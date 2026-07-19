Le CD est-il en train de renaître ? Les ventes explosent, et c’est totalement inattendu

Le bon vieux CD est en train de faire son grand retour. C’est en tout cas ce que montre un nouveau rapport, qui se penche sur l’attrait de la génération Z pour ce type de support pourtant largement dépassé.

DVD
Crédits : 123RF

Spotify, Deezer, Apple Music… De nos jours, les plateformes de streaming musical, qui permettent d’éviter d’accumuler des CD, sont légion. Mais il ne faut pas oublier que les supports physiques sont toujours là. D’ailleurs, la récente annonce de Sony, qui a indiqué son intention d’abandonner définitivement les supports physiques pour la PlayStation, a fait l’effet d’une bombe. De nombreux fans se sont en effet insurgés contre cette initiative, ces derniers craignant de perdre la propriété de leurs achats.

Et pour cause : les entreprises peuvent décider à tout moment de retirer leurs contenus, privant ainsi les utilisateurs de produits pour lesquels ils ont pourtant payé. On a par exemple pu voir Sony retirer des centaines de films du PlayStation Store. En d’autres termes, les utilisateurs concernés ont payé pour rien.

On pourrait comprendre cette décision de la part des éditeurs, qui cherchent à limiter les coûts. Et pourtant, il ne faut pas oublier que, dès 2022, les ventes de CD repartaient à la hausse. Et cette progression se poursuivrait en 2026, tout particulièrement auprès de la génération Z.

Les CD redeviennent à la mode

En effet, selon un rapport publié par Luminate, les ventes de CD seraient en constante augmentation. Rien qu’au cours du premier semestre 2026, ces derniers se seraient écoulés à 16,3 millions d’exemplaires, soit une hausse de 16 %. Mais ce n’est pas tout.

En effet, les bons vieux disques vinyles reviendraient, eux aussi, à la mode. D’ailleurs, en 2023, les ventes de vinyles ont dépassé les ventes de CD. Et les fabricants profitent de cette nouvelle manne. Plus tôt cette année, Sony a lancé deux nouvelles platines vinyles Bluetooth, pour un son de qualité à portée de tous.

Toutefois, en 2026, les ventes de vinyles auraient nettement moins augmenté que celles des CD. En effet, selon le rapport, celles-ci auraient progressé de seulement 2,4 %. Et c’est une bonne nouvelle, quand on sait que le streaming menace de tuer les vinyles et les CD une deuxième fois


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