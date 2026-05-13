Amazon Fire TV Stick 4K Plus à -43% : le lecteur multimédia passe à petit prix !

Vous souhaitez connecter votre TV en un rien de temps ? Amazon propose actuellement son Fire TV Stick 4K Plus à 39,99€ au lieu de 69,99 €. C’est le bon moment pour profiter de contenus 4K Ultra HD sans avoir à changer de TV !

Amazon Fire TV Stick 4K

Le Fire TV Stick est un lecteur multimédia qui se branche très simplement au téléviseur via le port HDMI. Il transforme n’importe quelle TV en véritable TV connectée, vous permettant ainsi d’accéder aux services de streaming sur des plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Max ou encore les replays de vos chaînes préférées.

Amazon propose actuellement le Fire TV Stick 4K Plus à prix cassé. Normalement en vente à 69,99 €, vous pouvez l’acheter à 39,99 € seulement durant cette vente flash. C’est une excellente offre !

Quelles sont les caractéristiques du Fire TV Stick 4K Plus ?

Anciennement appelé Fire TV Stick 4K, le Fire TV Stick 4K Plus est l’une des clés HDMI les plus vendues par Amazon. Grâce à la prise en charge du  Wi-Fi 6, ce lecteur multimédia vous permet de profiter d'un streaming 4K fluide même si d’autres appareils sont connectés au même réseau internet.

Ce modèle est doté d’un processeur quadricœur de 1,7 GHz particulièrement réactif. Le démarrage est rapide et la navigation est plus fluide. L’expérience, tant sonore que visuelle, est au rendez-vous grâce aux technologies Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos. Les images en 4K Ultra HD sont saisissantes.

Enfin, le Fire TV Stick 4K Plus est fourni avec une télécommande qui dispose d’un bouton Voix. Vous pouvez ainsi demander à Alexa de lancer programmes préférés. Vous pouvez aussi contrôler les appareils connectés de votre maison directement votre TV à l’aide de l’assistant vocal.

Tout comme le Fire TV Stick 4K Plus, ces lecteurs multimédia sont en promotion :


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