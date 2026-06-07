ChatGPT devient plus sûr : OpenAI déploie une fonction de sécurité indispensable

OpenAI renforce toujours plus la sécurité de son chatbot. L’entreprise d’IA est en train de déployer le Lockdown Mode de ChatGPT pour l’ensemble des utilisateurs, allant des abonnés gratuits aux bénéficiaires de ChatGPT Pro.

En 2026, ChatGPT est incontestablement l’IA la plus populaire du marché. Et pourtant, aussi pratique soit-il, le chatbot d’OpenAI est loin d’être parfaitement sécurisé. Récemment, ChatGPT a fait l’objet d’un piratage, OpenAI appelant ses utilisateurs sur Mac à mettre à jour l’application. Par ailleurs, une faille dans ChatGPT permet à n’importe qui de faire tomber des sites web, rien que ça. Et pourtant, OpenAI propose une option permettant de sécuriser les activités de son intelligence artificielle.

Vous n’en avez probablement jamais entendu parler. Il s’agit du mode Lockdown (littéralement : « mode confinement »). Comme son nom l’indique, cette option « confine » l’IA sur votre ordinateur. En d’autres termes, son accès au web est limité, ChatGPT ne pouvant accéder qu’à des contenus mis en cache.

Le Lockdown Mode de ChatGPT vous protège-t-il réellement ?

Dans ce cadre, les recherches internet sont sévèrement bridées et donnent des résultats la plupart du temps obsolètes. Le code généré dans Canvas lui-même ne peut plus accéder au réseau. Le mode Agent, qui permet de grandement faciliter votre quotidien, disparaît également, tout comme Deep Research.

Bonne nouvelle toutefois, il reste possible d’uploader ou de générer des images quand le Lockdown Mode est actif. En revanche, ChatGPT est susceptible d’arrêter d’afficher des photos dans ses résultats de recherche.

Et, deuxième bonne nouvelle : OpenAI est en train de déployer le Lockdown Mode à grande échelle. Ce mode sécurisé pour ChatGPT devrait ainsi bientôt être disponible pour l’ensemble des utilisateurs, y compris ceux des offres Free, Go, Plus et Pro d’OpenAI. La sécurité du chatbot devrait ainsi être considérablement renforcée une fois le Lockdown Mode activé.

En revanche, il ne faudra pas non plus s’attendre à un ChatGPT totalement à l’abri des cyberattaques. OpenAI précise en effet que le Lockdown Mode ne vous protégera pas complètement contre les injections de prompts (prompt injection).

En revanche, la désactivation du mode Agent via le Lockdown Mode pourrait bien améliorer considérablement la sécurité de vos appareils. En effet, ChatGPT devient parfois l’agent double des hackers, qui détournent ChatGPT Agent pour dérober vos données sensibles depuis Gmail.