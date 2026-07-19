Vous utilisez 7-Zip ? Téléchargez cette mise à jour de toute urgence

Décompresser vos fichiers à l’aide d’un logiciel gratuit n’a jamais été aussi dangereux. L’un d’entre eux, 7-Zip, est victime d’une grave faille de sécurité, permettant aux hackers d’exécuter du code via des archives piégées.

Les utilisateurs qui ont cédé à la tentation en achetant la fameuse licence WinRAR devraient regretter amèrement leur choix. En effet, tandis que Windows 11 décompresse les fichiers RAR, signant la fin de WinRAR, de nombreux logiciels de décompression totalement gratuits existent. Et le plus célèbre d’entre eux est probablement 7-Zip, qui compte de nombreux utilisateurs. Et pourtant, il est important de rappeler que le logiciel open source est régulièrement victime de failles de sécurité particulièrement inquiétantes.

En 2024, déjà, une terrible faille de sécurité a été détectée dans le célèbre logiciel de compression 7-Zip. Et depuis, les choses n’ont fait que s’aggraver. En effet, l’année suivante, le logiciel open source a connu une nouvelle faille, bien plus grave que prévu. Pire encore : début 2026, une version piégée du célèbre logiciel de décompression a transformé votre PC en véritable outil pour les pirates.

On aurait donc pu penser que, depuis, l’ensemble des failles de sécurité affectant 7-Zip auraient été corrigées. Mais, visiblement, c’est loin d’être le cas. En effet, selon le chercheur Landon Peng, de Lunbun, le logiciel de décompression gratuit est victime d’une vulnérabilité d’exécution de code à distance (RCE).

7-Zip : une mise à jour à télécharger de toute urgence

Via cette vulnérabilité, les hackers seraient en mesure d’exécuter du code sur votre PC. En piégeant des fichiers compressés spécialement conçus, les pirates auraient donc la possibilité d’installer un malware sur les systèmes les plus vulnérables. Il est toutefois important de noter que ce type d’attaque nécessite une action de la part de l’utilisateur, telle que la visite d’une page malveillante ou, comme indiqué précédemment, l’ouverture d’une archive piégée.

Bonne nouvelle toutefois, l’éditeur vient de publier une mise à jour qui devrait corriger cette importante faille de sécurité. Il s’agit de la version 26.02 de 7-Zip, disponible au téléchargement.

Non seulement disponible au téléchargement, mais à installer de toute urgence. En effet, il est important de rappeler que le logiciel de décompression gratuit ne dispose pas d’un système de mise à jour automatique.