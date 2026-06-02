Cette nouvelle Surface ringardise le MacBook Pro avec une puce Nvidia surpuissante

La Surface n'a jamais été aussi musclée. Microsoft glisse dans son portable haut de gamme une puce Nvidia dont la partie graphique frôle une RTX 5070. De quoi viser frontalement le MacBook Pro, prix élevé compris.

Le marché des ordinateurs portables premium se livre une bataille de plus en plus rude. Apple domine ce segment avec ses MacBook Pro et leurs puces maison, réputées pour leur puissance et leur autonomie. Face à la marque à la pomme, le camp Windows cherche depuis des années une réponse convaincante. Les machines haut de gamme se multiplient, mais elles montent aussi en prix. Récemment, Microsoft a relevé les tarifs de toute sa gamme et la facture grimpe pour les utilisateurs.

Un nouveau composant pourrait rebattre les cartes. La toute récente puce Nvidia RTX Spark vient bousculer le marché et se mesure déjà aux meilleures puces d'Apple. Microsoft compte bien en profiter pour relancer sa gamme de portables. Le constructeur dévoile une machine pensée pour rivaliser directement avec les références de la firme de Cupertino sur le terrain de la puissance.

La Surface Laptop Ultra défie le MacBook Pro avec une puce Nvidia RTX Spark

Microsoft a présenté la Surface Laptop Ultra lors du salon Computex 2026. Cette machine embarque la nouvelle puce Nvidia RTX Spark, qui réunit jusqu'à 20 cœurs ARM et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée. Sa partie graphique aligne 6 144 cœurs CUDA, soit un niveau proche d'une RTX 5070 selon le constructeur. La firme de Redmond annonce aussi une marge thermique 2,5 fois supérieure à celle du Surface Laptop 7 15 pouces.

Le portable mise sur un écran MiniLED de 15 pouces. Son pic de luminosité atteint 2 000 nits en HDR. La machine pèse environ 2 kilos, soit l'équivalent d'un MacBook Pro 16 pouces. Microsoft propose un SSD remplaçable et la reconnaissance faciale Windows Hello, deux atouts absents chez Apple. La connectique reste très complète. On y trouve trois ports USB-C, un HDMI pleine taille, un lecteur de carte SD, une prise jack et même un port USB-A. La Surface Laptop Ultra arrivera cet automne, dans des coloris noir ou argent foncé. Aucun prix officiel n'a été communiqué, mais il pourrait grimper très haut sur les configurations les mieux dotées.