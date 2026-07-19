Encore un problème chez Microsoft : ce service essentiel de mise à jour Windows tourne au ralenti

Les mises à jour Windows font encore des siennes. Microsoft vient en effet de confirmer l’existence d’un problème majeur touchant le Windows Server Update Services (WSUS) de l’entreprise.

Chez Microsoft, les problèmes de mises à jour Windows se suivent et se ressemblent. En effet, si l’une d’entre elles a réussi à corriger un bug agaçant du système, d’autres impactent négativement votre PC. En janvier dernier, une mise à jour a fait buguer les ordinateurs Windows. Quelques mois plus tard, une autre update a bloqué les téléchargements et paralysé les PC. Et depuis, les choses n’ont fait que s’aggraver. La mise à jour de juin 2026 a d’ailleurs une nouvelle fois fait tout planter…

Mais c’est cette fois au tour de l’un des services de mise à jour de Windows lui-même, le Windows Server Update Services (WSUS), d’être touché. En effet, celui-ci est d’une importance capitale. Il permet aux administrateurs de gérer de manière centralisée le déploiement des mises à jour de Windows. Et, mauvaise nouvelle, le service rencontre des problèmes de taille.

En effet, certains administrateurs informatiques ont pu constater de fortes baisses de performances du WSUS. Le service de mise à jour verrait ainsi ses temps de synchronisation s’allonger anormalement. Tout porte à croire qu’il s’agirait d’un problème de serveur chez Microsoft.

Bug des mises à jour Windows : Microsoft reconnaît le problème

Le géant de l’informatique n’a d’ailleurs pas tardé à reconnaître le problème. Microsoft indique d’ailleurs que ces dysfonctionnements sont apparus « au cours des derniers jours » sur de nombreuses versions de Windows 11 et Windows 10. Parmi celles-ci, on retrouve notamment Windows 11 26H1, Windows 11 24H2, Windows 10 22H2 et 21H2, ou encore Windows 10 Enterprise LTSC 2019.

Toujours selon Microsoft, cet incident technique aurait été provoqué par une « accumulation de métadonnées de publication ». Bonne nouvelle toutefois, l’entreprise affirme travailler au déploiement d’un correctif. En attendant, Microsoft dit avoir déployé des « mesures d’atténuation ».

« Microsoft a déployé une mesure d’atténuation pour ce problème le 18 juillet 2026. Les temps de synchronisation et les opérations de synchronisation sur les serveurs WSUS ont été rétablis et fonctionnent désormais normalement pour les nouvelles installations et les reconstructions de WSUS. », explique l’entreprise.

Source : Microsoft