Comment suivre la finale Espagne Argentine gratuitement, même loin de chez vous

L’Espagne et l’Argentine se retrouvent ce dimanche 19 juillet pour le dernier match de la Coupe du Monde 2026. En France, la finale sera accessible gratuitement à la télévision, mais aussi sur smartphone, ordinateur et tablette. Et si vous êtes en vacances, une solution existe également pour ne pas rater le match.

Après avoir mis fin au parcours de l’équipe de France en demi-finale, l’Espagne n’est plus qu’à une victoire de remporter sa deuxième Coupe du Monde. Face à elle se dresse l’Argentine, qui défendra son titre remporté quatre ans plus tôt.

Les deux sélections ont rendez-vous au MetLife Stadium, dans la région de New York. La retransmission française débutera à 21h00. Bonne nouvelle pour les personnes qui ne sont pas abonnées à beIN Sports : la rencontre est diffusée gratuitement en France.

Espagne Argentine est à suivre gratuitement sur M6

La finale sera proposée en clair sur M6. Elle pourra donc être regardée directement sur la TNT ou depuis la box Internet d’un opérateur français.

Pour suivre Espagne – Argentine sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette, il faudra passer par M6+. La plateforme diffusera également la rencontre en direct et gratuitement. Il faut simplement posséder un compte pour lancer la vidéo.

M6+ est accessible depuis un navigateur web, mais aussi grâce à l’application disponible sur Android, iOS et de nombreuses Smart TV. Selon l’appareil utilisé, il sera donc possible de regarder la finale dans le salon ou de suivre le match loin du téléviseur.

Au total, M6 aura proposé 54 des 104 rencontres de cette Coupe du Monde. La chaîne a notamment diffusé tous les matchs de l’équipe de France, les deux demi-finales, la rencontre pour la troisième place entre l’Angleterre et la France et diffusera ce soir la finale. beIN Sports détenait de son côté les droits sur l’ensemble de la compétition, avec plusieurs matchs réservés exclusivement à ses abonnés.

Vous êtes en vacances ? Comment éviter une mauvaise surprise

Les choses sont moins simples pour les personnes qui passent actuellement leurs vacances à l’étranger. Les droits de diffusion de M6+ étant limités géographiquement, le direct peut ne pas être accessible depuis certains pays.

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Avec NordVPN, il est possible de se connecter à un serveur situé en France et d’utiliser une adresse IP française pendant votre déplacement. Le service peut ainsi vous aider à retrouver l’accès à vos plateformes habituelles, dont M6+, sans avoir à chercher une chaîne étrangère qui diffuserait la finale.

L’intérêt d’un VPN en vacances ne se limite pas au streaming. Dans un hôtel, un aéroport ou un restaurant, on se connecte souvent à des réseaux Wi-Fi publics dont on ignore le niveau de protection. NordVPN chiffre les données qui circulent entre votre appareil et ses serveurs, ce qui rend leur interception beaucoup plus difficile sur ce type de connexion.

Découvrir NordVPN

Mieux vaut tout préparer avant le début du match : installer NordVPN, choisir un serveur français, puis vérifier que M6+ fonctionne correctement. Vous pourrez ensuite regarder la finale Espagne Argentine gratuitement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.