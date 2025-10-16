Les ventes du Cybertruck remontent… parce qu’Elon Musk les rachète

Elon Musk a trouvé comment faire repartir les ventes de son Cybertruck à la hausse. Il les achète lui-même pour ses autres entreprises. Une manière de limiter le fiasco du pickup électrique.

Le Cybertruck de Tesla est un fiasco retentissant. Ce n’est pas forcément visible quand on voit que toutes les personnes qui en possèdent un passent leur temps à vanter le pickup électrique sur les réseaux sociaux, mais les chiffres ne mentent pas. À l’origine, le constructeur prévoit une production de 250 000 unités par an. Finalement les usines en sortent plutôt 20 000, environ 12 fois moins. Tesla en vient même a retirer le Cybertruck le moins cher de la vente, faute d’en écouler assez.

Le milliardaire ne veut pas s’avouer vaincu pour autant. Il croit à son produit, ou du moins il fait tout pour s’en convaincre. L’idéal serait d’enregistrer une hausse des ventes du Cybertruck, mais comment faire puisque personne ou presque n’en veut ? La solution est simple : faire acheter des centaines, voire des milliers de Cybertruck par… les entreprises d’Elon Musk. Voilà ce qu’il a trouvé pour sauver les meubles.

Elon Musk rachète les Cybertruck de Tesla pour ses autres entreprises

En ce moment, des Cybertruck sont régulièrement livrés à SpaceX et xAI, deux entités dont Elon Musk est le fondateur et propriétaire. Officiellement, le but est de remplacer une partie de la flotte des véhicules utilisés en interne par les pickup électriques. Mais beaucoup y voient une manœuvre pour gonfler artificiellement les chiffres de vente tout en profitant au maximum du crédit d’impôts supprimé par le gouvernement américain.

En effet, depuis le début du 4e trimestre 2025, les Tesla ne peuvent plus bénéficier de la réduction de 7 500 $ auxquelles elles avaient droit dans ce cadre. Sauf si les commandes étaient validées avant la fin du 3e trimestre. L’occasion de faire d’une pierre deux coups était visiblement trop belle pour qu’Elon Musk la laisse passer. On se demande quand même ce qu’il fera une fois que toutes ses entreprises auront remplacé l’intégralité de leur flotte par des Cybertruck.

