Après Bloodborne, l’un des meilleurs émulateurs PS4 s’offre sa plus grosse mise à jour : voici ce qu’il faut savoir

Si vous êtes un aficionado de l’émulation PS4 sur PC, vous aurez probablement déjà entendu parler – et notamment dans nos colonnes – de l’un des meilleurs logiciels du marché : shadPS4. Après être récemment devenu la solution parfaite pour faire tourner Bloodborne en 60 FPS, l’émulateur reçoit sa plus grosse mise à jour. Optimisations, améliorations et fonctions clés inédites : voici ce qu’il faut retenir.

Il faut bien reconnaître que shadPS4 ne se repose pas sur ses lauriers afin de mériter sa position comme l’un des meilleurs émulateurs PS4 du marché. En mars dernier, il passait à la version v0.15.0. Cette mise à jour introduisait de nombreux correctifs, des optimisations et de nouvelles fonctionnalités, comme le remplissage automatique des raccourcis. Surtout, elle faisait de shadPS4 la meilleure solution pour jouer à Bloodborne sur PC.

Trois mois après, l’émulateur PS4 passe désormais à la version v0.16.0 – et ce n’est pas n’importe quelle itération : ses développeurs estiment qu’il s’agit, à ce jour, de sa plus grosse mise à niveau. Elle apporte de nombreuses améliorations liées aux performances et à la stabilité, mais elle intègre surtout deux fonctionnalités majeures. On fait le point.

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ShadPS4 connaît sa plus grosse mise à niveau à ce jour

Ne faisons pas durer le suspense et abordons d’emblée l’ajout le plus notable de cette mise à jour : le support du multijoueur local permettant à (au moins) deux utilisateurs de jouer – ou de s’affronter – sur les titres pris en charge par l’émulateur lorsqu’ils se trouvent dans la même pièce.

À ce propos, six nouveaux jeux viennent enrichir le catalogue de titres compatibles. Parmi eux figurent notamment Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 ou encore Inside. Comme le souligne Android Authority, cela porte à 111 le nombre de titres jouables sur la version Windows de shadPS4 et 144 sur sa version Linux.

Autre nouveauté majeure : le mode Big Picture, de quoi naviguer facilement au sein de l’interface de shadPS4 avec une manette. On peut également mentionner la nouvelle fonction de capture d’écran, le système inédit de configuration, ainsi que deux supports initiaux – l’un pour les caméras, l’autre pour l’audio OpenAL.

Parmi les améliorations introduites avec la v0.16.0, on recense l’ajout d’un système de notifications, des ajustements liés aux trophées et aux fonctions réseau et en ligne. Des optimisations sont également intégrées à cette mise à jour : meilleure prise en charge des jeux recourant aux fonctions de la PS4 Pro, ajustements approfondis liés à Vulkan, travail sur la mémoire, la synchronisation ou encore sur les textures. Résultat ? Des jeux présentant des plantages ou des dysfonctionnements fonctionnent désormais correctement.