L’iPhone Ultra se dévoile dans une photo volée, voici à quoi il ressemble en vrai

Le leaker Ice Universe a publié une photo de l'iPhone Ultra repéré dans la nature. L'occasion de confirmer le design qui est annoncé depuis plusieurs semaines maintenant.

iphone ultra photo volée
Crédits : Ice Universe

Plus que quelques mois avant la sortie présumée (mais quasi certaine) de l'iPhone Ultra. Le premier smartphone pliant d'Apple devrait en effet se dévoiler en septembre prochain, aux côtés de l'iPhone 18. Aussi, celui-ci fait beaucoup parler de lui, notamment son design qui devrait se différencier de ce que l'industrie nous a proposé jusqu'à maintenant. La firme de Cupertino aurait en effet opté pour un format “livre” beaucoup plus large que les standards actuels (et que Samsung va s'empresser de copier avec son Galaxy Z Fold 8 Ultra).

C'est dans ce contexte que le leaker Ice Universe a publié la première photo volée du smartphone. On y aperçoit l'iPhone Ultra dans la nature, déplié, affichant pleinement sa largeur. Impossible pour le moment de savoir quand cette photo a été prise, et donc, s'il s'agit d'un prototype qui diffère du produit final. En revanche, il est très possible que ce modèle ressemble fortement à ce que l'on devrait avoir entre les mains d'ici l'automne prochain.

Sur le même sujet — iPhone Fold : une fuite révèle une finesse record, Apple surprend déjà

Voici à quoi devrait ressembler l'iPhone Ultra

En effet, ce modèle ressemble trait pour trait aux rendus 3D et autres maquettes qui nous sont parvenus ces derniers mois. Il y a donc de fortes chances pour que cette photo corresponde bien à l'iPhone Ultra qu'Apple prévoit de lancer en septembre. De fait, pas de grandes nouveautés à se mettre sous la dent à partir de cette photo. On peut déceler un coloris blanc dont nous connaissions déjà l'existence. Le smartphone devrait également être disponible en bleu foncé.

L'iPhone arbore également un îlot photo à l'horizontal avec deux capteurs et des angles très arrondis, dans la pure tradition Apple. L'écran principal a quant à lui l'air d'être assez massif, ce qui suggère un écran déplié tout simplement gigantesque. Il s'agira sûrement là de la seule fantaisie que se permettra Apple en matière de design. Pour le reste, il faudra probablement chercher du côté du prix, qui devrait allégrement dépasser les 2000 euros.


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