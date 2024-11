Test des Apple AirPods 4 ANC : la réduction de bruit active vaut-elle les quelques euros de plus ?

Les AirPods 4 étrennent une nouvelle fonctionnalité jusqu’alors réservée aux seuls modèles Pro d'Apple : l’ANC. Mais la réduction de bruit active est-elle efficace et qualitative sur des écouteurs qui ne sont pas intra-auriculaires ? Et les AirPods 4 améliorent-ils aussi d'autres éléments de l'expérience audio ? Réponse dans notre test complet.

Test réalisé par Edouard Le Ricque

Classes, distinctifs, marqueurs sociétaux, les AirPods ont depuis toujours une aura particulière. Chez Apple, ils se déclinent en deux catégories : les intra-auriculaires avec la gamme Pro et le format que nous connaissons tous avec les AirPods classiques. Ces derniers ont certes démocratisé les écouteurs TWS, mais ils ont été depuis rattrapés par la concurrence, qui offre souvent la réduction de bruit active à moins de 200 euros.

Or, jusqu'en septembre 2024, si l'on voulait une réduction de bruit chez Apple (passive et active), il fallait se tourner vers les modèles Pro. Conscient de ce problème, le géant de Cupertino rebat cette année les cartes en proposant des AirPods de base avec une option ANC. Les AirPods 4 sont donc affichés à 149 euros, mais pour 50 euros de plus, on accède à leur version ANC. Et celle-ci est accompagnée d'un boitier plus complet. On l'a compris, Apple met donc clairement en avant cette version plus qualitative. Et après 15 jours dans nos oreilles en permanence, on ne lui donnera pas tort.

Design et différence entre les modèles

Apple propose donc deux modèles cette année. Et ils entretiennent plus de différences qu’il n’y paraît. Outre la réduction de bruit que l’un a et pas l’autre, ils profitent de quelques fonctionnalités supplémentaires, tant matérielles que logicielles. En voici une liste exhaustive :

Réduction active du bruit

Audio adaptatif

Mode Transparence

Détection des conversations

Haut‑parleur intégré au boitier pour la localisation

Charge sans-fil pour le boitier

Design

Pour les besoins de ce test, nous avons également reçu en test les AirPods 4 classiques, nous permettant de chausser les deux modèles. Nous avons ainsi pu nous apercevoir que les deux sont identiques. À nos oreilles, il n'y a donc aucune différence physique.

Et c'est là la grande force de ce produit : si vous êtes coutumiers des écouteurs d'Apple, vous ne serez pas perdus. Et nous pensons tout particulièrement à ceux qui ne supportent pas les intra-auriculaires qui viennent immiscer leurs canules dans les conduits auditifs ! Les AirPods 4 ANC conservent leur design originel en y ajoutant une réduction de bruit active. La précision est importante puisque l'on n'a pas avec eux de réduction de bruit passive, les canaux des oreilles n'étant pas obstrués.

Ceux qui ont connu les AirPods 3 ne seront pas perdus avec ces nouveaux écouteurs. À quelques dixièmes de millimètre près, ils ont les mêmes dimensions (30,2 x 18,3 x 18,1 mm). Même topo pour le poids (4,3 grammes). Notons qu’ils ont la même masse avec ou sans ANC. Il y a cependant deux changements. Le premier est au niveau des écouteurs : ils sont légèrement plus fins et s'adaptent à davantage de physionomies d'oreille.

Le second changement est à retrouver au niveau du boîtier. Sa taille a été bien réduite. On perd surtout en largeur avec 3 mm de moins. On a un résultat encore plus compact qui se glisse vraiment partout. Et pour ne rien gâcher, son poids aussi s’affaiblit. Mais on parle de quelques grammes seulement. Toujours paré d’un blanc immaculé, l’ensemble est qualitatif. Les finitions sont exemplaires, sans aucune vilaine jonction de plastique.

Confort

Les AirPods 4 ANC se posent dans les oreilles, sans y pénétrer. Question confort, c'est presque le même que les précédentes générations. Attention juste aux petites oreilles qui pourront avoir du mal à les accueillir, même si les écouteurs sont plus fins. À l'inverse, ceux qui ont des oreilles de grande taille pourraient craindre de les voir s'échapper lors d'une séance de sport. Ce n'est jamais arrivé lors de notre test. En outre, les AirPods 4 ANC sont légers et n'appuient pas sur le pavillon et se font très discrets.

Le confort des écouteurs est vraiment bon. Habituellement, nous quittons les AirPods pour une autre paire (généralement d'une autre marque). Mais lors de ce test, ce besoin s'est fait oublier. C'est dû à leur confort de port, mais aussi à un ensemble de paramètres qui font des AirPods 4 ANC de très bons compagnons au quotidien si vous êtes déjà utilisateur de l'écosystème Apple.

