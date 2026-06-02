Steam Machine : cet indice pourrait bien être le signe d’un lancement imminent

Valve vient de publier un nouveau document qui laisse à penser que sa Steam Machine ne devrait plus tarder à sortir. Si les choses se déroulent de la même manière que pour le Steam Controller, nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du lancement officiel.

steam machine

Voilà plus de 6 mois que la Steam Machine a officiellement été dévoilée. À ce stade, nous avons déjà une très bonne idée de ce que nous réserve ce mini-PC signé Valve — si ce n'est sans doute le plus important, son prix. Il faut dire que l'annonce est tombée au pire moment imaginable, en pleine crise de la RAM. Résultat, le constructeur semble avoir bien des difficultés à fabriquer son PC de salon à des coûts raisonnables, retardant son lancement officiel.

Mais ces derniers temps, les nouvelles semblent légèrement plus réjouissantes. On apprenait notamment que Valve commençait à sérieusement préparer la sortie avec un système de réservation dédié. Et ce n'est pas fini. Voilà que le manuel de bienvenue a désormais été publié sur le backend de Steam au cours du week-end dernier. Là encore, Valve semble préparer un lancement qui ne saurait tarder.

La date de sortie de la Steam Machine annoncée au Summer Game Fest ?

Pour rappel, Valve avait également publié le manuel d'utilisation du Steam Controller en amont de sa sortie, très exactement le 1ᵉʳ avril dernier. L'annonce officielle a ensuite eu lieu le 28 avril suivant, avant que les ventes ne soient ouvertes le 4 mai. Bref, si les choses se déroulent de la même manière pour la Steam Machine, celle-ci devrait être disponible à l'achat d'ici environ un mois.

Sur le même sujet — Pourquoi le Steam Controller sort avant la Steam Machine ? Valve répond (et vous connaissez déjà la réponse)

Tout cela laisse à penser que l'on pourrait entendre parler du mini-PC au cours du Summer Game Fest, qui démarre ce soir avec le State of Play de Sony. Si Valve n'a clairement pas besoin de l'événement de Geoff Keighley pour faire sa publicité, cela lui permettrait sûrement d'atteindre un public pas encore informé de l'existence du Steam Machine. Reste à savoir si cela serait très judicieux. Après l'augmentation faramineuse des prix du Steam Deck, le pessimisme est plutôt de mise quant à celui de la Steam Machine.


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