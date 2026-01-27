Automne 2025, Oppo a lancé trois nouveaux smartphones pour la gamme Reno, dont le Reno14 5G. Ce dernier conserve le positionnement de son prédécesseur, mais reprend la fiche technique du Reno13 Pro. Mieux équipé, mais pas plus cher, le Reno14 propose-t-il l’équilibre idéal ? Réponse dans ce test complet.

Au début de l’automne 2025, Oppo a présenté trois nouveaux Reno : les Reno14, Reno14 F et Reno14 FS. Ils remplacent sans surprise les Reno13 que la marque commercialisait depuis février 2015. Il n’y a donc eu que sept mois entre les deux générations de Reno. Un renouvellement express qui démontre parfaitement la pression concurrentielle sur les segments milieu de gamme compris entre 300 et 700 euros.

A l’occasion de l’officialisation en France des Reno14, nous remarquions l’absence du modèle « Pro ». Alors qu’en février 2025, Oppo lançait le Reno13 Pro aux côtés de trois autres smartphones plus classiques, la marque a choisi de ne pas lancer le Reno14 Pro en Europe et de se concentrer sur le Reno14. Un choix qui nous a évidemment interpellé. Mais il s’explique facilement : le Reno14 est presque un Reno13 Pro avec une moustache.

Le Reno14 présente donc, sur le papier, une excellente proposition : tous les avantages d’un Reno Pro pour un prix bien plus abordable. Est-ce vraiment le cas ? Doit-on regretter l’absence du modèle Pro en France ? Comment se positionne le Reno14 face à la concurrence ? Nous répondons à toutes ces questions dans ce test complet.

A son lancement, le prix public conseillé du Reno14 5G démarrait à 599 euros. Soit le même prix que son prédécesseur, le Reno13. Il n’y a donc aucune inflation sur le prix, malgré les améliorations. Le smartphone se décline en deux configurations. Les deux profitent de 12 Go de RAM et se distinguent par le volume de stockage : 256 go ou 512 Go. Comptez une cinquantaine d’euros entre les deux. Depuis son lancement, le Reno14 a officiellement baissé de prix. Il coûte désormais 400 euros, voire moins cher selon l'enseigne.

La liste des concurrents est riches de modèles très intéressants : le Xiaomi 15T, le Redmi Note 15 Pro+, le Honor 400, le Pixel 9a chez Google, le Nothing Phone (3), le Motorola Edge 60 Pro, les Realme 14 Pro+ et Realme GT7, ainsi que le OnePlus Nord 5. Chez Samsung, le concurrent naturel serait un hypothétique « Galaxy A76 ». Il faudra se contenter des Galaxy A56 (bien en dessous) et Galaxy S25 FE (trop au-dessus).

Le Reno14 se décline en France en deux coloris : « blanc opale » avec ce joli reflet irisé sur la coque, et « vert émeraude » avec une finition plus mate. C’est la seconde que vous pouvez découvrir dans nos colonnes. Dans la boîte, le téléphone est accompagné d’un câble USB-C vers USB-A et d’un outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM. Pas de coque ni chargeur ici.

Design et interface

Commençons ce test par l’habituel tour du propriétaire. Physiquement, le smartphone ressemble beaucoup à un iPhone 12. Un design très anguleux. Des tranches droites. Des faces plates. Un module photo carré, légèrement protubérant et déporté sur le côté. Deux modules photo positionnés verticalement. Du verre minéral brossé à l’arrière. Ce n’est pas la première fois que nous avons cette impression avec Oppo : en 2021, nous comparions déjà le Reno6 5G avec l’iPhone 12.

Il y a pourtant des différences qu’un oeil averti n’aura aucune difficulté à trouver. D’abord, le joli reflet de la version « blanc opale ». Assez proche de celui en forme d’aile de papillon du Reno13 Pro, le dessin est plus proche d’une fleur exotique, avec ses reflets bleus. C’est très élégant et assez unique sur le marché. La version verte ici présente, est plus classique. Le revêtement ne retient pas les traces de doigt.

Ensuite, le module diffère de celui de l’iPhone. Il est intégré plus naturellement à la coque, laquelle est légèrement incurvée autour de la protubérance. Le cerclage des deux plus gros module est plus fin chez Oppo. Au-dessus du flash se trouve un troisième objectif, assez petit. Nous reviendrons sur celui-ci en temps voulu. Remarquez la légère décoloration autour du module photo qui laisse penser qu’il est illuminé. De par son positionnement, le module déséquilibre légèrement le téléphone.

