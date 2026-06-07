Votre Smart TV pourrait entraîner une IA à votre insu, des millions d’utilisateurs concernés

Le simple fait de regarder votre TV connectée est susceptible de participer à l’entraînement de l’intelligence artificielle. Un nouveau rapport de sécurité indique en effet que des applications de streaming présentes sur certaines Smart TV collectent vos données à des fins d’entraînement d’IA.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que, pour s’entraîner, l’IA est gourmande. Très gourmande. Et les géants de la tech le savent bien. Ces derniers déploient donc toutes sortes de techniques pour utiliser vos données à des fins d’entraînement. LinkedIn peut par exemple utiliser vos données personnelles pour entraîner son IA. Et, sans surprise, c’est également le cas de Meta. D’ailleurs, le propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads veut dominer l’IA en s’appuyant sur tout ce qu’elle sait de vous, et vous n’avez pas le choix.

Mais pas besoin de scroller pendant des heures pour participer à l’entraînement d’une IA. Regarder la télévision suffit. C’est en substance ce que laisse entendre un nouveau rapport publié par Include Security, qui pointe du doigt certains téléviseurs connectés distribués par Samsung, LG, Comcast, Roku et Sky.

Le téléviseur connecté au service de la collecte de données

Au cours de son enquête, Include Security a repéré un kit de développement logiciel (SDK) conçu par Bright Data, une entreprise spécialisée dans… la collecte de données. Et ce même SDK permettrait de transformer votre téléviseur en véritable nœud de sortie (exit node). Le volume de données envoyé est impressionnant. En effet, celui-ci pourrait atteindre près de 200 Go par mois et par appareil.

Et, selon le chercheur Buchodi, qui a collaboré avec Include Security, les télévisions connectées ne sont pas choisies au hasard. En effet, celles-ci sont connectées au Wi-Fi 24 heures sur 24 et restent branchées en permanence. Pire encore : le « consentement » des utilisateurs serait obtenu via une boîte de dialogue quasiment invisible.

Selon l’enquête d’Include Security, de nombreux services seraient concernés. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Viber Media (Rakuten), CloudTV, Moonfrog Labs ou encore PlayWorks Digital. L’ensemble représente plusieurs centaines de millions d’utilisateurs.

Rassurez-vous toutefois, des solutions existent. Du moins, en théorie. Buchodi recommande en effet de bloquer les noms de domaine suivants : proxyjs.brdtnet.com, proxyjs.luminatinet.com et clientsdk.bright-sdk.com.