Et lorsqu'il faut les ranger, on trouve leur tout petit boîtier qui fait presque la taille d'une boîte de cachou. Parmi les écouteurs testés par la rédaction, ce sont sans doute ceux qui ont le boîtier le plus compact. Nous sommes plutôt habitués à des écouteurs plus gros (de type Bose, JBL ou Sony). C’est donc un bonheur d'utiliser ces AirPods 4 ANC dont le boitier tient dans n'importe quelle poche et ne pèse pas grand-chose.

L'ouverture du capot est nette et ne craque pas. La charnière inspire confiance. Depuis un an, suivant l'évolution des iPhone, Apple intègre également un port de charge en USB-C et non plus en Lightning dans ses boitiers d'AirPods.

Comme dit plus haut, les AirPods 4 ANC sont aussi compatibles avec la charge sans fil. Notez que si vous possédez une Apple Watch, ce boitier s'adapte parfaitement à la base de chargement de la montre. La dernière spécificité de ce boîtier, ce sont les trois petits trous qui jouxtent l'USB-C. Il s'agit d'un petit haut-parleur. Sa fonction est double :

indiquer par un son le niveau de batterie des écouteurs (très pratique pour les malvoyants, par exemple)

émettre un son via l'application Localiser d'Apple.

Réduction de bruit

Comme indiqué en préambule, la réduction de bruit active est la grande nouveauté de cette quatrième génération d'AirPods. Et c'était un défi tout particulier de proposer de la réduction de bruit active sur des écouteurs au format “standard”. Force est de constater qu'Apple s'en sort haut la main et prouve que ces deux aspects ne sont pas inconciliables. Notez cependant que le résultat reste perfectible. N'obstruant pas le conduit auditif comme des intra-auriculaires, la réduction de bruit des AirPods 4 ne peut pas être efficace chez tout le monde.

Lorsqu'ils sont connectés, on a le choix entre quatre modes :

Éteint

Transparence

Adaptatif

Réduction de bruit

Le premier permet d'économiser un peu de batterie puisqu'il transforme les AirPods 4 ANC en AirPods 4 basiques. Le mode réduction de bruit focalise votre écoute sur votre contenu. La réduction offerte par les AirPods 4 ANC ne peut pas être comparée à celle des AirPods Pro 2 ou encore celle des QC Ultra Earbuds de Bose. De par leur format, ils ne peuvent être aussi efficaces. Néanmoins, à titre de comparaison, ils sont aussi efficaces que des Jabra Elite 75t. Si ce n'est pas suffisant pour dormir en avion, cela convient dans la plupart des situations. La réduction de bruit vous évite d'augmenter le volume à outrance, comme on le ferait sur un modèle basique.

Le mode transparence inverse l'action du micro extérieur pour laisser l'utilisateur entendre l'environnement extérieur. Là, Apple maîtrise son sujet avec une restitution très propre et naturelle, comme sur les AirPods Pro. Le mode Adaptatif, quant à lui, module la réduction de bruit en fonction des sons extérieurs. Son objectif est d'offrir un confort d'écoute linéaire, sans tout bloquer tout le temps.

Les AirPods 4 proposent également la détection des conversations. Grâce à cette option, il est totalement possible de ne jamais ôter ses écouteurs, d'autant plus que cette fonctionnalité fonctionne à merveille. Il suffit de commencer à parler pour que les écouteurs basculent automatiquement en mode transparence. C'est instantané et sans faux positif, puisque la commande ne réagit qu'à la voix du porteur. En revanche, si c'est l'autre personne qui commence à parler, vous aurez peut-être besoin de lui demander de répéter…

Fonctions et commandes

Utilisés dans l'environnement Apple, les AirPods 4 ANC sont parfaitement à leur place. Lors de notre test, ils naviguaient entre un iPhone, un iPad et un MacBook Air. Et c'est grisant de voir ô combien Apple parvient à harmoniser l'ensemble avec un basculement automatique de l'un à l'autre sans avoir à passer par une application.

Le multipoint est parfaitement maîtrisé et c'est agréable. Petit bémol lorsque l'on défile un réseau social sur le Mac et que l’on tombe sur une vidéo en autoplay, les écouteurs détectent une nouvelle source sonore et basculent automatiquement, coupant la diffusion de l’iPhone. C'est la limite de l'exercice.

À côté de cela, on dispose aussi d’une mise en pause automatique au retrait des écouteurs qui fonctionne parfaitement. Il est possible de n’utiliser qu’un AirPod et même d’y activer l’ANC pour les personnes qui n’entendent que d’une oreille. Belle attention.

