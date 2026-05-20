Croire Elon Musk sur le Cybertruck lui a coûté une nuit en prison et son pickup au fond d’un lac

Elon Musk avait promis que son Cybertruck pouvait traverser des lacs. Un Texan l'a pris au mot. Il est désormais en prison et son pickup au fond de l'eau.

Les promesses d'Elon Musk sur ses produits font régulièrement débat. Certaines se concrétisent avec des années de retard, d'autres ne voient jamais le jour. Le Cybertruck traverse lui-même une mauvaise passe, ses ventes auprès du grand public restant très loin des espérances initiales. Tesla connaît aussi une période délicate, marquée par les controverses autour de son fondateur. Pour l'heure, certains propriétaires continuent malgré tout de prendre ses mots au sérieux.

En 2022, Elon Musk affirmait que le Cybertruck serait suffisamment étanche pour franchir rivières, lacs et bras de mer. Le PDG ciblait notamment les 360 mètres séparant la base SpaceX de l'île de South Padre Island, au Texas. Ce type de déclarations s'inscrit dans une longue série de promesses difficiles à tenir. Un propriétaire américain a pourtant décidé de mettre ces mots à l'épreuve, avec des conséquences judiciaires immédiates.

Yesterday, GPD and GFD were dispatched to Grapevine Lake, where a Tesla Cybertruck was stranded in the water. The driver drove into the lake to use the “Wade Mode” feature when the vehicle became disabled. The passengers abandoned the vehicle and the driver was arrested. pic.twitter.com/iPJMaLzOEX — Grapevine Police (@GrapevinePolice) May 19, 2026

Un Cybertruck immobilisé dans le lac Grapevine après une tentative de traversée en Wade Mode

Le département de police de Grapevine, au Texas, a relaté l'incident survenu lundi soir. Le conducteur a volontairement engagé son Cybertruck dans le lac pour activer le Wade Mode. Le véhicule s'est immobilisé et a pris l'eau. Les pompiers locaux sont intervenus pour extraire le pickup. L'homme a été arrêté et restait incarcéré au moment des faits. Il est poursuivi pour conduite dans une zone interdite, défaut d'immatriculation nautique et multiples infractions aux règles de sécurité. Cette fonction se limite à pressuriser la batterie et rehausser la garde au sol. La profondeur maximale supportée est d'environ 81 centimètres.

Cet incident n'est pas le premier du genre. Un propriétaire s'est retrouvé bloqué dans une rivière californienne en avril 2025, après une intervention des forces de l'ordre. Un autre a coulé son Cybertruck dans le port de Ventura en mars de la même année. Un troisième a connu la même mésaventure dans un lac slovaque. À chaque fois, le conducteur a activé le Wade Mode en croyant aux promesses du fondateur de Tesla. La garantie du constructeur précise pourtant qu'elle ne couvre pas les dommages liés à l'eau. Elon Musk, lui, n'avait visiblement pas lu la notice.