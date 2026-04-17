Ce rapport embarrassant révèle que le Cybertruck survit grâce à l’empire d’Elon Musk, pas aux particuliers

Le Cybertruck traverse une crise que Tesla peine à dissimuler. De nouvelles données sur les immatriculations américaines viennent de tomber et elles sont accablantes. Sans un acheteur très particulier, le bilan du dernier trimestre aurait été catastrophique.

Tesla Cybertruck Phonandroid

Les ventes de voitures électriques traversent une période difficile aux États-Unis. Le marché du pickup électrique est particulièrement touché, avec plusieurs constructeurs contraints de revoir leurs ambitions à la baisse. Comme nous l'avions vu début 2025, le Cybertruck accumulait déjà des milliers d'unités en stock, faute de trouver suffisamment d'acheteurs.

Dans ce contexte tendu, SpaceX et d'autres sociétés d'Elon Musk ont commencé à racheter des Cybertruck en masse. Ces achats internes avaient été repérés dès octobre 2025 et soulevaient déjà quelques interrogations sur la réalité des chiffres de vente du pickup.

SpaceX et l'empire Musk ont acheté près d'un Cybertruck sur cinq pour éviter un effondrement des ventes

SpaceX a acheté 1 279 Cybertruck sur les 7 071 immatriculés aux États-Unis pendant cette période, soit plus de 18 % du total. xAI, Boring Company et Neuralink en ont acquis 60 autres. Selon Bloomberg, sans ces transactions internes, les immatriculations du trimestre auraient chuté de 51 %. La valeur totale de ces achats dépasse 100 millions de dollars, soit environ 88 millions d'euros, sur la base d'un prix unitaire d'environ 70 000 dollars, soit 62 000 euros. Pour Sam Fiorani, vice-président chez AutoForecast Solutions, le constat est sans ambiguïté. Tesla manque d'acheteurs pour son Cybertruck.

Ces achats se sont poursuivis en 2026, avec 158 Cybertruck livrés aux sociétés d’Elon Musk en janvier et 67 en février. Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Bloomberg. Le constructeur a simplement évoqué les flottes commerciales comme débouché possible, citant la livraison urbaine autonome. Une perspective encore floue.

Les difficultés de Tesla dépassent le seul cas du Cybertruck. Le groupe cherche à éviter une troisième année consécutive de recul des ventes. Depuis son pic de décembre, l'action a perdu un cinquième de sa valeur. Tesla a par ailleurs annoncé l'arrêt progressif du Model S et du Model X, ses deux modèles les plus anciens. Les activités robotaxis et robots humanoïdes, sur lesquelles misent les investisseurs, restent encore loin de générer des revenus concrets.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Veiller sur vos proches et votre maison devient plus facile : Samsung booste Now Brief avec les données de SmartThings

Jusqu’ici, les sources d’informations de Now Brief étaient un peu limitées. On sentait que Samsung n’avait pas exploité tout le potentiel de sa fonction de briefing quotidien personnalisé. L’entreprise passe…

Nvidia déploie le pilote GeForce Game Ready 596.21, vous en avez besoin pour jouer à Pragmata

Le pilote GeForce Game Ready 596.21 de Nvidia est disponible au téléchargement. Il optimise le système du PC pour joueur à Pragmata dans les meilleures conditions. Pragmata sort ce 17…

Gemini s’inspire de vos souvenirs Google Photos pour générer des images IA plus personnelles

Vos clichés stockés dans Google Photos vont pouvoir servir à Gemini pour que l’assistant IA génère des images qui s’en inspirent. Pratique ou effrayant ?  Personal Intelligence est un mode…

IA

Ces 10 jeux vidéo chill et cosy réduisent le stress, selon cette étude

Le jeu vidéo est une échappatoire qui permet d’évacuer le stress, mais certains jeux sont plus relaxants que d’autres. Une étude a sélectionné les 10 meilleurs jeux pour se détendre,…

Galaxy Tab A11+ : plus de 53% de réduction sur la tablette Samsung, alerte prix sacrifié !

En ce moment, AliExpress propose de très nombreuses réductions sur son site internet accompagnées d’une série de codes promo pour obtenir les meilleurs prix possibles. C’est le cas de la…

Bon plan iPhone 16e : avec cette grosse chute de prix, le smartphone n’a jamais été aussi peu cher !

Depuis la récente sortie d’ liPhone 17e, le prix de l’iPhone 16e a considérablement chuté. Alors qu’il était proposé à 719 €, vous pouvez actuellement vous offrir la version reconditionnée…

Ce scandale Google pousse des milliers d’utilisateurs à abandonner Android pour des alternatives plus sûres

De plus en plus d’utilisateurs abandonnent Android après de nouvelles révélations sur les pratiques de Google en matière de données. Un étudiant affirme que l’entreprise a transmis ses informations aux…

Ni Ultra, ni Pro, le Xiaomi 17 Max est une réalité, et serait équipé d’une batterie gigantesque

Le Xiaomi 17 Max pourrait bientôt être annoncé. On connait déjà une partie de sa fiche technique, et c’est la capacité de sa batterie qui se démarque le plus. Xiaomi…

Les IA Claude, ChatGPT et Gemini cachent une faille qui permet de s’introduire dans n’importe quel système connecté

Des experts en sécurité ont découvert une faille critique dans le protocole qui connecte Claude, ChatGPT et Gemini au monde extérieur. Des centaines de milliers de systèmes sont exposés. Pourtant,…

IA

L’Univers a ses règles, mais 400 milliards de planètes invisibles ont décidé de le défier avec cette particularité surprenante

Le cerveau humain déteste le vide et l’incertitude, alors il crée des catégories pour y ranger tout ce qui l’entoure. Mais certains objets refusent d’entrer dans des cases et suivent…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.