extrêmes. Nous n’avons pas à accepter que les photos de filles soient utilisées pour des images sexualisées générées par l’IA”, estime la présidente de la Commission européenne.

Elle fait aussi mention d’une loi sur l’équité numérique, qui sera quant à elle présentée cet automne, et qui s’attaquera au design addictif des plateformes. Emmanuel Macron voulait le soutien de l’UE pour avancer sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France, il a été en parti servi.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

French Week Xiaomi Pad 7 : petit prix, grande puissance et maxi endurance, cette tablette est exceptionnellement bradée

Le French Week continue jusqu’au 20 septembre sur AliExpress. Durant cette courte période, le géant du e-commerce brade de nombreux produits high-tech avec une série de codes promo cumulables avec…

Le Honor 600 Pro perd plus de 450 € : même processeur que le Galaxy S25 Ultra pour moins de 550 €

Lancé à 999 € dans sa version avec 512 Go de stockage, le Honor 600 Pro est à moins de 550 €, et donc quasiment à la moitié de son…

iPhone 18 Pro Max : Face ID a des problèmes avec certaines protections d’écran

Pour réduire la taille du Dynamic Island, Apple a caché le capteur Face ID sous l’écran de l’iPhone 18 Pro Max. Mais cette conception entre en conflit avec certaines protections…

Samsung Galaxy A56 : le smartphone passe à prix mini pendant cette vente flash, vite !

Habituellement proposé à prix attractif, le Samsung Galaxy A56 est encore plus intéressant durant le French Week. Vous pouvez en effet l’avoir à 264 € seulement au lieu de 499…

PS6 portable : on a un aperçu de ses performances, le PSSR 3 aura un rôle important à jouer

De nouvelles informations nous parviennent quant aux caractéristiques techniques et aux performances de la PS6 portable à venir. Sony compte beaucoup sur le PSSR 3 pour que la console délivre…

Meilleur purificateur d’air : quel modèle choisir pour retrouver un air sain chez soi ?

Nous sommes tous conscients des problèmes de pollution atmosphérique de l’air extérieur avec notamment la circulation des voitures et des camions. Mais quand on est chez soi, on se sent…

Google s’attaque enfin à ce défaut du Pixel qui arrangeait bien les voleurs

Se faire voler son smartphone est déjà une mauvaise nouvelle. Sur un Google Pixel, le voleur peut en plus empêcher toute localisation en quelques secondes, sans jamais déverrouiller l’appareil. Une…

GTA 6 : Rockstar annonce l’album officiel, lui aura droit à une sortie en physique, contrairement au jeu

Rockstar ne sort pas d’un jeu le 19 novembre 2026. GTA 6 sera accompagné de son propre album de musique officiel, contenant pas moins de 34 pistes. On le sentait…

One UI 9 : Samsung annonce la date officielle de déploiement de la mise à jour sur les Galaxy S25, Z Fold 7 et Flip 7

Après des mois de test en bêta, le déploiement de la version finale de One UI 9 a enfin commencé. Après un premier lancement auprès des Galaxy S26 hier, Samsung…

L’iPhone Duo devait freiner le Samsung Galaxy Z Fold 8, c’est tout l’inverse qui se produit

L’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables promettait de rebattre les cartes. Beaucoup s’attendaient à voir le Samsung Galaxy Z Fold 8 ralentir après la présentation de l’iPhone Duo….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.