Décembre 2023, Huawei lançait les Freeclip, des écouteurs ouverts au design radical qui depuis été copiés par quelques concurrents. Deux ans après, la marque chinoise revient avec une version plus mature de ces écouteurs ouverts. Quelles sont les améliorations ? Les points faibles de la version précédente ont-ils été gommés ? Réponse dans ce test complet.

Les accessoires audio ont toujours été un marché très dynamique. Un marché où vous retrouvez les enceintes, les casques et les écouteurs. Ces derniers sont l’un des produits les plus achetés par les propriétaires de smartphone afin de passer des appels et profiter de leurs playlists musicales confortablement. Mais selon les habitudes et les gouts, tous les écouteurs ne conviennent pas à tout le monde. Notamment les écouteurs à réduction de bruit active.

Ces derniers isolent l’utilisateur. Ce qui est parfait pour s’immerger dans la musique. Mais certains préfèrent connecter à leur environnement : entendre et parler à son collègue au bureau, percevoir le bruit des voitures et des vélos dans la rue, etc. C’est pour répondre à ce besoin que sont nés les écouteurs « ouverts ». Les Linkbuds de Sony, suivis par les écouteurs « tour d’oreilles » comme les FreeClips de Huawei. Ces derniers sont sortis en décembre 2023. Et vous pouvez retrouver le test dans nos colonnes.

Deux ans plus tard, Huawei revient avec les FreeClip 2. La recette est toujours la même, avec ce design qui fait toujours débat. Mais plusieurs éléments ont été améliorés, aussi bien en termes d’ergonomie que de performance. Quelles sont ces améliorations ? Les défauts de la première génération ont-ils été gommés ? Le prix a-t-il changé ? Nous répondons à toutes ces questions dans ce test complet.

Le prix public conseillé des FreeClip 2 s’élève à 199 euros. Il s’agit du même prix que la première génération des FreeClip. Les FreeClip 2 se positionnent en haut du catalogue de Huawei, tout comme des FreeBuds « Pro ». Notez que les premiers FreeClip sont toujours disponibles : ils sont désormais vendus à 170 euros sur le site de Huawei et à bien moins chez certains distributeurs (130 euros chez Amazon, par exemple).

À 200 euros, les FreeClip 2 se mesurent à de nombreux adversaires, mais la plupart sont des écouteurs fermés, souvent avec réduction de bruit active. Nous retrouvons les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, les AirPods 4 ANC d’Apple, les Sony WF1000-XM5, les Nothing Ear (3) et bien d’autres. Côté écouteurs ouverts, vous retrouvez les QuietComfort Ultra Open de Bose (désormais à 200 euros) et de nombreux concurrents, tous moins onéreux.

Disponibles dès aujourd’hui (mardi 20 janvier 2026), les FreeClip 2 se déclinent en quatre couleurs : blanc (qui remplace le beige), noir, rose doré et bleu (qui remplace le violet). Dans la boîte, vous ne retrouvez que les écouteurs et leurs boitiers de charge. Il n’y a pas de câble USB-C, contrairement aux FreeClip qui en étaient accompagnés d’un.

Design et contrôle

L’ergonomie des FreeClip 2 reprend en très grande partie celui des FreeClip. Vous retrouvez les deux parties de l’écouteur habillées d’une coque de polycarbonate et reliées par un câble semi-rigide qui vient contourner l’oreille. Une partie se loge sur la conque de l’oreille, le haut-parleur tourné vers le canal auditif. Et l’autre se presse contre la partie arrière de l’oreille.

Nous remarquons plusieurs changements. Le plus évident concerne le câble central. Il est en silicone texturé. Il gagne un peu en rigidité, mais il est aussi moins « serré » autour de l’oreille. C’est un point d’amélioration important : le confort est amélioré sur les longues sessions, sans réduire le maintien.

L’encombrement des deux parties de l’écouteur a également été baissé. Nous le voyons surtout sur la partie arrière, alors que la taille de la batterie ne change pas. Mais l’écouteur est également concerné. Ainsi, les très petites oreilles sont moins gênées. Ces changements impactent le poids des écouteurs : chacun d’eux pèse désormais 5,1 grammes, contre 5,6 grammes. Ici aussi, le confort est meilleur. La résistance à l’eau a été améliorée : certifiés IP57, les FreeClip supportent désormais une courte immersion et non plus simplement les projections d’eau.

