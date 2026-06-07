Buffy : peu de fans le savent, mais ce personnage culte n’a jamais vraiment quitté l’univers de la série

Anthony Stewart Head, qui nous a quittés le 5 juin dernier, ne s’est pas contenté de jouer dans la légendaire série télévisée Buffy contre les vampires. L’acteur a en effet continué à camper son rôle de Rupert Giles dans une fiction audio.

Les fans de la plus célèbre des tueuses de vampires auront connu une année 2026 particulièrement chargée. Et dans le sens négatif du terme. Tout d’abord, le reboot de Buffy contre les vampires a été purement et simplement annulé. D’ailleurs, Sarah Michelle Gellar connaît le coupable. Pire encore : en mars dernier, Nicholas Brendon, qui incarnait l’ami fidèle Alex dans la série, est décédé à l’âge de 54 ans.

Et, la semaine dernière, encore une mauvaise nouvelle : Anthony Stewart Head, qui incarnait le rôle de Rupert Giles dans la série Buffy contre les vampires, nous a également quittés à l’âge de 72 ans des suites d’une pneumonie. Mais les fans du personnage pourront toujours tenter de se consoler en apprenant que l’acteur a tenu son rôle de Rupert Giles bien après la fin de la série.

Sur le petit écran, la dernière apparition d’Anthony Stewart Head remonte au tout dernier épisode de la série Buffy contre les vampires, baptisé Chosen. Mais il ne faut pas oublier que l’univers de Buffy s’est ensuite étendu sous la forme d’un multivers.

Anthony Stewart Head : un acteur aux multiples facettes

En effet, en 2023 sortait une fiction sonore baptisée Slayers. Dans cette version alternative du lore de Buffy, Cordelia Chase devient la Tueuse de vampires à la place de Buffy. Anthony Stewart Head y reprend son rôle de mentor, ou plutôt de « Watcher », en incarnant à nouveau Rupert Giles. Toutefois, celui-ci guide désormais Cordelia Chase, et non la célèbre Buffy.

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Mais Anthony Stewart Head ne s’est pas contenté de reprendre son rôle dans l’univers de Buffy. En effet, l’acteur a également incarné le célèbre Alfred Pennyworth dans le film d’animation Batman : Gotham by Gaslight. Et, là encore, il incarne le mentor du personnage principal.

Peu de temps après l’annonce de son décès, ses filles ont déclaré : « Ce fut, et ce sera toujours, un honneur et un privilège d’être ses filles, et d’avoir été témoins directs de l’impact qu’il a eu, lui et son œuvre, sur tant de personnes. »

Source : BBC