Les tranches sont en aluminium avec un effet métal brossé. Les éléments qui y sont présents sont assez classiques. Pas de bouton supplémentaire pour l’appareil photo ou l’intelligence artificielle. De même, en façade, nous retrouvons une dalle assez classique, directement reprise du Reno13 et toujours couverte de verre Gorilla Glass 7i et d’une protection d’écran anti-rayure. Le simple poinçon est centré. Le lecteur optique d’empreinte digitale est placé ici très bas, à quelques millimètres seulement de la bordure inférieure. Il n’est pas très pratique et il n’est pas très réactif.

Une fois le smartphone allumé, vous arrivez sur ColorOS. La version proposée en sortie de boite est numérotée 15 et elle est basée sur Android 15. Mais, depuis son lancement, le Reno14 bénéficie d’une mise à jour vers Android 16 et ColorOS16, version que nous avons testée fin octobre 2025 avec le Find X9 Pro. Cette mise à jour apporte plusieurs éléments : nouvelle iconographie, nouvelles fonctionnalités (notamment Espace Mental), nouvelle organisation des widgets de Shelf, classement thématique des applications, etc.

ColorOS 16, comme la version précédente, propose une navigation Android très classique : double écran d’accueil, volet de notification (fusionné ici par défaut avec celui des réglages rapides), moteur de recherche global (que l’on peut remplacer par Shelf), tiroir d’applications activé par défaut et volet Discover. ColorOS propose aussi une barre latérale pour ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, ce que vous retrouvez aussi dans MagicOS, par exemple.

ColorOS 16 est bien fourni en applications diverses, entre celles de Google, celles d’Oppo, ainsi que celles des nombreux partenaires commerciaux. Et « nombreux » n’est pas un vain mot. Si ColorOS n’a pas encore cédé, contrairement à Xiaomi et Honor, à la tentation d’afficher des publicités dans son interface et dans les applications système (même l’App Market), le firmware n’a plus beaucoup de limites quand à l’installation forcée des logiciels et jeux. Nous en comptons une bonne trentaine que nous n’avons jamais sollicités ni acceptés.

L’intelligence artificielle est encore timide dans le Reno14, malgré l’arrivée de ColorOS 16. Outre Gemini, vous retrouvez le pack « Oppo AI » qui comprend l’Espace Mental, déjà croisé chez Realme, Oppo et OnePlus, la retranscription, les résumés et la rédaction assistés. Notez enfin qu’Oppo promet 5 ans de mise à jour sur ce smartphone et 6 ans de patch de sécurité. C’est bien suffisant pour rentabiliser.

Ecran, performances et batterie

L’écran AMOLED du Reno14 est très proche de celui du Reno13. Il en garde le ratio 19,8/9e. Il garde la taille de 6,59 pouces. Il garde la définition 1.5K (1256 x 2760 exactement) et la résolution de son prédécesseur, à 460 pixels par pouce. Notez qu’il est possible de baisser la définition en Full HD+ pour gagner en autonomie. Par défaut, c’est justement ce réglage qui est activé.

Il conserve aussi le même taux de rafraichissement à 120 Hz maximum. Sans technologie LTPO, cet écran peut s’adapter sur trois paliers seulement : 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz. Par défaut, le profil adaptatif est activé. Mais vous pouvez fixer le taux à 120 Hz (pour plus de fluidité) ou 60 Hz (pour plus d’autonomie). Enfin, la fréquence de modulation PWM était déjà à 3840 Hz avec le Reno13. Elle n’a pas bougé.

Le réglage colorimétrique du Reno14 est également très proche de celui du Reno13. Avec le profil « Pro », nous relevons un delta E moyen de 1,8 avec une présence un peu plus appuyé du vert. La température moyenne est bonne, puisqu’elle atteint 6679°. Le gamma moyen est à 2,2. Les nuances de gris étant bien séparées les unes des autres. Nous mesurons un blanc à 6690°, à moins de 200° du blanc idéal.

Les autres profils sont moins respectueux des couleurs, que ce soit le mode « naturel », activé par défaut, ou le mode « vif ». Nous mesurons un blanc dans les deux profils à 7150° : nous voyons à l’oeil nu qu’il tire vers le bleu. Dernière info sur la couleur, l’écran reste compatible avec le format HDR10+. C’est le minimum syndical. Nous aurions apprécié la compatibilité avec le Dolby Vision.

Officiellement, le principal changement de cet écran est sa luminosité : Oppo annonce qu’elle peut atteindre 1200 nits avec du contenu HDR, en mode automatique et dans certaines conditions de lumière ambiante. En mode manuelle, notre sonde ne mesure pas de différence entre le Reno13 et le Reno14 : 590 nits maximum. Et ce quel que soit le profil colorimétrique.

