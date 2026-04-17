Ce rapport embarrassant révèle que le Cybertruck survit grâce à l’empire d’Elon Musk, pas aux particuliers

Le Cybertruck traverse une crise que Tesla peine à dissimuler. De nouvelles données sur les immatriculations américaines viennent de tomber et elles sont accablantes. Sans un acheteur très particulier, le bilan du dernier trimestre aurait été catastrophique.

Les ventes de voitures électriques traversent une période difficile aux États-Unis. Le marché du pickup électrique est particulièrement touché, avec plusieurs constructeurs contraints de revoir leurs ambitions à la baisse. Comme nous l'avions vu début 2025, le Cybertruck accumulait déjà des milliers d'unités en stock, faute de trouver suffisamment d'acheteurs.

Dans ce contexte tendu, SpaceX et d'autres sociétés d'Elon Musk ont commencé à racheter des Cybertruck en masse. Ces achats internes avaient été repérés dès octobre 2025 et soulevaient déjà quelques interrogations sur la réalité des chiffres de vente du pickup.

SpaceX et l'empire Musk ont acheté près d'un Cybertruck sur cinq pour éviter un effondrement des ventes

SpaceX a acheté 1 279 Cybertruck sur les 7 071 immatriculés aux États-Unis pendant cette période, soit plus de 18 % du total. xAI, Boring Company et Neuralink en ont acquis 60 autres. Selon Bloomberg, sans ces transactions internes, les immatriculations du trimestre auraient chuté de 51 %. La valeur totale de ces achats dépasse 100 millions de dollars, soit environ 88 millions d'euros, sur la base d'un prix unitaire d'environ 70 000 dollars, soit 62 000 euros. Pour Sam Fiorani, vice-président chez AutoForecast Solutions, le constat est sans ambiguïté. Tesla manque d'acheteurs pour son Cybertruck.

Ces achats se sont poursuivis en 2026, avec 158 Cybertruck livrés aux sociétés d’Elon Musk en janvier et 67 en février. Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Bloomberg. Le constructeur a simplement évoqué les flottes commerciales comme débouché possible, citant la livraison urbaine autonome. Une perspective encore floue.

Les difficultés de Tesla dépassent le seul cas du Cybertruck. Le groupe cherche à éviter une troisième année consécutive de recul des ventes. Depuis son pic de décembre, l'action a perdu un cinquième de sa valeur. Tesla a par ailleurs annoncé l'arrêt progressif du Model S et du Model X, ses deux modèles les plus anciens. Les activités robotaxis et robots humanoïdes, sur lesquelles misent les investisseurs, restent encore loin de générer des revenus concrets.