Année noire pour Tesla : ce modèle a connu les pires ventes en 2025, dur retour à la réalité pour Elon Musk

Tesla vient d’essuyer l’un de ses plus gros échecs commerciaux. En un an, les ventes d’un de ses modèles stars se sont littéralement effondrées. Cette chute brutale inquiète jusque dans les rangs de la direction.

En France, la voiture électrique a poursuivi sa progression, surtout sur le marché de l’occasion. En 2025, les ventes de modèles d’occasion ont bondi de plus de 30 %. Ceux-ci ont attiré un public plus large grâce à des prix plus accessibles. Dans le même temps, les ventes de voitures neuves ont reculé, notamment dans l’électrique, freinées par le coût des véhicules et les incertitudes liées aux aides. L’écart de prix avec les modèles d’occasion reste important, ce qui oriente de plus en plus d’acheteurs vers la seconde main.

Mais c’est aux États-Unis que le choc a été le plus marqué. Le Cybertruck, lancé en grande pompe par Tesla, s’était imposé comme le pick-up électrique le plus vendu en 2024. Pourtant, en 2025, le modèle a vu ses ventes chuter de près de moitié. Selon les estimations de Cox Automotive, environ 20 200 unités ont été vendues l’année dernière, contre 39 000 l’année précédente. Cette baisse brutale en volume est la plus importante de tout le marché américain des véhicules électriques.

Les ventes du Tesla Cybertruck sont en chute libre

Plus d’un an après son arrivée sur le marché, le Tesla Cybertruck connaît un revers inattendu. Présenté comme un véhicule révolutionnaire, ce pick-up électrique au design futuriste n’a pas su maintenir l’intérêt du public. Ses lignes anguleuses et sa carrosserie en acier inoxydable ont séduit une partie des acheteurs, mais en ont rebuté d’autres.

Elon Musk avait pourtant décrit le Cybertruck comme le meilleur produit jamais conçu par Tesla. Après un lancement réussi, la demande s’est rapidement essoufflée. La firme aurait largement surestimé l’appétit du marché pour ce véhicule, capable pourtant d’être produit à plus de 125 000 exemplaires par an dans son usine du Texas.

Ce modèle n’est pas le seul à avoir souffert. En 2025, plus de vingt modèles électriques ont vu leurs ventes chuter aux États-Unis. Le Kia EV6 a perdu 40 %, et même le Tesla Model Y a reculé. Malgré ces difficultés, L’entreprise d’Elon Musk reste en tête avec 590 000 véhicules vendus, conservant 46 % de part de marché dans l’électrique.