Autre changement important, une surface tactile a été ajoutée à la partie arrière des deux écouteurs. Elle apporte un geste supplémentaire qui nous manquait cruellement : le contrôle du volume déporté. L’utilisateur peut maintenant glisser vers le haut ou vers le bas pour modifier le volume. La surface tactile est capricieuse : au début, plusieurs tentatives sont nécessaires. Mais une fois qu’on a pris le coup de main, c’est réactif. Le contrôle tactile est personnalisable (pour une autre action par exemple), voire de limiter le contrôle du volume à un seul écouteur. Le champ des possibles est vraiment plus large.

Autre ajout dans les contrôles : les mouvements de la tête. En hochant la tête verticalement ou horizontalement, vous pouvez assigner deux contrôles : répondre ou rejeter un appel entrant. Notez que cette fonction est désactivée par défaut. Les autres gestes restent similaires : double et triple tapotement sur le câble, le haut-parleur ou la partie arrière d’un FreeClip. Il est toujours possible de personnaliser les contrôles, en différenciant l’écouteur gauche et l’écouteur droit.

Les connecteurs pour la charge des écouteurs ont été légèrement déplacés pour s’adapter à la nouvelle position des FreeClip 2 dans leur boitier de chargement : une position sur le côté, les haut-parleurs étant suspendus et les câbles se croisant (pour former, heureux hasard, le symbole de la maison de haute couture Christian Dior).

Ce changement a une conséquence directe : l’encombrement du boitier de chargement a considérablement baissé. Il est moins arrondi, moins large et (très légèrement) moins haut. Il tient donc mieux dans la poche, tout en offrant une batterie de taille assez proche. La finition de la coque en polycarbonate est désormais mate et texturée, un peu comme le câble de liaison de l’écouteur. Ce n’est cependant pas le même matériau. Pour le reste, ce boitier reste assez classique.

Qualité audio

Entrons dans la partie purement audio de ce test. À l’intérieur de chaque écouteur, vous retrouvez un transducteur de 10,8 mm, comme pour la première génération de FreeClip. Cependant, Huawei a totalement changé l’architecture du transducteur. La première génération s’appuie sur deux aimants, mais une seule membrane, pour produire un son plus percutant. La seconde utilise un seul aimant, mais deux membranes opposées.

Le but : offrir un son plus naturel et plus précis (avec moins de distorsions). Et surtout plus de puissance. Une fois les écouteurs bien installés, le résultat est à la hauteur de l’ambition. Dans un environnement calme, les basses sont bien plus présentes à partir de 40 Hz environ. Les aigus sont également mieux représentés, avec des cymbales plus scintillantes. La scène sonore est large et bien équilibrée. La puissance sonore est élevée : il est généralement inutile de monter le volume au-dessus de 35 %. Et en prime, vous pouvez même participer à une conversation.

En extérieur ou dans des transports, en revanche, le constat n’est pas tout à fait le même. Les médiums restent présents, mais toute la subtilité perçue précédemment est étouffée par les bruits ambiants. Dans l’application, une fonction « expérimentale » permet de moduler non pas la puissance sonore en fonction du bruit environnant, mais qui va accentuer certaines fréquences, notamment les voix. C’est bien pour les appels, les podcasts ou les vidéos où une personne parle. Pour le reste, aucune amélioration possible.

Il n’y a pas de réduction de bruit active pour l’utilisateur. En revanche, les FreeClip 2, comme la première génération, disposent d’un système de réduction des fuites audio : afin d’éviter que ses voisins entendent la playlist de l’utilisateur ou ses appels, chaque écouteur intègre des petits haut-parleurs qui diffusent une fréquence inverse qui va masquer les fuites sonores.

Pour les appels, les FreeClip conservent leur architecture à triples micros pour chaque écouteur. Deux d’entre eux sont cachés dans la partie haut-parleur : le premier sert à capter la voix ; le second est un micro à conduction osseuse pour aider le premier à isoler la voix. Le dernier est installé dans la partie arrière des FreeClip : il est dédié à la réduction du vent. L’ensemble est couplé à un coprocesseur neural qui va mixer les trois micros pour isoler la voix tout en conservant son timbre naturel. Et c’est plutôt efficace.

Comme pour les premiers FreeClip, ces nouveaux écouteurs sont compatibles avec le mode « faible latence » (dont l’efficacité est notable, mais pas idéale) qu’il faut activer à partir de l’application Huawei AI Life. Une application où vous retrouvez également un égaliseur complet avec 10 bandes de fréquences réglables. Un utilisateur expert peut créer son propre profil audio, tandis que les néophytes peuvent s’appuyer sur des profils qui vont privilégier certains types de contenu. Les FreeClip 2 sont compatibles Bluetooth 6.0 et les codecs pris en charge sont AAC, SBC, LC3 et L2HC, le codec maison de Huawei.

