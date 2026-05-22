Tesla : l’abonnement devient obligatoire pour la conduite autonome en Europe

Tesla supprime la possibilité de payer en une seule fois pour l'option de conduite autonome dans les deux pays d'Europe qui l'autorisent. Plus d'autre choix que de souscrire un abonnement mensuel désormais.

Des abonnements payants, nous en avons des tas. Internet, forfait mobile, service de streaming, salle de sport, cloud gaming… Alors quand on nous offre la possibilité de payer une seule fois pour profiter d'un service à vie, on se dit que malgré le prix élevé, c'est l'occasion de ne pas alourdir la facture mensuelle. Surtout qu'à plus ou moins long terme, c'est forcément plus rentable qu'un paiement régulier. Un peu comme si vous aviez terminé de rembourser un crédit.

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Ça, c'est le point de vue du client. Celui de l'entreprise est différent : pour elle, faire payer quelqu'un en permanence rapporte plus au final qu'une somme d'argent unique à un instant T. Un exemple connu, les logiciels de la suite Adobe qu'il n'est plus possible d'acheter définitivement depuis l'introduction d'Adobe Cloud. Tesla reprend le même raisonnement dans les deux pays d'Europe où l'option de conduite autonome (FSD) supervisée est accessible.

Le FSD à vie après paiement unique, c'est terminé en Europe

Que ce soit sur le site de Tesla au Pays-Bas ou en Lituanie, deuxième pays de l'Union européenne ayant dit oui au FSD supervisé sans même le tester, la possibilité de payer l'option a disparu. Jusqu'à présent, vous pouviez débourser 7 500 € et ne plus y penser. Désormais, cela vous coûtera 99 € par mois jusqu'à ce que vous résiliez. Le paiement unique était l'équivalent d'un peu de plus de 6 ans d'abonnement à ce tarif.

De plus, Tesla supprime l'accès à l'Autopilote Amélioré, une offre intermédiaire proposée à 3 800 € à vie auparavant. Ce sera FSD supervisé ou rien à partir de maintenant. L'Autopilote Basique gratuit le reste, c'est déjà ça. Il permet à la voiture de tourner, accélérer et freiner toute seule en fonction des autres véhicules et des piétons circulant sur sa voie.