Après le fantastique Baldur’s Gate 3, des remakes de Baldur’s Gate 1 et 2 sont en route

Afin de capitaliser sur le succès de Baldur’s Gate 3 et en attendant un inévitable Baldur’s Gate 4, des projets de remakes pour Baldur's Gate 1 et 2 ont été mis en chantier.

En 2023, Larian parvenait à ressusciter avec brio la mythique franchise Baldur’s Gate. Le RPG au tour par tour a créé un séisme dans le monde vidéoludique par sa richesse, remportant le GOTY et faisant craindre aux éditeurs et développeurs que les joueurs s'attendent désormais à ce niveau de qualité quand ils jouent à ce genre de titre. Contre toute attente, Baldur’s Gate 3, jeu censé être niche, est devenu un véritable phénomène culturel. Le showrunner de The Last of Us va même adapter Baldur’s Gate 3 en série pour HBO.

Pour l'instant, Hasbro, titulaire des droits, n'a pas vraiment réussi à capitaliser sur ce succès par le lancement d'autres projets. Un Baldur's Gate 4 va forcément arriver, mais il va falloir attendre longtemps, et ce sera sans Larian, qui a préféré se concentrer sur ses propres franchises, avec notamment un nouveau Divinity à venir. Mais d'après PC Gamer, ça bouge fort en coulisses : des remakes de Baldur's Gate 1 et 2 seraient actuellement en préparation.

Baldur's Gate 1 et 2 Remake : combats en temps réél ou au tour par tour ?

Le média affirme que Kevin Martens, ancien développeur chez BioWare (Neverwinter Nights et Mass Effect) et Blizzard (Diablo 3) et co-concepteur principal de Baldur's Gate 2, fait partie du projet. Les deux remakes seraient développés en simultanés, sans qu'on sache s'il est prévu qu'ils soient lancés en même temps.

Des remasters de Baldur's Gate 1 et 2 existent déjà (Enhanced Edition), mais on parle bien ici de remakes complets. On imagine que la majorité de l'histoire sera conservée, mais tout le reste (système de combat, progression des personnages, direction artistique…) peut potentiellement évoluer. Il est par contre peu probable que Baldur's Gate 1 et 2 Remake se jouent de manière très similaire à Baldur’s Gate 3, car celui-ci a été développé sous le moteur propriétaire de Larian.

Pour rappel, Baldur's Gate 1 et 2 reposent sur du combat en temps réel avec possibilité de mettre le jeu en pause pour s'organiser, comme sur Dragon Age pour citer un exemple récent. Pourrait-on passer à du tour par tour pour surfer sur la réussite de Baldur’s Gate 3 et Clair Obscur Expedition 33 ?