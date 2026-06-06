Canal+, beIN Sports, Ligue 1+ : un énorme réseau d’IPTV illégale vient de tomber

L’IPTV illégale, c’est fini pour des centaines de milliers d’utilisateurs. Les forces de l’ordre ont en effet fait fermer un réseau IPTV pirate, qui permettait d’avoir accès à de grandes chaînes françaises payantes pour quelques euros par mois…

L’Internet Protocol Television (IPTV) facilite la vie de bon nombre de téléspectateurs. Celle-ci permet d’accéder à de nombreuses chaînes payantes à moindre coût via une simple connexion internet. Et, si la plupart d’entre elles sont parfaitement légales, d’autres le sont beaucoup moins. Mauvaise nouvelle pour les pirates, la répression contre les réseaux de streaming illégaux se renforce en Europe. Un énorme coup de filet, qui a permis de mettre au jour une technique de piratage « innovante », a d’ailleurs eu lieu le mois dernier.

Et c’est cette fois au tour du réseau Noos+, qui aurait généré plusieurs millions d’euros depuis son lancement. Après une longue enquête, les gendarmes du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) ont mis la main sur le fondateur du réseau d’IPTV illégale. Les autorités ont également fermé plusieurs serveurs, coupant ainsi l’accès à plus de 250 000 utilisateurs.

Pour 7 euros par mois, Noos+ permettait à ses clients d’accéder à plusieurs chaînes payantes particulièrement populaires, telles que beIN Sports, Ligue 1+ et même… Canal+. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération a été rentable.

IPTV illégale : un chiffre d’affaires impressionnant

En effet, les forces de l’ordre auraient mis la main sur pas moins de 400 000 euros répartis sur des comptes bancaires. À cela viennent s’ajouter près de 700 000 euros en cryptomonnaies, ainsi qu’environ 100 000 euros en espèces. Au total, les enquêteurs affirment que Noos+ a généré pas moins de 12 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’ensemble des utilisateurs de Noos+ perd ainsi l’accès, pourtant payant, à ce service d’IPTV illégale. Pour l’instant, les sanctions devraient se limiter aux créateurs et autres administrateurs de Noos+. Mais il ne faut pas oublier que, parfois, les utilisateurs eux-mêmes sont sanctionnés. Plus tôt cette année, des clients d’un service IPTV ont été identifiés et condamnés à une amende en France.

Malgré tout, ce genre de sanctions ne semble pas décourager certains utilisateurs de se tourner vers ce type de services illégaux. Ces chiffres français officiels sur l’IPTV illégale montrent en effet que la bataille est encore très loin d’être gagnée…