Tesla vend des Cybertrucks d’occasion maintenant, Elon Musk ne sait plus quoi en faire

Le pickup 100 % électrique de Tesla est désormais accessible d'occasion directement sur le site de Tesla. Une énième tentative d'écouler des exemplaires qui prennent la poussière.

Il est loin le temps où l'arrivée imminente du Cybertruck enthousiasmait les foules. Maintenant qu'il est en circulation depuis quelques années, force est de constater que le pickup électrique de Tesla n'a pas rencontré le succès escompté. La faute à de multiples facteurs, notamment le prix élevé du véhicule et des soucis qui se sont révélés une fois ce dernier entre les mains des conducteurs. Au final, Elon Musk est forcé de racheter des Cybertrucks au nom de ses entreprises pour sauver les apparences.

Lire aussi – Croire Elon Musk sur le Cybertruck lui a coûté une nuit en prison et son pickup au fond d’un lac

En parallèle, le milliardaire tente de séduire une population plus large, allant même jusqu'à lorgner du côté des utilisateurs ayant des problèmes de vue. Mais rien n'y fait. Un rapport daté d'avril 2026 montre bien que si le Cybertruck n'est pas un four complet, ce n'est pas du tout grâce aux achats des particuliers. Qu'à cela ne tienne, Tesla est bien décidé à tout tenter pour écouler ses stocks. Dernière trouvaille en date : vendre des Cybertrucks d'occasion directement depuis le site officiel du fabricant.

Tesla ne sait plus comment se débarrasser de ses Cybertrucks

La vente de Cybertrucks d’occasion depuis le site de Tesla ne concerne que les États-Unis pour le moment. Est-ce que cela rend le pickup vraiment moins cher ? Cela va dépendre de la configuration recherchée. Sur la capture d'écran ci-dessous, le modèle le plus abordable est un All-Wheel Drive de 2024 avec 20 610 km au compteur pour 68 900 dollars (environ 59 185 euros). S'agissant de la variante Premium, c'est une bonne affaire comparé au prix neuf qui avoisine les 80 000 dollars.

En revanche, n'espérez pas récupérer une licence à vie pour le FSD par ce biais. Tesla ayant rendu l'abonnement obligatoire pour l'option, même les Cybertrucks qui en disposaient au moment de leur revente ne proposent maintenant qu'un à trois mois gratuits avant de devoir passer à la caisse.