Sous le capot, nous retrouvons le Dimensity 8350 de chez MediaTek, un SoC déjà présent dans le Reno13 et le Reno13 Pro. C’est une déception, car les Reno13 bénéficiaient du même SoC. Ce n’est pas le cas sur les Reno14 : la version standard reste coincé avec un ancien processeur, tandis que la version Pro profite d’un SoC plus récent (Dimensity 8450). Notre version de test est équipé de 12 Go de RAM physique (et 12 Go de RAM virtuelle activés par défaut, mais que l’on peut désactiver).

Nous retrouvons sans surprise des performances proches de celles du Reno13 Pro. Nous avons effectué deux séries de test, avec Android 15 et Android 16. Nous notons quelques différences, mais rien de significatif, hormis une belle progression sur PCMark. Il semble qu’Oppo ait apporté des optimisations intéressantes à ColorOS qui fluidifie son utilisation. En comparaison du Realme GT 7T, équipé du Dimensity 8400 Max et vendu moins cher, le Reno14 est malheureusement en dessous. C’est un peu dommage.

Remettons cependant ces résultats en perspectives de l’usage : le Reno14 est fluide et efficace dans la plupart des usages. Même en jeu vidéo (hormis le cas particulier des émulateurs), le Reno14 reste plutôt performant. D'autant que la plate-forme montre une très bonne stabilité, malgré de petites chutes quand les sessions trainent en longueur. Vous pouvez le constater avec les captures d'écran ci-contre. Qui dit performances, dit également chauffe : la température monte au-dessus de 50°C sur les faces et reste légèrement en dessous sur les tranches.

Pour alimenter cette plate-forme, le Reno14 bénéficie d’une batterie un peu plus généreuse que celle du Reno13. Sa capacité atteint 6000 mAh, contre 5600 mAh pour son prédécesseur. L’augmentation n’est que de 7 %. Mais elle est suffisante pour apporter un petit bonus d’autonomie qui est toujours bon à prendre.

Sur PCMark, le Reno14 a réussi à dépasser les 15 heures d’utilisation continue. Soit un peu moins de 2 jours en usage standard, avec les paramètres par défaut. C’est mieux que le Reno13, mais c’est moins bien que le Reno13 Pro qui a pourtant une batterie un peu moins généreuse. Pour les joueurs, le Reno14 offre une autonomie comprise entre 4 et 6 heures.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Dans ce domaine, le Reno14 reprend la seule option de son prédécesseur : la charge filaire 80 watts. En utilisant un chargeur SuperVOOC 120 watts et le câble USB fourni dans la boite, nous rechargeons le Reno14 de 0 % à 100 % en 57 minutes exactement. C’est un peu plus long que le temps demandé par le Reno13 et le Reno13 Pro. Mais c’est logique, la batterie du Reno14 est plus volumineuse, alors que la puissance de charge est identique. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 23 %

30 mn : 59 %

50 mn : 94 %

Pour soigner la batterie, ColorOS propose plusieurs fonctions. La charge intelligente. La limite de charge (entre 80 et 100 % avec une précision de 5 %). Et la charge rapide intelligente qui réduit le temps de charge. Mais cela nécessite un chargeur signé Oppo, Realme ou OnePlus.

Photo, vidéo et audio

En comparaison du Reno13, le Reno14 profite d’une configuration photo intéressant, juste milieu entre celles du Reno13 et du Reno13 Pro. De ce dernier, le Reno14 hérite de son téléobjectif avec capteur 50 mégapixels et zoom optique 3,5x. Pour le reste, nous retrouvons les mêmes modules que dans le Reno13. En voici tous les détails :

Principal : Capteur 50 MP, ouverture f/1.8, autofocus PDAF, stabilisation optique

Panorama : Capteur 50 MP, ouverture f/2.8, autofocus PDAF, stabilisation optique, zoom 3,5x

Téléobjectif : Capteur 8 MP, ouverture f/2.2, angle de vue 116˚, autofocus

Selfie : Capteur 50 MP, ouverture f/2.0, autofocus

Les résultats proposés par cette configuration sont globalement bons. Les trois modules sont bien complémentaires, la force des uns comblant les faiblesses des autres. Le capteur principal est très lumineux, que ce soit de jour ou de nuit. Sa colorimétrie est plutôt naturelle, même si elle est parfois un peu froide. La balance des blancs est assez précise, mais pas toujours homogène. L’autofocus n’est pas excessivement rapide, demandant une certaine anticipation. Mais il fige parfaitement les sujets en mouvement. En vidéo, ce capteur offre également de bons résultats.