Les AirPods 4 possèdent un volume adaptatif qui le fait varier en fonction des bruits alentour afin de toujours entendre distinctement le contenu diffusé. La détection des conversations, qui bascule le mode de réduction de bruit, baisse aussi le volume lorsque l’on commence à parler. On s’évite ainsi d’ôter les écouteurs, mais on pourra également dire que cela manque de courtoisie.

Autre fonction sympa : les annonces vocales. Siri nous lit les numéros ou contacts des appels entrants, mais aussi les SMS ou messages WhatsApp. Et puisque l’on parle des appels et messages, ajoutons que les AirPods 4 apportent une reconnaissance des mouvements de la tête. On peut refuser un appel ou répondre à un message en hochant la tête :

verticalement pour valider

horizontalement pour refuser

Au quotidien, nous trouvons que cette fonction est plutôt anecdotique, bien qu’elle puisse être sans doute très utile lorsqu’on a les mains prises (cuisine, manette de jeu, bricolage, etc.).

Côté commandes physiques, Apple reprend la même proposition que celle des AirPods 3. Cela veut dire qu’il n’y a toujours pas de contrôle de volume sur les écouteurs. Encore une option réservée aux modèles Pro. Et c’est vraiment le plus embêtant puisque tout le reste y est :

une pression pour play/pause ou décrocher,

une double pression pour changer de piste ou raccrocher,

une triple pression pour la piste précédente,

une pression longue pour basculer en réduction de bruit, mode adaptatif et mode transparence.

Il est même possible d’assigner un accès à Siri via une pression longue sur l’un des deux écouteurs. Le tout est adressé directement dans les systèmes Apple, iOS et macOS. Il n'est donc pas possible d'assigner cette commande gestuelle à sa guise (comme à une commande de Raccourcis, par exemple).

Qualité audio

Quel pari de vouloir offrir une bonne reproduction sonore avec des écouteurs ouverts ! Et pourtant, Apple y parvient avec brio. Bien sûr, les AirPods 4 ANC ne viennent pas perturber les AirPods Pro 2 qui demeurent parfaits sur l’ensemble du spectre et gravitent parmi les meilleurs. Néanmoins, ils offrent sans doute le meilleur rendu possible parmi les produits audio avec ce form factor. Précisons qu’Apple leur adjoint une calibration dynamique en fonction des oreilles dans lesquelles ils sont insérés. Aussi, le résultat est différent d’une personne à l’autre. Ce sera toujours de bon ton, mais la signature globale est variable.

Ils ont un son clair et détaillé, en particulier les voix et les guitares qui se détachent bien. Aucun reproche sur les médiums qui sont bien détachés et donnent une rondeur appréciable. Le petit péché des AirPods 4 ANC, ce sont les aigus. Ils peuvent parfois se montrer un peu trop présents, jusqu’à siffler, notamment sur des instruments comme des cymbales ou des trompettes. Ça peut être désagréable.

Par rapport aux AirPods 3, les basses des AirPods 4 ANC sont plus présentes. Nous le constatons avec en écoutant No Sanctuary Here de Chris Jones. La basse de l’introduction et les chœurs expriment toute leur puissance et leur profondeur. Avec des AirPods Pro 2 ou des Bose QC Ultra Earbuds, nous avons une vibration en plus, un tremblement souterrain qui fait frissonner. Mais les AirPods 4 ANC s'en tirent bien. Notons aussi que c’est valable avec un volume à 50 %. En deçà, les basses s’affaissent et perdent clairement de leur punch.

Parlons également de l'expérience offerte par les AirPods 4 en conversation. Apple apporte un soin tout particulier à la fonction mains libres de ses écouteurs. Pour les appels, les AirPods 4 ANC sont des tueurs. Quel que soit l’environnement, les bruits alentour sont amenuisés pour ne laisser passer que la voix. Nul besoin de crier pour se faire entendre avec eux. Attention, plus il y a de perturbations et plus le son sera compressé. Mais, même dans le métro, nous avons réussi à nous faire comprendre par notre interlocuteur.

Bilan positif donc : si l’on n’est pas au niveau des AirPods Pro 2, on s’en approche beaucoup. Clairement, Apple a beaucoup progressé sur ses écouteurs d’entrée de gamme. Le résultat est d’autant plus bluffant qu’il fallait conjuguer avec le format “classique” des AirPods 4 et AirPods 4 ANC.

