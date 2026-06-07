Votre Smart TV pourrait entraîner une IA à votre insu, des millions d’utilisateurs concernés

Le simple fait de regarder votre TV connectée est susceptible de participer à l’entraînement de l’intelligence artificielle. Un nouveau rapport de sécurité indique en effet que des applications de streaming présentes sur certaines Smart TV collectent vos données à des fins d’entraînement d’IA.

TV connectée désactiver pistage
Crédits : 123RF

 

 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que, pour s’entraîner, l’IA est gourmande. Très gourmande. Et les géants de la tech le savent bien. Ces derniers déploient donc toutes sortes de techniques pour utiliser vos données à des fins d’entraînement. LinkedIn peut par exemple utiliser vos données personnelles pour entraîner son IA. Et, sans surprise, c’est également le cas de Meta. D’ailleurs, le propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads veut dominer l’IA en s’appuyant sur tout ce qu’elle sait de vous, et vous n’avez pas le choix.

Mais pas besoin de scroller pendant des heures pour participer à l’entraînement d’une IA. Regarder la télévision suffit. C’est en substance ce que laisse entendre un nouveau rapport publié par Include Security, qui pointe du doigt certains téléviseurs connectés distribués par Samsung, LG, Comcast, Roku et Sky.

Le téléviseur connecté au service de la collecte de données

Au cours de son enquête, Include Security a repéré un kit de développement logiciel (SDK) conçu par Bright Data, une entreprise spécialisée dans… la collecte de données. Et ce même SDK permettrait de transformer votre téléviseur en véritable nœud de sortie (exit node). Le volume de données envoyé est impressionnant. En effet, celui-ci pourrait atteindre près de 200 Go par mois et par appareil.

Et, selon le chercheur Buchodi, qui a collaboré avec Include Security, les télévisions connectées ne sont pas choisies au hasard. En effet, celles-ci sont connectées au Wi-Fi 24 heures sur 24 et restent branchées en permanence. Pire encore : le « consentement » des utilisateurs serait obtenu via une boîte de dialogue quasiment invisible.

Selon l’enquête d’Include Security, de nombreux services seraient concernés. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Viber Media (Rakuten), CloudTV, Moonfrog Labs ou encore PlayWorks Digital. L’ensemble représente plusieurs centaines de millions d’utilisateurs.

Rassurez-vous toutefois, des solutions existent. Du moins, en théorie. Buchodi recommande en effet de bloquer les noms de domaine suivants : proxyjs.brdtnet.com, proxyjs.luminatinet.com et clientsdk.bright-sdk.com.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

ChatGPT devient plus sûr : OpenAI déploie une fonction de sécurité indispensable

OpenAI renforce toujours plus la sécurité de son chatbot. L’entreprise d’IA est en train de déployer le Lockdown Mode de ChatGPT pour l’ensemble des utilisateurs, allant des abonnés gratuits aux…

IA

SFR disparaît : Orange, Free et Bouygues Telecom se partagent l’opérateur

L’un des plus célèbres opérateurs français pourrait bientôt disparaître. Bouygues Telecom, Orange et le groupe Iliad (Free) ont signé un accord portant sur l’acquisition de la majorité des actifs d’Altice…

Une enceinte Google Home se prépare, un géant du torrent disparaît du web, c’est le récap’ de la semaine

Le nouveau haut-parleur connecté de Google a enfin une date de sortie, un site de téléchargement populaire s’évapore pendant deux jours, Samsung met à jour ses smartphones d’entrée de gamme,…

Marvel’s Wolverine : tout ce que l’on sait déjà sur la plus grosse exclusivité PlayStation 5 de 2026

Marvel’s Wolverine est sans doute le jeu sur lequel Sony mise le plus depuis de longues années. En fait, c’est très probablement trois ans depuis la sortie de Marvel’s Spider-Man…

Microsoft recommence : Copilot va s’installer automatiquement sur certains PC Windows 11

Microsoft 365 Copilot va bientôt s’installer automatiquement sur certains PC. Après une courte pause, la firme de Redmond vient d’annoncer le retour de cette fonctionnalité sur Windows 11. Une nouvelle…

Canal+, beIN Sports, Ligue 1+ : un énorme réseau d’IPTV illégale vient de tomber

L’IPTV illégale, c’est fini pour des centaines de milliers d’utilisateurs. Les forces de l’ordre ont en effet fait fermer un réseau IPTV pirate, qui permettait d’avoir accès à de grandes…

TV

La pénurie de puces d’IA pourrait durer des années, le plus gros fabricant au monde tire la sonnette d’alarme

La pénurie de composants, tels que les puces d’intelligence artificielle, ne fait que commencer. C’est en substance ce que laisse entendre le plus gros fabricant de semi-conducteurs au monde… L’émergence…

Trous noirs : un mystère vieux de 50 ans vient peut-être d’être résolu par les astronomes

En son centre, notre Voie lactée possède un immense trou noir supermassif, Sagittarius A*. En analysant ce dernier, les chercheurs ont mis en évidence un phénomène cosmique particulièrement fascinant… Étoiles…

Dernière chance : Surfshark VPN offre 4 mois et jusqu’à 88 % de réduction, la promo touche à sa fin

Si vous envisagiez de vous équiper d’un VPN à petit prix, il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de cette offre exclusive sur Surfshark. Elle affiche 88 %…

Odyssey OLED G7 : Samsung offre près de 350 € de réduction sur son nouvel écran gaming 4K

Samsung vient tout juste de lancer une nouvelle génération d’écrans gaming, dont l’Odyssey OLED G7 de 32 pouces qui fait l’objet d’une offre de lancement généreuse. Une double remise fait ainsi…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.