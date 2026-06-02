Bientôt une offre gratuite pour Apple Music, comme sur Spotify ?

Apple Music pourrait lancer une formule gratuite, avec des fonctionnalités limitées, pour attirer plus d'utilisateurs et mieux concurrencer Spotify.

Apple Music
Crédit : Unsplash

Spotify mise beaucoup sur son offre gratuite pour séduire un volume importante d'utilisateurs. La plateforme se rémunère alors avec la publicité et compte sur la conversion d'une partie d'entre eux vers un compte Premium pour établir son modèle économique. Avec l'arrivée de nombreuses options basées sur l'IA pour ceux qui payent, Spotify s'est même permis d'améliorer sa formule gratuite il y a quelques mois en permettant de choisir un titre spécifique à écouter ou en donnant accès à des fonctions de playlists.

En face, Apple Music reste un service de streaming audio populaire, mais qui reste loin des chiffres atteints par son concurrent. Surtout, sa croissance a tendance à ralentir. Pour relancer la machine, la marque à la pomme pourrait bientôt sortir une nouvelle offre gratuite. Le leaker Aaron a découvert deux chaînes de caractère dans la dernière version bêta d'Apple Music pour Android qui vont dans ce sens.

Apple Music gratuit pour séduire les utilisateurs Android ?

La première fait mention d'un message “Accès Premium requis”, qui pourrait s'afficher à des utilisateurs qui tentent d'accéder à une fonction de l'application. Un tel avertissement ne peut être utile que s'il existe une autre solution pour écouter Apple Music que de passer par l'abonnement Premium, ce qui fait penser à une formule gratuite. La deuxième fait référence à l'affichage de la phrase “Ne peut pas passer d'autres pistes”. Là encore, on imagine aisément un plan Apple Music gratuit qui limiterait le choix et le passage d'une chanson à une autre.

Si une telle option fait son apparition sur Android, ce sera sans doute aussi le cas sur iOS. Mais cette potentielle offre gratuite d'Apple Music s'adressera sans doute surtout aux utilisateurs d'Android. Sur iPhone, il est déjà plus intéressant d'utiliser Apple Music pour rester dans le même écosystème, surtout que les abonnements Apple One regroupant plusieurs services sont plutôt attractifs. Sur Android, Apple Music est moins accessible car la plupart des avantages des offres Apple One concernent d'autres services Apple dont on n'a pas besoin. Et on sait aussi que les utilisateurs Android dépensent moins d'argent en abonnements et achats dans les stores que ceux sur iPhone. Rendre Apple Music gratuit pourrait aider à les convertir.


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