Les contre-jour sont bien rééquilibrées, avec une plage dynamique bien large. En soirée, le capteur principal n’aura pas forcément besoin d’activer le mode nuit. Ce dernier apporte, comme souvent, un peu plus de maitrise dans la gestion des lumières. Et quand la scène est vraiment sombre, le mode nuit devient indispensable. Certes, le cliché perd en naturel. Mais on voit nettement mieux la scène. Cependant, c’est dispensable. La colorimétrie de nuit est en revanche, un peu fade. Et cela se voit plus particulièrement en vidéo.

Pour les portraits, vous avez le choix entre le capteur principal et le téléobjectif. Le premier est mieux adapté, mais le second fait parfaitement l’affaire également. Le détourage est entièrement numérique. Mais il est plutôt bien fait. Les textures sont bien préservées, notamment le grain de la peau. Le capteur selfie n’est pas en reste. Si ce capteur n’est pas autant contrasté que ceux du module principal, il profite d’un bon piqué, de nombreux détails et d’un bon respect des textures. Attention, en soirée, la mise au point est un peu moins précise.

Le module ultra grand-angle est naturellement le moins interessant de la fratrie, même s’il est meilleur que certains modules croisés récemment dans des smartphones à 500 euros et moins. Et cela grâce à son autofocus qui lui ouvre les portes du mode macro que certains aiment tant. S’il est moins détaillé et moins lumineux que les autres, il fait de bonnes photos en journée, avec un bon redressement des distorsions. Et même de bonnes vidéos (attention au zoom numérique continu qui n’est vraiment pas bon).

Le téléobjectif quant à lui apporte de la qualité dans les photos de détail. Le zoom monte ici à 3,5x en optique, 7x en lossless et 100x en pure numérique avec des résultats, au-delà de 30x, optimisées par l’intelligence artificielle. En journée, c’est épatant jusque 20x. Après les textures sont non seulement lissées, mais les contours des sujets sont retravaillés. Nous voyons également une nette baisse de luminosité après 30x. Evidemment, ce travail de l’IA est plus prononcé encore en soirée. Avec ce que cela peut offrir d’effet comique dans les résultats.

En vidéo, le téléobjectif est à la fois brillant en journée, avec une excellente netteté avec le zoom numérique (qui monte à 18x), et à la fois étrange en soirée, avec un réglage des ISO parfois approximatif, ce qui a une incidence sur la mise au point et la netteté. Le bruit n’est pas trop présent la nuit. En revanche, les sources de lumière provoque de temps en temps des effets stroboscopiques. Notez enfin, que la prise de son est correcte, mais elle mériterait, à ce prix, d’être meilleure.

Côté audio enfin, le Reno14 est équipé de deux haut-parleurs pour une configuration stéréo asymétrique. L’équilibre entre les deux éléments est plutôt bon, malgré leurs différences physiques. Nous constatons seulement que l’écouteur principal, situé sur la tranche, profite d’une scène sonore plus ample et plus enveloppante. Les aigus ne sont pas totalement absents, mais nous remarquons un effondrement dès que les 8000 Hz sont dépassés. Et côté basse, elles restent presque imperceptibles sous la barre des 90 Hz.

La puissance sonore proposée par ce duo est très correcte. Il est inutile de passer au-dessus des 50 % pour profiter des contenus. A son volume maximale, le Reno14 frôle les 106 décibels lors de nos tests, ce qui est très élevé. ColorOS intègre toujours la suite logicielle OReality qui optimise le son des haut-parleurs et des écouteurs. Avec ces derniers, vous pouvez accéder à un égaliseur simple avec plusieurs profils audio par type de contenu. Si vous branchez des écouteurs, vous accédez à un égaliseur plus poussé où les experts pourront régler leur son sur 10 bandes de fréquence. Le Reno14 est compatible AAC, SBC, aptX HD, LDAC et LHDC. Une liste très complète.

Alors, on achète ?

Le Reno14 est un bon smartphone. Il profite d’une plate-forme équilibrée, d’une bonne autonomie, d’un écran bien calibré et d’un équipement photo complet. Le Reno14 va même jusqu’à corriger certains faux pas du Reno13 Pro, tout en conservant le positionnement tarifaire de son prédécesseur.

Et face à la concurrence la plus âpre, il se défend très bien. Plus complet qu’un Redmi Note 15 Pro+, notamment au niveau photo, il n’est cependant pas beaucoup plus cher. D’autant que son prix a baissé entre son lancement et ce début d’année 2026. Le Reno14 est donc une belle réalisation que nous vous conseillons chaudement.