Audio spatial

L’audio spatial, c’est le nom du format immersif d’Apple. Les AirPods 4 ANC sont bien évidemment compatibles. Cette fonction élargit la scène sonore, comme si vous aviez des haut-parleurs autour de vous. Le mieux est encore d’expérimenter cela avec Apple Music et ses mixages en Dolby Atmos, pour effet de très bonne qualité (même si elle n'est pas forcément meilleure qu'avec d'autres écouteurs d'Apple).

Mais si vous n’avez pas cet abonnement, les AirPods peuvent tout de même vous faire profiter de la stéréo spatialisée. Une conversion à la volée du signal pour une immersion plus profonde. Ça fonctionne parfaitement pour l’ensemble des contenus, excepté les émissions ou les documentaires. L’effet de “reverb” ne colle pas avec ces contenus.

On a toujours le choix entre trois modes : désactivé, fixe ou suivi de la tête actif. Le deuxième active l'effet en permanence, sans se soucier de la position de votre tête ou de la source. Le troisième prend en compte la position de vos oreilles par rapport à la source.

Latence

Parlons maintenant codecs Bluetooth et réactivité. Comme tous les produits audio Apple, les AirPods 4 ne sont compatibles qu'avec les formats SBC et l’AAC. Soit les codecs de base. À cela s'ajoute tout de même les formats d'Apple : Apple Lossless, FLAC et Audio Spatial. Une brochette qui suffit si vous restez dans l'environnement Apple. Mais qui va montrer quelques limites si vous en sortez.

Évoquons également la latence, un point important pour les écouteurs Buetooth True Wireless Stereo. Passés sur notre banc de test de latence, les AirPods 4 ANC révèlent un décalage de 150 ms en AAC. C’est correct, sans être très bon.

Rappelons en tout cas que cette latence n’importe que pour les joueurs. Le décalage peut alors se faire sentir. Pour les jeux compétitifs, fuyez le Bluetooth, comme toujours . Rien ne vaut une connexion filaire ou sans-fil en 2,4 GHz avec un dongle. Pour les vidéos, YouTube, Netflix, Disney+ et consorts disposent d’algorithmes qui viennent recaler automatiquement le son et l’image et ainsi réduire à néant la latence matérielle.

AirPods 4 ANC avec un smartphone Android

Tous les écouteurs d'une marque fonctionnent mieux quand ils sont connectés à un appareil de cette même marque. C'est encore plus vrai pour les AirPods : ils ne se comportent jamais aussi bien que lorsqu’ils sont reliés à un iPhone, un iPad ou un MacBook. Les AirPods 4 ne font pas exceptions.

Néanmoins, puisqu’il s’agit d’écouteurs Bluetooth classiques également, il est tout à fait possible de les utiliser également avec d’autres appareils. Reliés à un Pixel 9 Pro de Google, les AirPods 4 offrent les fonctions basiques attendues. C’est plus dans leurs fonctions avancées qu'ils sont limités, comme toujours lorsque l’on tente de mixer un appareil Apple avec un environnement hétérogène (Windows / Android).

Concrètement, on a le contrôle sur la qualité du codec Bluetooth (SBC ou AAC), sur la réduction de bruit active et sur les commandes des écouteurs, mais c’est tout. Il y a bien une fonction Audio Spatial dans les réglages du téléphone, mais elle est inopérante avec les AirPods 4 ANC. Oubliez aussi le multipoint, la pause automatique au retrait d’un écouteur ou encore la détection des conversations. Vous n’aurez rien de tout cela en conjuguant les deux univers.

Il est néanmoins possible de récupérer quelques-unes de ces fonctions, comme la pause automatique, associer Google Assistant à un geste ou encore n’utiliser qu’un seul écouteur. Mais, pour cela, vous devez passer par une application tierce. Il en existe plusieurs, dont CAPod. Cependant, ces options avancées sont généralement accessibles via un achat in-app.

Autonomie

Voilà bien un point épineux. L’autonomie dépend de l’usage. Avec ou sans réduction de bruit ? Audio spatial ou non ? Ces éléments font varier la durée maximale d’utilisation. Nous avons pour notre part mesuré environ 6h30 en une charge, sans ces options.

Ce n’est pas mauvais, mais les AirPods 4 ANC s’inscrivant vraiment comme une seconde peau, on ne veut pas s'en séparer. Et le gong de la fin de batterie arrive toujours trop vite. Et c’est pire en activant l’ANC et la spatialisation. Là, on chute à 4h30 ! En bref, on tient une demi-journée, mais ils doivent revoir leur boîtier pour se refaire une santé.

Ce boîtier comprend cinq charges supplémentaires. Cinq minutes de charge permettent de regagner 20 % d’autonomie et on atteint les 50 % en 15 minutes.