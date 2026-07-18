Apple Music devient plus cher : tous les abonnements augmentent, sauf un

Écouter de la musique via les services de la marque à la pomme va vous coûter plus cher. Apple vient en effet d’augmenter les prix des abonnements Apple Music, qui coûteront plusieurs euros de plus par mois.

Apple Music

En 2026, les augmentations de prix se suivent et se ressemblent, notamment dans le domaine du numérique. L’actuelle crise de la RAM a en effet provoqué une explosion des prix des appareils électroniques. On pense notamment à Microsoft, qui s’apprête à augmenter les prix des Xbox Series X/S à compter du 1ᵉʳ août 2026. On pense également à Samsung, qui augmente le prix de trois smartphones haut de gamme déjà sortis. D’ailleurs, le fabricant sud-coréen est accusé d’avoir gonflé artificiellement les prix de la RAM, aux côtés d’autres entreprises du secteur.

Mais il ne faut pas oublier Apple, qui augmente lui aussi ses tarifs. La firme de Cupertino a en effet suivi la tendance en augmentant considérablement les prix de certains appareils, tels que les MacBook, les iPad ou encore le Vision Pro. Mais ce n’est pas tout.

Apple Music : jusqu’à 3€ d’augmentation

En effet, Apple s’attaque maintenant à son service de streaming musical, Apple Music. Ce dernier, transformé à l’occasion d’iOS 27, voit en effet le prix de ses abonnements augmenter. Et cette fois, la crise de la RAM n’est visiblement pas à blâmer. Apple pointe en effet du doigt « une augmentation des coûts liés aux licences », tout en ajoutant que « les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront davantage grâce au streaming de leur musique. »

Commençons tout d’abord par l’abonnement individuel à Apple Music. Celui-ci voit son prix passer de 10,99 € à 11,99 €/mois, soit une augmentation d’1 €. Et les étudiants les moins fortunés ne sont malheureusement pas épargnés. En effet, l’offre étudiante d’Apple Music passe de 5,99 €/mois à 6,99 €/mois, soit une nouvelle augmentation de 1 € par mois.

Mais l’augmentation la plus impressionnante concerne l’offre familiale de streaming musical. En effet, Apple Music Famille voit son prix augmenter de 3 €. En d’autres termes, celle-ci passe de 16,99 €/mois à 19,99 €/mois.

Bonne nouvelle toutefois, la formule Apple One, qui réunit plusieurs services, est épargnée par ces augmentations. L’Apple One Individuel se maintient à 19,95 €/mois, contre 34,95 €/mois pour l’Apple One Premium.


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