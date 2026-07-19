Le Honor Robot Phone fuit en vidéo : son appareil photo motorisé est totalement bluffant

Le très attendu smartphone avec sa caméra sur bras robotisé se dévoile. Une vidéo a fuité, montrant le Honor Robot Phone et son module photo particulièrement original.

Dans le monde des smartphones, les modèles se suivent et se ressemblent. La seule avancée majeure reste les téléphones pliables, qui se multiplient sur le marché. On pense par exemple au futur Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung, que nous avons pu apercevoir grâce à une récente fuite. On pense également à Apple et son très attendu iPhone Ultra, dont les prix pourraient s’envoler dès sa sortie. Mais il ne faut pas oublier Honor, qui a récemment présenté son propre smartphone pliable, le Magic V6.

Quelques années plus tôt, les smartphones pliables représentaient une avancée majeure. Mais aujourd’hui, ce modèle de téléphone est largement répandu. Et c’est là qu’intervient Honor, qui se distingue de la concurrence via un tout nouveau type de smartphone. Et, si ce dernier n’est pas pliable, il affiche une caractéristique particulièrement originale.

C’est d’ailleurs ce que montre une nouvelle vidéo, partagée par TECH INFO sur X. Au premier abord, le Honor Robot Phone ressemble à un smartphone des plus classiques. Celui-ci possède une dalle qui semble dépourvue d’originalité, et une taille tout à fait standard.

Honor Robot Phone : un bras robotisé pour des vidéos toujours plus stables

Mais, quand on se tourne vers le bloc photo, un détail surprend. En effet, celui-ci semble être particulièrement épais. Et, contrairement à la plupart des smartphones modernes, le Honor Robot Phone ne dispose pas d’une multitude d’objectifs photo. Le bloc se compose d’un petit objectif, aux côtés duquel trône un capteur étonnamment large et rectangulaire.

The Honor Robot Phone Hands-on 🤯 pic.twitter.com/PLNEfC6XMe — TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) July 17, 2026

Et pour cause : il s’agit ni plus ni moins que d’une tête robotisée, qui se déploie sur demande. Une fois déployée, celle-ci agit tout d’abord comme une caméra des plus basiques, filmant ce que pointe l’utilisateur. Mais elle est également capable de pivoter afin de suivre son propriétaire dans tous ses mouvements.

Il s’agit donc d’un « œil » motorisé, capable de suivre des personnes automatiquement. Mieux encore : le bras robotisé du Honor Robot Phone est stabilisé, à la manière d’une gimbal, ce qui lui permet d’enregistrer des séquences particulièrement fluides et stables.

Le Honor Robot Phone a été officiellement présenté le 18 juillet dernier lors de la World AI Conference (WAIC), en Chine. D’ailleurs, on connaît déjà sa date de sortie.