Interactivité et application

Huawei AI Life est indispensable pour utiliser pleinement les FreeClip 2. Dans cette version numérotée 16, elle bénéficie d’une mise à jour graphique plaisante qui réorganise certaines fonctions, notamment le passage d’un profil à un autre : c’est désormais moins pratique. L’aspect visuel de l’application est identique sur iOS ou Android. Et c’est une bonne nouvelle. En revanche, l’application est disponible sur l’AppStore, mais pas sur le PlayStore. Une installation via l’APK est obligatoire.

L’application gère les mises à jour. Notez que les FreeClip fonctionnent sur HarmonyOS et qu’une mise à jour vous sera proposée dès la sortie de la boîte. Elle vous permettra de passer de HarmonyOS 5 à HarmonyOS 6. Les changements ne sont pas significatifs (la stabilité de la connexion Bluetooth est simplement améliorée).

Nous retrouvons bien sûr de nombreuses fonctions des premiers FreeClip, dont la détection du port ou encore la connexion simultanée à deux appareils en même temps. Avec les appareils Huawei, la connexion des FreeClip 2 est facilitée grâce à la fonction Pop-Up Pair, un peu comme avec des AirPods et un iPhone. Comme précédemment, la gestion des appareils connectés n’est disponible que sur Android ou HarmonyOS et non sur iOS. C’est légèrement frustrant.

Les FreeClip 2 conservent le capteur de proximité qui va mettre en pause la musique dès qu’un écouteur n’est plus accroché (et la relance quand il est à nouveau en place). Comme la génération précédente, les FreeClip 2 fonctionnent indifféremment à gauche ou à droite. À l’aide de l’accéléromètre, chaque écouteur identifie sa position et s’adapte. L’accéléromètre sert également à identifier les chutes. Dans ce cas, ils peuvent émettre un son pour les retrouver plus facilement (option désactivée par défaut). C’est une bonne idée. Vous pouvez également déclencher un signal sonore manuellement depuis l’application.

Autonomie

Malgré la réduction de l’encombrement des écouteurs et du boitier de charge, Huawei a augmenté la capacité de leurs batteries. Chaque écouteur dispose d’une batterie de 60 mAh (contre 55 mAh précédemment), tandis que l’accumulateur du boitier de charge passe de 510 mAh à 537 mAh. Cela représente une augmentation de 9,1 % et 5,3 %, respectivement. Ce n’est pas négligeable.

Huawei annonce ainsi une autonomie de 9 heures pour les écouteurs seuls et 38 heures avec l’aide du boitier de charge (le boitier offrant un peu plus de trois charges complètes des écouteurs). Cela correspond, respectivement à 1 heure et 2 heures d’autonomie supplémentaire sous les mêmes conditions (volume à 50 %, codec audio AAC). Selon nos mesures, l’autonomie réelle des FreeClip est un peu supérieure à cette donnée, puisque nous avons tenu pratiquement 10 heures en continu. Il y a cependant une nuance, le volume sonore n’a que très rarement dépassé les 40 %.

Côté recharge, les écouteurs doivent rester dans leur boitier environ 40 minutes pour passer de 0 % à 100 %. C’est un peu plus long que les premiers FreeClip, mais c’est le prix à payer pour une autonomie améliorée. Et si vous n’avez le temps, 10 minutes permettent de retrouver un peu plus de 25 % de la charge.

Le boitier de charge retrouve toute son énergie en moins d’une heure si vous utilisez un chargeur filaire près de 3 heures si vous utilisez un chargeur sans fil (ce qu’on vous déconseille). Enfin, si vous chargez les écouteurs et le boitier en même temps, il vous faudra un peu plus d’une heure d’attente que toutes les batteries atteignent 100 %.

Alors, on achète ?

Avec leur design toujours clivant, les FreeClip 2 apportent de belles améliorations : confort du nouveau câble rigide, performance audio, captation de la voix pour les appels, autonomie musicale et bien sûr la praticité, avec cette nouvelle surface tactile pour contrôler le volume sonore. Les FreeClip 2 sont à l’évidence meilleurs que leurs prédécesseurs.

Les FreeClip 2 restent cependant des écouteurs ouverts avec les avantages et les défauts de ce design : l’environnement s’invite dans votre expérience musicale. Parfaits pour un usage en intérieur, ces écouteurs sont moins adaptés en extérieur quand les bruits de la ville s’imposent. Si quelques petites astuces optimisent des usages précis en environnement bruyant, notamment les appels téléphoniques, d’autres restent en retrait, dont l’écoute musicale.