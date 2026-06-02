Google Photos corrige enfin ce gros défaut de l’exportation des fichiers

Google revoit son outil Takeout, qui permet de télécharger ses clichés et vidéos présents sur Google Photos. Il devient enfin “intelligent” avec l'ajout d'une option aussi simple que logique.

Si vous avez un smartphone Android, il y a de fortes chances que vous utilisiez Google Photos. L'application est simple et complète, d'autant que la firme de Mountain View y ajoute régulièrement des fonctionnalités comme un dressing IA. Aussi pratique que soit le service, cela n'empêche pas de vouloir conserver une copie des fichiers présents dans le cloud sur votre ordinateur ou un disque dur externe. Google le sait, et c'est pour ça qu'existe l'outil Takeout.

Il concerne l'ensemble des données présentes sur votre compte Google, donc sur toutes les applications associées : Gmail, Agenda, Chrome, Drive… et donc Google Photos. En ce qui concerne cette dernière, il y a cependant un aspect à ne pas négliger. Chaque fois que vous téléchargez vos photos et vidéos, vous devez obligatoirement toutes les récupérer. Même si vous en avez déjà une partie d'une sauvegarde précédente. Heureusement, cela va changer.

L'export de vos clichés et vidéos stockés sur Google Photos devient plus simple

Google annonce l'arrivée du téléchargement incrémental dans Takeout pour Google Photos. En clair, une fois que vous avez copié l'ensemble de votre galerie, les prochains téléchargements ne prendront que les nouveaux fichiers ajoutés dans l'intervalle. Mieux : vous pouvez les programmer pour qu'ils se déclenchent automatiquement. Pour l'instant, Google autorise une copie tous les 2 mois pendant 1 an.

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L'entreprise précise deux points importants : d'abord, la programmation fonctionne en sélectionnant uniquement Google Photos dans Takeout. Pas si vous ajoutez un autre service. Ensuite, la première exportation programmée contiendra forcément l'intégralité de votre galerie. Ce n'est qu'à partir de la seconde que seuls les nouveaux fichiers seront téléchargés. La fonctionnalité est déjà implémentée dans Google Takeout. Vous pouvez vous y rendre dès maintenant pour en profiter. Vérifiez bien que vous disposez de suffisamment d'espace sur l'appareil de destination cela dit.