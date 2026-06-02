Minecraft ne devrait pas tarder à arriver sur Nintendo Switch 2, on attend l’annonce au Summer Game Fest

L'organisme de classification des jeux étatsunien vient de publier une nouvelle évaluation pour Minecraft sur Switch 2. Si personne n'est surpris de voir le titre débarquer sur la dernière console de Nintendo, on l'est encore moins de le voir visiblement préparer une annonce pour le Summer Game Fest.

Minecraft

On suppose que l'on n'a pas vraiment besoin de vous présenter Minecraft. Le jeu fait partie de ces rares élus à avoir tellement marqué la culture populaire qu'il y a de grandes chances que même vos grands-parents en aient entendu parler. Une popularité largement propulsée par les (très) nombreuses rééditions et portages sur à peu près toutes les consoles possibles et imaginables, au même titre qu'un Skyrim.

À l'heure actuelle, si l'on élimine les consoles rétro pour des raisons évidentes, il ne manque plus qu'une console à l'arsenal de Minecraft : la Nintendo Switch 2. Disponible depuis maintenant presque un an, l'inévitable portage du titre sur la dernière machine japonaise commence à sérieusement se faire attendre. Mais n'ayez crainte : cette attente touche désormais à sa fin, si l'on en croit une récente évaluation par l'ESRB.

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Minecraft devrait bientôt annoncer son portage sur Nintendo Switch 2

Évaluation en effet repérée dans les colonnes de l'Entertainment Software Rating Board, l'organisme de classification étatsunien, qui annonce donc malgré elle une arrivée de Minecraft sur Switch 2. Hasard (ou non) du calendrier, les festivités estivales du jeu vidéo et remplaçant officiel de l'E3, à savoir le Summer Game Fest, démarrent ce soir avec le State of Play de Sony. La soirée d'ouverture, quant à elle, aura lieu le 5 juin prochain.

Il y a fort à parier que la version Switch 2 de Minecraft y sera annoncée. Mojang Studio, développeur du jeu, appartenant à Microsoft, il est également possible qu'il faille attendre la conférence Xbox, le 7 juin prochain. Quoi qu'il en soit, le portage devrait quant à lui être disponible dans les jours à venir, peut-être même dès le moment de l'annonce. Quant aux nouveautés apportées, gageons sans trop nous mouiller que cette version apportera de meilleures performances sur Switch première du nom.


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