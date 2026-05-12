Les JBL Live 680NC et 780NC sont officiels : ces casques pensés pour le quotidien allient style, confort et qualité audio

JBL officialise sa nouvelle gamme de casques Live : les JBL Live 680NC et 780NC. La marque a fait évoluer plusieurs aspects afin de proposer des produits pensés pour le quotidien, qui allient personnalisation, confort, style et surtout qualité d’écoute. On fait le point.

JBL vient de présenter toute une palette de nouveaux produits : nouvelle gamme d’écouteurs, d’enceintes de soirée, lancement d’un appareil inédit – le micro de poche EasySing Mic Mini. Mais ce n’est pas tout. La marque a officiellement dévoilé sa dernière génération de casque.

Composée des JBL Live 680NC et JBL Live 780NC, elle est conçue pour accompagner les utilisateurs au quotidien. Qualité audio améliorée – notamment pour les appels –, écoute personnalisée, design repensé tant pour l’esthétisme que l’ergonomie… Voici tout ce qu’il faut savoir sur les JBL Live 680NC et 780NC.

Les JBL Live 680NC et 780NC font le plein de nouveautés

Comme pour les nouvelles JBL PartyBox 130 et 330, JBL a agi sur plusieurs leviers pour améliorer sa gamme de casques. Le design a notamment été repensé, tant pour le versant esthétique que pratique. Les JBL Live 680NC et 780NC sont pliables, les matériaux – que ce soit au niveau du serre-tête ou des coussinets – sont doux pour un confort longue durée, les deux casques arborent des charnières métalliques pour un look plus élégant ainsi que des finitions soignées.

La qualité audio a, elle aussi, été améliorée à la fois sur le plan matériel et logiciel : haut-parleur haute définition, nouvelle technologie de réduction de bruit (2.0) plus performante qui grâce à son traitement amélioré atténue en temps réel le bruit environnant, JBL Spatial Sound 3.0 pour rendre une expérience d’écoute plus immersive…

Mais l’expérience se veut également plus personnalisable afin de coller au plus près des préférences d’écoute de chacun : nouvelles commandes, contrôles tactiles, boutons personnalisées, fonction Personi-Fi 3.0 ou encore compatibilité nouvelle avec le transmetteur sans fil JBL Smart Tx pour faciliter la personnalisation et l’accès aux réglages sont au programme.

Les fiches techniques des JBL Live 680NC et 780NC partagent plusieurs caractéristiques

Les casques JBL Live 680NC et 780NC partagent plusieurs de leurs caractéristiques principales :

Le Son signature JBL : les deux modèles sont équipés d’un haut-parleur dynamique 40mm avec diaphragme composite, du JBL Spatial Sound 3.0 pour rendre l’expérience d’écoute plus immersive , de la fonction Personi-Fi 3.0, du Hi-Res Audio filaire et sans fil (LDAC pour Hi-Res Audio Wireless sur appareils compatibles).

, de la fonction Personi-Fi 3.0, du Hi-Res Audio filaire et sans fil (LDAC pour Hi-Res Audio Wireless sur appareils compatibles). Les deux modèles prennent en charge une Réduction de bruit adaptative 2.0

La qualité audio des appels est améliorée grâce au 2-Mic Perfect Calls 2.0 avec 2 micros à formation de faisceaux et un algorithme entraîné par IA : les bruits de fond se voient atténués et la voix restituée avec plus de clarté. Les deux proposent également le Call Equalizer et le Sound Level Optimizer.

améliorée grâce au 2-Mic Perfect Calls 2.0 avec 2 micros à formation de faisceaux et un algorithme entraîné par IA : les bruits de fond se voient atténués et la voix restituée avec plus de clarté. Les deux proposent également le Call Equalizer et le Sound Level Optimizer. Côté commandes, les deux casques en proposent de nouvelles et on est sur du contrôle tactile et des boutons personnalisables .

. Les deux modèles sont également compatibles avec l’application JBL Headphones et le transmetteur sans fil JBL SMART Tx.

Les JBL Live 680NC et 780NC proposent jusqu’à 80 heures d’autonomie (sans ANC) et sont compatibles avec la charge rapide qui permet de gagner 4 heures d’écoute en 5 minutes.

Mais quand on regarde dans le détail : évidemment que les deux modèles présentent des éléments distinctifs. Passons-les en revue.

JBL Live 680NC VS 780NC : quelles différences ?

Les JBL Live 680NC et 780NC se distinguent par plusieurs aspects. La réduction de bruit d’abord sur le premier, elle repose sur 4 microphones ; sur le second, elle s’appuie sur 6 microphones. Aussi, le JBL Live 780NC possède davantage de fonctions audio qui participent à renforcer le Son signature de la marque, comme l’amplification sonore personnelle ou le Low Volume EQ. En matière de design, on remarque que les coussinets du JBL Live 780NC sont également plus enveloppant que ceux du JBL Live 680NC.

Les casques JBL Live 680NC et 780NC sont proposés en 7 coloris : bleu, noir, blanc, champagne, vert, violet et orange. Pour le JBL Live 680NC, il vous faudra débourser 149,99 € ; tandis que le JBL Live 780NC est au prix de 179,99 €.